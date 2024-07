Tausende von Fans ohne Eintrittskarten sollen versucht haben, gewaltsam ins Stadion zu gelangen. USA TODAY Sports via Reuters Con

Miami – Als Lionel Messi mit getrockneten Tränen auf das Siegerpodest kletterte und im Konfettiregen von Miami sein Lachen wiederfand, war das ganze Chaos rund um dieses Copa-América-Finale für einen Moment vergessen. An der Seite seiner alten Gefährten Angel Di Maria und Nicolas Otamendi stemmte der tragische Held Argentiniens den Silberpokal in den Nachthimmel, "Campeones, Campeones" schallte es durch das Hard Rock Stadium – ehe bei den Behörden die Aufarbeitung eines alarmierenden Abends begann.

Denn ein Einlass-Drama mit Tränen, Panik und Tumulten schürte zwei Jahren vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada große Sorgen bei den Verantwortlichen. "Um es klar zu sagen: Diese Situation hätte niemals passieren dürfen und darf sich nicht wiederholen", zitiert der Fernsehsender CNN aus einer gemeinsam Stellungnahme der Bürgermeisterin von Miami-Dade County, Daniella Levine Cava, und des Leiters der Abteilung für öffentliche Sicherheit, James Reyes. Eine Untersuchung wurde angeordnet.

Stau vor dem Hard Rock Stadium in Miami.

Nach Angaben eines Stadionsprechers hätten "Tausende von Fans ohne Eintrittskarten" versucht, "gewaltsam ins Stadion zu gelangen". Der Anpfiff des Endspiels zwischen Weltmeister Argentinien und Kolumbien (1:0 n.V.) verzögerte sich um 82 Minuten. Im dichten Gedränge hinter den Absperrungen war bei Temperaturen rund um 30 Grad teilweise Panik ausgebrochen, einige Fans mussten medizinisch versorgt werden. Bilder im Internet zeigten auch Kinder in teilweise bedrohlichen Situationen.

Und so rückte auch der tragische Auftritt Messis in den Hintergrund. Bei seinem wohl letzten Finale war der Superstar nach gut einer Stunde mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt worden, der achtmalige Weltfußballer weinte auf der Bank hemmungslos. Lautaro Martinez (112.) erlöste die Argentinier mit seinem Siegtreffer aber in der Verlängerung und setzte der Albiceleste zum zweiten Mal in Folge Südamerikas Fußballkrone auf. Mit nun 16 Titeln schwang sich der Weltmeister dazu zum alleinigen Rekordchampion in der 108-jährigen Turnierhistorie auf.

Trauriger Abgang von Lionel Messi.

Es könnte Messis Abschiedsvorstellung im Nationaltrikot gewesen sein. "Es sind die letzten Schlachten, und wir genießen sie in vollen Zügen", hatte der 37-Jährige vor der Partie kryptisch angekündigt. Für Di Maria ist nach dem Triumph endgültig Schluss. "Ich habe das alles geträumt und den Jungs davon erzählt", sagte der 36-Jährige: "Ich habe so viele schöne Empfindungen in meinem Körper."

Das ging am Sonntag aber bei Weitem nicht allen so, am Ende blieben nach der 48. Copa América viele Fragezeichen. Schon im Halbfinale zwischen Uruguay und Kolumbien (0:1) hatte es Probleme und Tumulte auf den Tribünen gegeben. Die Eindrücke von Miami, 2026 unter anderem Austragungsort des Spiels um Platz drei, verschärften die Sicherheitsdiskussion in Bezug auf das Mega-Event mit 48 Teams und 104 Spielen in zwei Jahren. Dann wird auch Messi – wohl als Fußball-Pensionist – gespannt nach Nordamerika blicken.

In Buenos Aires wurde lange gefeiert, ehe die Polizei auch mit Hilfe von Wasserwerfen den Platz räumte.

In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ist es nach dem Erfolg der Albiceleste zu Ausschreitungen gekommen. Tausende Menschen hatten sich bis in die frühen Morgenstunden rund um den berühmten Obelisken versammelt, nach etwa vier Stunden beendete die Polizei die Feierlichkeiten und räumte die Straßen auch mithilfe von Wasserwerfern.

Einige Menschen bewarfen die Polizei mit Steinen, viele verließen die Straßen jedoch schnell angesichts der vorrückenden Bereitschaftspolizei. Nach Angaben der Behörden gab es dabei weder Festnahmen noch Verletzte.

Getrübt wurden die Feierlichkeiten auch durch den Tod eines Fans. Dieser war vor der Partie auf ein Gerüst vor dem Obelisken geklettert, um eine Fahne zu schwenken. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte aus sechs Metern zu Boden. Feuerwehrleute bargen die Leiche des 29-Jährigen. (sid, red, 15.7.2024)