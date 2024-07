"Quer durch alle Parteien wird im Hintergrund völlig anders über die Neutralität geredet als vor den TV-Kameras", sagt Gady. "Und das treibt mich oft zur Weißglut." Heidi Seywald

Wir sind auf dem Weg in ein Zeitalter, in dem Kriege in Europa wieder wahrscheinlicher werden, sagt Militäranalyst Franz-Stefan Gady. Sich da nur "auf die Nato" zu verlassen sei ein Fehler: "Dieses Denken, dass im Ernstfall ein riesiger Flugzeugträger über den Atlantik kommt und uns rettet, entspricht nicht mehr der Realität."

STANDARD: Herr Gady, wie geht’s dem österreichischen Bundesheer?

Gady: Über die vergangenen Jahre haben wir einen Prozess erlebt, in dem ein klinisch Toter quasi reanimiert und ins Leben zurückgeholt wurde. Er befindet sich aber noch in der Reha-Phase. Wegen der fehlenden Investitionen der vergangenen Jahrzehnte müssen im Bundesheer aktuell die grundsätzlichen militärischen Fähigkeiten zur Landesverteidigung wiederhergestellt werden. Bis der Reanimierte wieder selbstständig gehen kann, wird es also noch dauern.

STANDARD: Wird denn der Patient eines Tages wieder selbst gehen können?

Gady: Das sollte das Ziel sein. Und ich bin überzeugt, dass wir es erreichen können. Wenn es den politischen Willen und die finanziellen Mittel dazu gibt – und eine Reformbereitschaft auch innerhalb der Streitkräfte.

STANDARD: Mit dem Aufbauplan sollen bis 2032 rund 16 Milliarden Euro zusätzlich ins Heer investiert werden – so viel wie noch nie. Was lässt sich damit anfangen? Und was nicht?

Gady: Bei diesen Mitteln geht es noch nicht um die klassische Landesverteidigung, also etwa darum, den konventionellen Angriff eines Nationalstaats und seiner regulären Streitkräfte effektiv abwehren zu können. Dafür würden die 16 Milliarden bei weitem nicht reichen. Der Aufbauplan fokussiert vor allem auf einen unkonventionellen Gegner, etwa die russische Wagner-Truppe, der mit hybriden Mitteln angreift und über Monate, vielleicht sogar Jahre in Österreich einsickern würde. Er würde womöglich mit Anschlägen und einem Informationskrieg versuchen, die Gesellschaft zu spalten, Unruhe und Chaos ins Land zu bringen. In diesem Szenario könnte das Heer aber auch mit konventionellen Waffen wie gepanzerten Fahrzeugen oder Drohnen zu tun haben. Deshalb muss es im gesamten Spektrum der militärischen Kriegsführung einsatzbereit sein.

STANDARD: Bei der Präsentation des Bundesheer-Risikobilds sagte der stellvertretende Generalstabschef Günther Hofbauer, Österreich müsse wieder "kriegsfähig" werden. Was halten Sie von dieser Formulierung?

Gady: Ich halte sie für absolut begrüßenswert und enorm wichtig. Wir müssen wieder lernen, das Heer durch den Krieg zu denken. In Österreich hat man das Bundesheer in den vergangenen Jahrzehnten durch den Frieden gedacht. Das geht aber an der eigentlichen Aufgabe einer Streitkraft vorbei. Sie dient nicht in erster Linie dazu, einen Krieg zu führen. Aber dazu, einen Krieg abzuschrecken, indem sie einem potenziellen Aggressor signalisiert, dass er mit sehr hohen Kosten zu rechnen hätte, sollte er uns angreifen. Das ist das wichtigste Prinzip einer gesunden Sicherheitspolitik. Ich bin da gegen jeden Euphemismus.

STANDARD: Sollte das Verteidigungsressort mit seiner Beschaffungsoffensive nicht auch transparent kommunizieren, worin genau es künftig die Kernaufgaben der Armee sieht? Nur "militärische Landesverteidigung" zu sage ist doch ein bisschen unkonkret.

Gady: Ich sehe hier europaweit ein ähnliches Problem: Wie übersetze ich die sehr abgeschlossene militärische Welt für ein breites Publikum? Die meisten Konzepte des Bundesheeres bis hin zu Details der Beschaffungen sind öffentlich einsehbar. Nur machen sich natürlich nicht viele die Mühe, sich das genau anzuschauen. Wir haben ein klares Lagebild und konkrete Szenarien, auf die wir uns vorbereiten. Ich glaube allerdings auch, dass das Bundesheer proaktiver auf die Bevölkerung zugehen und versuchen sollte, komplexe Themen möglichst einfach darzustellen. Das würde es auch für ein junges Publikum im 21. Jahrhundert attraktiver machen.

