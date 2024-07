Und vor dem Schlafengehen un-be-dingt abschminken! Auf Social Media waren sich die "Clean Girls" einig: Es gibt kaum etwas Verheerenderes, als eine Beauty-Routine am Abend nicht zu Ende zu führen. Denn ein Abend ohne Reinigungsbalm, Enzympeeling, Double Cleansing kann doch nur mit Hautproblemen enden. Zur Erinnerung: In den sozialen Netzwerken schwangen die "Clean Girls" in ihren aufgeräumten vier Wänden die Zepter. Ihr Auftreten: "natürliches Make-up", minimalistischer Look. Die Ästhetik der supersauberen Girls erfuhr zwar hier und da Kritik, weil es sich ganz offensichtlich um ein Ausdrucksmittel einer weißen Mittelschichtsweiblichkeit handelte. Doch der Trend galt sehr vielen Frauen als Richtschnur.

Anfang dieses Jahres tauchten dann plötzlich irgendwoher die "Mob Wives", die Frauen in dramatischem Make-up und Pelzmänteln, auf. Schon die selbsternannten Mafia-Bräute auf Social Media wurden als eine radikale Abwendung vom "leisen Luxus" und von der "Clean Girl"-Ästhetik, den dominierenden popkulturellen Phänomenen des vergangenen Jahres, interpretiert.

Und nun ist da Charlotte Emma Aitchison alias Charli XCX. Die Britin, Jahrgang 1992, liefert mit Brat ("Rotzgöre") das (slime-grüne) Album dieses Sommers und verbreitet auch dank cleveren Marketings Verwegenheit in den Social-Media-Kanälen. Ihr Motto lautet: Scheiß auf Superfood und Abschminkroutinen! Scheiß auf den perfekten Lidstrich! Nieder mit dem Konkurrenzdenken unter Frauen!

Charli xcx - 360 (official video)

Wenn es nach der Britin geht, braucht es für den perfekten Sommer neben der richtigen Einstellung nicht mehr als knallgrüne Shirts, schnelle Brillen, weite Wohlfühlhosen, Feinrippunterhemden (getragen natürlich ohne BH), Zigaretten und Feuerzeug, um nach langen (Club-)Sommernächten irgendwann in der Früh ins Bett zu kippen. Und morgens mit verschmiertem Lidstrich wieder aufzuwachen. Der Indie-Sleaze-Look der frühen 2010er-Jahre feiert eine Wiederauferstehung.

Die Heldinnen des "Brat Girl Summer"? Die US-Schauspielerin Julia Fox, die vor einiger Zeit verkündete, sich nur noch für Frauen (und Gays) anzuziehen. Und Musikerin Gabbriette Bechtel, die Hüfthosen und Arschgeweih feiert. Aber auch das ewige New Yorker It-Girl Chloe Sevigny. Sie alle hat Charli XCX in ihrem Video 360 versammelt. Die einen werden sich an den ein paar Jahre alten "Hot Girl Summer"-Social-Media-Trend, ältere Semester angesichts von Julia Fox' Look wahrscheinlich an Courtney Love erinnert fühlen und einwenden: Das hatten wir doch schon.

"I'm everywhere, I'm so Julia": Charli XCX feiert Julia Fox (Bild) auf ihrem Album. BFA / Action Press / picturedesk

Die gute Nachricht im Jahr 2024: Es war wahrscheinlich noch nie so einfach, Teil einer Social-Media-Bewegung zu sein. Wer mitmachen will, besorgt sich einfach eines der unzähligen knallgrünen Shirts mit der Aufschrift "brat". Der Rest kommt dann wie von selbst. (Anne Feldkamp, 16.7.2024)