Spaniens Auswahl feierte im Berliner Olympiastadion den Titel. Der Stress beginnt erst, in der Heimat steigt ein Partyreigen. IMAGO/Revierfoto

Aus und vorbei, Spanien ist zum vierten Mal Europameister, das 2:1 gegen England verdiente das Prädikat "wertvoll". Willi Ruttensteiner, der ehemalige Langzeitdirektor des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), zieht im STANDARD eine durchwachsene Bilanz. Organisatorisch habe nahezu alles gepasst, was wiederum keine Sensation sei, das habe man von einem erfahrenen Gastgeber namens Deutschland erwarten können. "Gute Infrastruktur, große Stadien, tolle Stimmung." Über die Deutsche Bahn konnte der 61-jährige Ruttensteiner nichts sagen, er hat sie nicht benutzt.

Logischerweise sei Spanien ein absolut verdienter Champion. "Sie waren eben die Besten. Beeindruckend im Spiel mit dem Ball, auch das Gegenpressing hat perfekt gepasst." Generell sei das Niveau aber nicht "herausragend" gewesen, es seien kaum Trends gesetzt worden, es wurde also nichts neu erfunden.

Der 58-jährige Peter Stöger, der immer wieder als Kandidat für den Posten des österreichischen Teamchefs gehandelt wurde und nun Sportdirektor der Admira ist, stimmt Ruttensteiner prinzipiell zu. "Auch wenn mir die Engländer irgendwie leidtun, Spanien war die absolut stärkste Mannschaft. Kompakt in allen Belangen, sie haben sämtliche Facetten des Fußballs abgedeckt."

Peter Stöger stellte bei Nationen wie Italien, Frankreich, Portugal, Belgien, Deutschland oder auch England letztendlich eine gewisse "Leere" fest. APA/TOBIAS STEINMAURER

Bei anderen Nationen, etwa Italien, Frankreich, Portugal, Belgien, Deutschland oder auch England, stellte Stöger letztendlich eine gewisse "Leere" fest. "Die Intensität und die Belastung für die Spieler während einer Saison ist zu groß. Sie konnten im entscheidenden Moment nicht zulegen."

Wunderkind

Lamine Yamal, Spanien Wunderkind, wurde am Tag vor dem Finale 17 Jahre alt. Auch gegen England hatte er enormen Anteil am Erfolg. Stöger warnt trotzdem: "Er ist außergewöhnlich, aber er ist auch außergewöhnlich jung. Den ersten großen Belastungstest hat er allerdings mit Bravour bestanden". Ruttensteiner sieht das ähnlich: "Ein Riesenkicker, aber auf ihn prasselt enorm viel ein. Man muss mit ihm sehr behutsam umgehen, es liegt nicht nur an ihm, sondern am Umfeld, an den äußeren Einflüssen."

Die Bedeutung der Teamchefs möchte Ruttensteiner weder über- noch unterbewerten. "Sie erstellen Pläne, die dann umgesetzt werden sollen." Im Falle von Luis de la Fuente hätten Anspruch und Wirklichkeit perfekt harmoniert. Er hatte ja bereits die U19 und die U21 zu EM-Titeln geführt. Für Ruttensteiner kein Zufall: "Die Jugend hat unter ihm gelernt, Spiele zu dominieren. Und jetzt haben sie das Gelernte als Erwachsene fortgesetzt."

Inwieweit Spanien den europäischen oder sogar globalen Fußball in den nächsten Jahren dominiert, weiß Stöger nicht. "Im Viertelfinale gegen Deutschland sind sie gewankt. Wären sie gefallen, hätten wir über andere Dinge gesprochen." Ruttensteiner lehnt sich auch nicht zu weit aus dem Fenster. "Länder wie Spanien, England, Deutschland werden vorne bleiben."

Ein Wörtchen mitreden

Über die Positionierung Österreichs sagt er: "Trotz des unglücklichen Scheiterns an der Türkei können wir stolz sein. Ralf Rangnick hat es richtig gemacht, die Generation ist hervorragend. Wir können als kleines Land zwar nicht dominieren, aber wir können im Konzert der Großen ein Wörtchen mitreden." Wie auch die Schweiz.

Der Schlüssel zur nachhaltigen Bedeutung sei die Nachwuchsarbeit. "Und die funktioniert bei uns. Vor 20 Jahren hatten wir kaum Legionäre, nun gibt es ausreichend viele, es herrscht ein Griss um unsere Talente."

Fußball, sagt Ruttensteiner, sei immer noch ein Spiel. "Und Spanien hat den besten gespielt." (Christian Hackl, 15.7.2024)