Anant Ambani und Radhika Merchant sind nach monatelangem Feiern endlich verheiratet. via REUTERS/Reliance Industries

Warum reden wir plötzlich über eine indische Luxushochzeit? Am Wochenende hat Anant Ambani, der jüngste Sohn des indischen Multimilliardärs Mukesh Ambani, seine langjährige Freundin Radhika Merchant geheiratet. Insgesamt sollen mehr als 100 Millionen Euro in das monatelange Fest geflossen sein, was die Hochzeit zu einer der teuersten der Geschichte macht. So teuer und aufmerksamkeitserregend, dass selbst internationale Medien darüber berichteten und Bilder von prominenten Hochzeitsgästen wie den Kardashians auf Social Media auf und ab gespielt wurden. Aber warum sollte uns das interessieren, wenn der überzogene Prunk nicht gerade den westlichen Geschmack trifft und der Name Ambani bisher nur Wirtschaftsfachleuten ein Begriff war?

Nun, da ist einerseits der unfassbare Luxus. Zwar sind Hochzeiten in Indien traditionell pompös und insbesondere für Wohlhabende ein Statussymbol. Aber selbst diese hohen Standards hat die jüngste Ambani-Hochzeit gesprengt. (Auch für die vorigen Hochzeiten der zwei älteren Ambani-Geschwister hat der Milliardär tief in die Tasche gegriffen.) Die Feierlichkeiten haben bereits im März mit einer Vor-Hochzeit begonnen, zu der 1200 Gäste geladen waren – darunter Microsoft-Gründer Bill Gates, Meta-Chef Mark Zuckerberg, Ivanka Trump, zahlreiche Bollywood-Stars und der König von Bhutan. Im Mai fand eine Kreuzfahrt durch das Mittelmeer mit 800 Gästen und unter anderem Auftritten von Katy Perry, David Guetta und den Backstreet Boys statt.

Offen zur Schau gestellter Luxus

Vergangenes Wochenende ging schließlich die Hauptfeier mit zahlreichen traditionellen Bräuchen und ausschweifenden Partys im familieneigenen Tagungszentrum in Mumbai über die Bühne. Und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Handgefertigte Designerroben, faustgroße Diamanten, so viel Schmuck und Prunk, dass die Einzelteile in der Masse fast untergingen.

Der 29-jährige Bräutigam Anant Ambani, der bekannt für sein Uhren-Faible ist, trug im Laufe der Feierlichkeiten mehrere millionenschwere Uhren, etwa eine Patek Philippe Grand Complication Sky Moon Tourbillon in 18-Karat Gold um rund sechs Millionen Dollar. Dazu war besonders auffällig bei der Hauptzeremonie ein extra angefertigter Smaragd von Cartier. Seinen Trauzeugen, insgesamt 25 hochkarätigen Gäste, schenkte er außerdem jeweils eine Uhr von Audemars Piguet aus einer Limited Edition um jeweils 240.000 Dollar, wie der Tatler Asia berichtete.

Gekleidet waren Braut, Bräutigam und der Rest der Ambani-Familie in eigens angefertigten, handgestickten Roben der indischen Luxusdesigner Abu Jani Sandeep Khosla und Sabyasachi. Natürlich brauchte es für mehrere Feste unterschiedliche Outfits. Die Fertigung eines Kleides der Mutter des Bräutigams, Nita Ambani soll ganze 40 Tage dauert haben.

Reichster Mann Asiens

Die genauen Kosten der Hochzeit wurden zwar nicht veröffentlicht, geschätzt werden aber Gesamtkosten von mehr als 100 Millionen Euro, manchmal ist sogar von 500 oder 600 Millionen Euro aufwärts die Rede. Es sind Summen, die für Normalsterbliche kaum greifbar sind, für Multimilliardär und Familienpatriarch Mukesh Ambani aber nicht der Rede wert. Dem 66-Jährigen gehört das Firmenimperium Reliance Industries. Es ist unter anderen in den Bereichen Öl, erneuerbare Energien, Medien, Telekommunikation und Lebensmittel tätig. So erfolgreich, dass Ambani Forbes zufolge der reichste Mann Asiens und der elftreichste Mensch der Welt ist. Mehr als 113 Milliarden Euro soll sein Vermögen betragen. Auch die Braut ist wohlhabend, Merchants Familie gehört ein großes Pharmaunternehmen.

Die Luxushochzeit ist eine Zurschaustellung von Reichtum – in einem der Länder mit der ungleichsten Vermögensverteilung der Welt. In Indien leben Millionen Menschen in bitterer Armut. Die Milliardärsfamilie wohnt nur ein paar Kilometer von den Slums in Mumbai entfernt in einer 27-stöckigen Hochhausvilla mit Helikopterlandeplatz, Kino, einer Garage für mehr als 160 Autos und einem Raum mit künstlichem Schneefall zur Abkühlung.

Die Ambani-Familie mit Bräutigam Anant und Vater Mukesh Ambani in der Mitte bei der Ankunft auf dem roten Teppich vor der Hochzeitszeremonie am Freitag. AFP/PUNIT PARANJPE

Internationale Gäste mit Reichweite

Aber es ging der einflussreichen Familie wohl um mehr als die frohe Kunde der Vermählung. Das Event zeigt auch, wie viel Macht die Superreichen in Indien ausüben und dass sie sich auch außerhalb Asiens einen Namen machen wollen. Denn nicht nur die indische Prominenz war geladen, sondern auch internationale Gäste aus den verschiedensten Bereichen: Kim und Khloe Kardashian, die ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson und Tony Blair, Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Fifa-Chef Gianni Infantino, die Schauspielerin Priyanka Chopra und ihr Mann Sänger Nick Jonas, der US-Schauspieler John Cena und natürlich Bollywood-Superstars wie Shah Rukh Khan.

Die Bollywood-Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas und ihr Mann, der US-amerikanische Sänger Nick Jonas, waren Teil der prominenten Gästeliste. AFP/PUNIT PARANJPE

Diese merkwürdig anmutende Liste ist nicht zufällig gewählt und es geht dabei um viel mehr als nur eine Party, erklärt der Geopolitik-Experte James Crabtree im Gespräch mit der BBC. "Das sind sehr beschäftigte Menschen. Die kommen nicht einfach, um Spaß zu haben. Es sagt uns, dass globale Entscheidungsträger die Ambanis als strategisch wertvoll und Indien als großen Markt erachten."

Dementsprechend wurde auch in der medialen Vermarktung nichts dem Zufall überlassen. US-Stars wie Justin Bieber wurden von der Familie für Performances und ihre Social-Media-Reichweite bezahlt. Unter ihren Postings stellen sich Fans die Frage, wer diese indischen Leute sind und wie viel Geld sie wohl dafür bezahlt haben, sich familiär inszeniert mit den größten Superstars abzulichten. Egal wie viel – das Geld hat der Ambani-Clan auf alle Fälle. Und wir hören so umso öfter ihren Namen. (Davina Brunnbauer, 16.7.2024)