Babler zeigt in dem Offenen Brief Verständnis für den Frust der Nichtwählerinnen und Nichtwähler. APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler richtet sich in einem offenen Brief im Vorfeld der Nationalratswahlen am 29. September an bisherige Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Er verstehe den Frust und Ärger gegenüber der Politik und entschuldigt sich, da auch die SPÖ einen Teil zum aktuellen Zustand in Österreich beigetragen habe. Die SPÖ werde eine starke Stimme für jene sein, die von der bisherigen Politik enttäuscht seien, so Babler am Montag via Social Media.

Die Probleme, die Babler in dem Offenen Brief anspricht, gehen von der fehlenden Kinderbetreuung über steigende Mieten bis hin zu zu geringen Pensionen. Babler dazu: "Wir sehen die Probleme und werden sie lösen. Geben Sie uns eine Chance, ich verspreche Ihnen, wir werden sie nützen."

Die KPÖ hat nach eigenen Angaben die nötigen Unterstützungserklärungen für ein Antreten bei der Nationalratswahl zumindest in der Bundeshauptstadt schon erreicht. Diese sollen am Dienstag eingereicht werden. Für ein Antreten müssen kandidaturwillige Parteien pro Bundesland zwischen 100 und 500 Unterstützungserklärungen sammeln - österreichweit sind bis 2. August 2.600 Unterschriften nötig. Möglich ist eine Kandidatur aber auch in nur einem oder mehreren Bundesländern. (APA, 15.7.2024)