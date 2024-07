Am Tag nach dem Attentat: Trump-Fans beten für ihren Kandidaten. REUTERS/Jeenah Moon

"Er glaubt, es war ein Geschenk von Gott", sagte laut Washington Post Donald Trump nach dem Attentat zu einem Freund. Muss eine Instant-Bekehrung gewesen sein, denn Trump ist alles andere als religiös. Aber er ist ein Sektenführer. Der Kult um ihn hat starke Züge von christlichem Fundamentalismus, das schon. Ein Video, das derzeit massiv kursiert, intoniert mit pastoralen Kadenzen: "Gott sagte, ich brauche jemanden, der vor Morgengrauen aufsteht, den ganzen Tag arbeitet, die Marxisten bekämpft und bis nach Mitternacht die Staatsoberhäupter trifft. Daher gab Gott uns Trump."

Der wahre Trump ist natürlich undiszipliniert, eifrig nur als Troublemaker, ein Spielball für Leute wie Putin und Xi Jinping.

Aber wie bei jeder Sekte wollen die Menschen einen Erlöser. Jemanden, der sie aus der tiefen Unzufriedenheit ihres Lebens holt. Dieses Bedürfnis erfüllt der Trump-Kult. Manchmal enden US-Sekten allerdings in einer Katastrophe, wie die um den Tempel des Volkes in Jonestown, Guyana, oder die Dravidier in Waco, Texas.

"On June 14, 1946, God looked down on his planned paradise and said, ‚I need a caretaker.‘ So God gave us Trump", the narrator says. "God said, ‚I need somebody willing to get up before dawn, fix this country, work all day, fight the Marxists, eat supper, then go to the Oval Office and stay up past midnight at a meeting of the heads of state.‘ So God made Trump." (Hans Rauscher, 15.7.2024)