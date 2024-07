Erfolg vor Gericht für Ex-US-Präsident Donald Trump. Eine einst von ihm bestellte Richterin, die über das Verfahren in der Dokumentencausa zu urteilen hatte, stellte das Verfahren ein

Das Verfahren gegen Ex-US-Präsident Donald Trump wegen unsachgemäßer Lagerung und unrechtmäßiger Entwendung von US-Geheimdokumenten nach seiner Amtszeit ist zu Ende. Die zuständige Richterin Aileen Cannon, die Trump einst selbst bestellt hatte, stellte das Verfahren gegen Trump ein. Sie folgte damit einem Antrag der Verteidigung, die argumentiert hatte, das US-Justizministerium habe mit der Bestellung von Sonderermittler Jack Smith in der Causa gegen einen Verfassungsgrundsatz verstoßen. Viele juristische Fachleute hatten zuvor Zweifel an der Korrektheit der Argumentation angemeldet.

Teile der von Ex-US-Präsident Donald Trump in seinem Domizil Mar-a-Lago unsachgerecht gelagerten US-Geheimdokumente. via REUTERS/U.S. Justice Departm

Trump war in der Dokumenten-Affäre im vergangenen Jahr auf Bundesebene angeklagt worden. Ihm wird in diesem Fall die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchst sensibler Informationen aus seiner Zeit als Präsident (2017 bis 2021) vorgeworfen.

Streng geheime Dokumente in Trumps Villa

Im August 2022 hatte die Bundespolizei FBI Trumps Villa in Florida durchsucht und mehrere als streng geheim eingestufte Dokumenten-Sätze beschlagnahmt. Vorgeworfen wird Trump auch eine Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen: So soll er versucht haben, mithilfe von Mitarbeitern Material aus Überwachungskameras verschwinden und Kisten mit Dokumenten wegschaffen zu lassen.

Trump plädierte bei der Vorstellung der Anklage in Miami im vergangenen Jahr auf "nicht schuldig". Seine Anwälte versuchten, das Verfahren mit diversen Anträgen zu stoppen.

Die in dem Dokumenten-Verfahren zuständige Richterin Cannon wurde einst von Trump ernannt. Kritiker warfen ihr in den vergangenen Monaten vor, das Verfahren zu verschleppen und Anträge in Zeitlupe zu bearbeiten.

Vor einigen Wochen konnte Trump in einem anderen Fall vor dem Supreme Court einen Erfolg einfahren. Das Oberste Gericht der USA entschied, dass Trump für Handlungen im Präsidentenamt weitgehenden Schutz vor Strafverfolgung genießt. Diese Entscheidung hat erst mal nicht direkt etwas mit der Einstellung des Verfahrens in Miami zu tun - aber möglicherweise indirekt.

Richter sieht Sonderermittler als nicht rechtmäßig ernannt an

Der Richter Clarence Thomas hatte in einer Stellungnahme zu dem Immunitätsurteil geschrieben, dass der Sonderermittler Smith nicht rechtmäßig ernannt sei und deshalb keine Befugnis habe, Trump anzuklagen. Aus dem Text von Thomas in dem Urteil gingen keine unmittelbaren rechtlichen Konsequenzen hervor.

In der Anklage gegen Trump in Florida hatte Trumps Team aber genau dieses Argument, das von vielen Fachleuten zurückgewiesen wird, bereits vorgebracht. Die Stellungnahme von Supreme-Court-Richter Thomas gilt daher als höchst ungewöhnlich und wurde von vielen als Zeichen in Richtung Florida gewertet.

Die Entscheidung fiel weniger als zwei Tage, nachdem Trump in Pennsylvania nur knapp einem Schussattentat entkommen war, und nur wenige Stunden vor Beginn des republikanischen Parteitages in Milwaukee. Die Staatsanwaltschaft kann gegen die Entscheidung berufen. Allerdings käme es auch im Falle eines Erfolgs zu einer massiven Verzögerung des Prozesses. Sollte Trump die Wahl im Herbst gewinnen, kann er sich auch selbst begnadigen. (red, 15.7.2024)