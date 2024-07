In Staffel sechs muss sich Ermittler Jimmy Perez um das Verschwinden eines Mannes kümmern. Unbedingt in Originalfassung schauen!

Jimmy Perez klärt in Schottland Verbrechen auf. ITV/Amazon Prime

Jimmy Perez ist wieder da. Und das ist gut so, denn was wäre die Serie Mord auf Shetland ohne ihren leitenden Kommissar? In Staffel 6, auf die das deutschsprachige Publikum lange warten musste (zu sehen auf Prime Video), schafft es Perez, seine Suspendierung wegen Mitwisserschaft bei Beihilfe zum Mord aufheben zu lassen. Und alsbald muss er sich mit seinem Team um das Verschwinden eines jungen Mannes kümmern.

Mit Jimmy Perez kehren auch wir, die Zuschauerinnen und Zuschauer, auf Shetland zurück – und das ist in diesen brütend heißen Tagen erfreulich, erholsam und erfrischend wie das gaaaaanz langsame Vorbeischlendern am Milchregal im Supermarkt. Diese unfassbar betörende Landschaft! Dieses Licht! Ich rede natürlich von Shetland…

Der "Spirit" ist geblieben

Ann Cleeves veröffentlichte ab 2006 acht Krimis mit Perez in der Hauptrolle. Die TV-Serie dazu startete 2013, anfangs hielten sich die Drehbuchautoren noch recht streng an die Buchvorlagen – doch mittlerweile orientieren sich die Geschichten und Charaktere nur noch lose daran. Doch der "Spirit" ist gleich geblieben – und das ist gut so. Auch wenn in Zukunft… nein, hier wird nicht gespoliert, nur angedeutet. Keine Sorge.

Unnötig zu erwähnen, dass das anglophile Publikum die Wiedergabeoption "Originalsprache" wählt und als Sicherheitsnetz "deutsche Untertitel" aufspannt. Denn einen großen Teil des leicht herben Charmes dieser Langzeitserie macht das gesprochene Wort aus. Douglas Henshall, Alison O’Donnell, Steven Robertson: Sie alle stammen tatsächlich aus Schottland, manche sogar von den Shetlands selbst. Ihre Art zu reden ist herzerwärmend wie ein Single Malt. (Gianluca Wallisch, 16.7.2024)