Martin Kreutner, der Leiter der vom Justizministerium eingerichteten Untersuchungskommission zur Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek, übte in der "ZiB 2" am Montag scharfe Kritik am österreichischen Justizsystem. Auf der Notenskala erreiche das Justizsystem in prominenten Strafsachen eine "vier bis fünf". Das sei auch der Grund, warum Österreich heute nicht mehr EU-aufnahmefähig wäre.

Nicht eine Person alleine verantwortlich

Fokus von Kreutners Kritik ist die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft in ebendiesen Fällen. Als Teil der ordentlichen Gerichtsbarkeit sollte diese über die entsprechende Unabhängigkeit verfügen, müsse aber bei gewissen Ermittlungsschritten um Erlaubnis fragen. Die Feststellung politischer Interventionen betrifft dabei laut Kreutner mehrere Parteien. Vor allem jene, die "eine gewisse Zeit lang an Machtpositionen sitzen", hätten eine Tendenz, diese für sich zu nutzen.

Zu den Vowürfen der unsachgemäßen Interventionen, des Informationszu- und abflusses, der Verfahrungsauffälligkeiten und Compliance Verstößen habe die Komission in prominenten Strafsachen positive Belege gefunden. Für diese Misstände kann laut Kreutner allerdings nicht alleine Person alleine verantwortlich sein. "Der Geburtsfehler war schon dort, wo man derartig brisante Sektionen zusammengelegt hat", kritisiert Kreutner. Dabei gehe es im Fall Pilnacek um seine gleichzeitige Rolle als Verhandler von Gesetzen mit politischen Entscheidungsträgern, Generalsekretär, Hauptmediensprecher für das Justizministerium und seine Zuständigkeit für Einzelstrafsachen. Dadurch seien Konfliktsituationen entstanden, die die Gewaltenteilung innerhalb der Justiz aufweichen würden.

"30-Augen-System"

Im Fall des prominenten Strafverfahrens um den Wiener Stadterweiterungsfonds stellt der Bericht laut Kreutner fest, dass zu viele "hochbezahlte Juristen" einzelne Verfahrungsschritte prüfen und genehmigen, während in der Hauptverhandlung ein einziger Richter entscheidet. Das sei ein "30-Augen-System" und eine "Ressourcenvergeudung", die Verfahrensverzögerungen und politische Einflussnahme erleichtere.

Kreutner spricht sich in der "ZiB 2" für eine unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft aus, die nicht der Weisung der jeweiligen Justizministerin oder des jeweiligen Justizministers unterworfen ist. Diese sollte als Gremium Entscheidungen treffen. Als Beispiel nannte Kreutner die Etablierung der europäischen Staatsanwaltschaft. "Kein Mensch käme auf die Idee, dass die europäische Staatsanwaltschaft dem europäischen Parlament berichten muss", betonte Kreutner.

Warum die Komission auch die Etablierung eines Suchtpräventions- und hilfsprogrammes empfehle? Weil es, so Kreutner, Aussagen aus Justiz- und Rechtsanwaltskreisen gebe, dass man bei dem Besuch "entsprechender Neujahrsfeste, Empfänge, Innenstadtlokale" unter Suchtmittelkonsum "Insiderinformation erfahren habe, die man nicht hätte erfahren dürfen". (Helene Dallinger, 15.7.2024)