Das war am Montag Thema im Etat-Ressort:

Zukunft in Medienbranche: Robert Kratky verlässt "Ö3-Wecker" Ende 2026. Der Moderator hofft auf eine Frau als Nachfolge. Eine "Dancing Stars"-Teilnahme kommt für ihn laut Instagram-Video nicht infrage

Quoten mit Fußball: 1,75 Millionen beim EM-Finale, Österreich gegen Türkei meistgesehene Partie auf Servus TV. Die 31 EM-Spiele auf Servus TV verfolgten im Schnitt 924.000 Personen, jene 20 im ORF kamen auf 563.000 Interessierte

Journalismus in Krisenzeiten: Medienforscher Kaltenbrunner: Printdominanz behindert Medieninnovationen. Ein Forschungsprojekt untersuchte europaweit Medieninnovationen. In Österreich treffen neue Ideen auf ein innovationshemmendes Fördersystem, so Andy Kaltenbrunner

"Einer der stärksten Menschen": Große Trauer um Shannen Doherty. Kolleginnen von "Beverly Hills, 90210" und "Charmed: Zauberhafte Hexen" meldeten sich zu Wort

Folge zwei der "Liebesg'schichten": "Sie sind wirklich ein Witz, Frau Horowitz". Der Montagabend auf ORF 2 gehört wieder den Singles – es geht um "ambulante Anmeldung", "anrüchige Sexmessen" und "schöne Stunden"

"Österreichs beliebtester Emmentaler": Unique Fessler setzt Käsehersteller Woerle in Szene. Die Kampagne startete Mitte Juni.

Switchlist: "Ein Elefant irrt sich gewaltig", "Wir Staatskünstler": TV-Tipps für Montag. "Re: Die Klima-Aussteiger", "Das Privatleben des Sherlock Holmes", "Columbo", "Thema", "Alltagsgeschichten", dazu die Radiotipps