"Ich glaube, es ist nicht Aufgabe von Politikerinnen und Politikern, dem Volk aufs Maul zu schauen und nachzuplappern", sagt der Militäranalyst. Heidi Seywald

STANDARD: Aus militärischer Sicht wird es immer richtig sein, eine Basis in allen Waffengattungen aufzubauen. Es gibt aber auch eine politische und gesellschaftliche Wahrheit: Jede Milliarde fürs Heer bedeutet, dass das Geld in einem anderen Bereich nicht eingesetzt werden kann.

Gady: Ja. Aber das ist die Friedenskalkulation. Ich würde es anders sehen: Die Milliarden, die wir über die nächsten Jahre ins Bundesheer investieren, um einen künftigen Krieg bestmöglich abzuschrecken, sind nichts im Vergleich dazu, was passieren würde, wenn ein Krieg ausbrechen würde. Der könnte bewirken, dass der gesamte Wohlstand, den wir seit Ende des Zweiten Weltkrieges aufgebaut haben, vernichtet wird. Wir sind auf dem Weg in ein Zeitalter, in dem Kriege in Europa wieder wahrscheinlicher werden. Wir befinden uns in einer neuen globalen Weltunordnung.

STANDARD: Trotzdem werden sich in der Bevölkerung viele denken: Beschützt werden wir eh durch unsere Nachbarländer. Stecken wir das Geld doch lieber in Krankenhäuser und Schulen.

Gady: Aber die Frage ist: Warum sollte jemand solidarisch mit uns sein, wenn wir auf militärischer Ebene nicht solidarisch mit anderen sind? Und es gibt auch ein grundsätzliches Problem in Europa. Es heißt ja immer, die Nato beschützt uns. Aber die europäischen Nato-Mitglieder lagern die militärische Landesverteidigung an die USA aus. Insofern ist fast das gesamte Europa ein sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer im US-Fahrwasser. Es gibt dort aber gerade große systemische Umbrüche. Die USA sind nicht mehr in der Kapazität von einst fähig, Europa zu verteidigen. Und zwar unabhängig davon, ob Donald Trump oder Joe Biden nächster US-Präsident wird. Dieses Denken, dass im Ernstfall ein riesiger Flugzeugträger über den Atlantik kommt und uns rettet, entspricht nicht mehr der Realität.

STANDARD: Was hielten Sie von einem Nato-Beitritt Österreichs?

Gady: Es ist absolut notwendig, eine offene und ehrliche Debatte darüber zu führen. Man muss allerdings auch sagen: Das Defizit im Bundesheer ist aktuell so groß, dass wir erst einmal die grundsätzlichen militärischen Fähigkeiten wieder lernen müssen. Danach haben wir noch einige Jahre Zeit, um diese Debatte konstruktiv zu führen. Im Moment geht es wirklich darum, dem Wiederbelebten wieder das Gehen beizubringen. In welches Team er dann eintritt, wenn er auch laufen kann, können wir besprechen, wenn er so weit ist.

STANDARD: Wäre es nicht sinnvoll, Vor- und Nachteile eines Nato-Beitritts nüchtern zu analysieren und zu debattieren, statt eine Art politisches Denkverbot von oben zu erteilen?

Gady: Ich bin gegen jedes politische Denkverbot, das uns dazu aufgetragen wird. Es gibt da leider eine doppelte Zunge in der Politik. Quer durch alle Parteien wird im Hintergrund völlig anders über die Neutralität geredet als vor den TV-Kameras, wo niemand das Thema anrühren will. Das treibt mich oft zur Weißglut. Die Wählerinnen und Wähler werden da mit wenigen Ausnahmen von der gesamten politischen Klasse für dumm verkauft.

STANDARD: Was wohl damit zu tun hat, dass die Zustimmung zur Neutralität in der Bevölkerung konstant jenseits der 70 Prozent liegt.

Gady: Ja. Ich glaube aber, es ist nicht Aufgabe von Politikerinnen und Politikern, dem Volk aufs Maul zu schauen und nachzuplappern, sondern eine vernünftige Sicherheitspolitik zu betreiben; langfristig und strategisch zu denken, statt nur an die nächste Wahl. Die Frage ist: Wie lassen sich die nationalen Interessen unseres Landes und der Wohlstand am besten langfristig sichern und erhalten? Ist da die Neutralität im 21. Jahrhundert noch zeitgemäß? Kommt man zur Antwort, dass das nicht der Fall ist, ist es Aufgabe der Politik, die Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen – nicht umgekehrt. (Martin Tschiderer, 15.7.2024)