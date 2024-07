Das Kleinkind wurde in ein Linzer Krankenhaus geflogen. IMAGO/Panthermedia

Vöcklabruck – Ein 18 Monate alter Bub ist Montagvormittag im Bezirk Vöcklabruck aus einem Fenster im ersten Stock eines Hauses auf den Asphalt gestürzt. Das Kleinkind erlitt schwere Kopfverletzungen, wurde in ein Linzer Krankenhaus geflogen und auf der Intensivstation betreut. Seine Mutter war mit einem Säugling im Haus, als der eineinhalbjährige Bub in einem unbeobachteten Moment über eine Couch geklettert sein dürfte und rund vier Meter aus dem offenen Fenster stürzte, so die Polizei.

Erst vor zwei Wochen war ein Vierjähriger in Weyer (Bezirk Steyr-Land) aus dem Fenster des zweiten Stockes gestürzt. Am zweiten April hatte in Linz ein Fünfjähriger, der allein zu Hause war, ein Fenster geöffnet, war hinausgestürzt und an den Verletzungen gestorben. (APA, 15.7.2024)