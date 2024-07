Republikanischer Parteitag Statt "extrem harter" Rede: Trump will zu Einigkeit aufrufen

Der Parteitag der US-Republikaner von Montag bis Donnerstag in Milwaukee steht ganz im Zeichen des Attentats auf den designierten Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Mit Spannung wird Trumps Auftritt erwartet. Der Ex-Präsident ist zwar von Anfang an dabei, soll aber erst am Donnerstag offiziell sprechen