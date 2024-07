Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat die Hausdurchsuchungen angeordnet. EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Berlin – Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser hat das vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Compact-Magazin sowie die Conspect Film GmbH verboten. Das berichten der Spiegel und die Deutsche Presse-Agentur übereinstimmend. Nach Angaben des Innenministeriums in Berlin durchsuchen Einsatzkräfte seit den frühen Morgenstunden Räumlichkeiten der Organisation sowie Wohnungen führender Akteure, der Geschäftsführung und von Anteilseignern in Brandenburg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Ziel der Razzia sei die Beschlagnahmung von Vermögenswerten und Beweismitteln, hieß es in einer Mitteilung. Unter anderem wurde ein Haus im brandenburgischen Falkensee durchsucht, dessen Adresse im Impressum des Magazins genannt wird.

Faeser: "Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene"

Faeser begründete das Verbot damit, dass Compact ein "zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene" sei. Sie sagte: "Dieses Magazin hetzt auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie." Das Verbot zeige, "dass wir auch gegen die geistigen Brandstifter vorgehen, die ein Klima von Hass und Gewalt gegenüber Geflüchteten und Migranten schüren und unseren demokratischen Staat überwinden wollen".

Schon 2022 urteilte der deutsche Verfassungsschutz, das von Chefredakteur Jürgen Elsässer geleitete Magazin trage "als multimediales Unternehmen demokratiefeindliche und menschenwürdewidrige Positionen in die Gesellschaft". Die führenden Akteure des Magazins unterhalten Kontakte zu wichtigen Akteuren der sogenannten Neuen Rechten.

Verbot einer Organisation

Für das Verbot einer Organisation reicht es nicht, wenn diese eine verfassungsfeindliche Haltung vertritt. Weitere Voraussetzung ist, dass sie dies auch in aggressiv-kämpferischer Form tut. Das deutsche Innenministerium führt in seiner Mitteilung aus, es sei zu befürchten, dass Leser und Zuschauer der Medienprodukte von Compact durch die Publikationen, die auch "offensiv den Sturz der politischen Ordnung propagieren, aufgewiegelt und zu Handlungen gegen die verfassungsmäßige Ordnung animiert werden".

Die Compact-Magazin GmbH wird von Jürgen Elsässer geleitet. Die Hauptprodukte des multimedial ausgerichteten Unternehmens sind laut Ministerium das monatlich erscheinende Compact-Magazin mit einer Auflage von 40.000 Exemplaren und der Onlinevideokanal Compact-TV. Daneben ist die Compact-Magazin GmbH in zahlreichen sozialen Medien präsent und betreibt einen Onlineshop, über den neben eigenen Printerzeugnissen Bücher, Hörbücher, CDs und DVDs sowie Merchandise vertrieben werden. Alleine über seinen Youtube-Kanal Compact-TV erreicht das Medium 345.000 Abonnentinnen und Abonnenten.

Bindeglied zur AfD

Die zentrale Rolle der GmbH liegt nach Einschätzung des Innenministeriums in der Popularisierung und weitreichenden Verbreitung des rechtsextremistischen Gedankenguts der sogenannten Neuen Rechten über zahlreiche Publikationen und Veranstaltungen.

Der 67-jährige Jürgen Elsässer hat eine bewegte politische Geschichte hinter sich. Als Autor und Aktivist war der frühere Lehrer einst im ganz linken Spektrum verortet. Nach 2005 bewegte sich Elsässer immer weiter in Richtung Rechtsaußen. Elsässer und das Compact-Magazin gelten auch als Bindeglied zur AfD. So verkauft das Unternehmen etwa in seinem Onlineshop einen Björn-Höcke-Taler. Kürzlich hat es eine Petition für den AfD-Rechtsaußen Maximilian Krah initiiert. Krah war Spitzenkandidat seiner Partei für die Europawahl 2024 und bis Mai 2024 Mitglied im Bundesvorstand der AfD. Eine regelmäßige Bühne erhält auch der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner. Krah und Sellner sollten demnach auch die "Stargäste" beim "Sommerfest" Ende Juli in Sachen-Anhalt sein.

Die AfD übte scharfe Kritik an dem Verbot. Faesers Entscheidung sei "ein schwerer Schlag gegen die Pressefreiheit", sagten die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla in einer gemeinsamen Erklärung. Ein Presseorgan zu verbieten, sei "eine Verweigerung von Diskurs und Meinungsvielfalt". Faeser missbrauche damit ihre Kompetenzen, "um kritische Berichterstattung zu unterdrücken".

Prüfung eines AfD-Verbots gefordert

Was das Verbot eines Sprachrohrs für die AfD bedeutet, wird sich zeigen. Dem Rechtsaußen-Flügel der Partei geht dadurch jedenfalls eine Plattform für die Verbreitung seiner Inhalte verloren. Die Bundesgeschäftsführerin der Partei Die Linke, Katina Schubert, meint, nun sei die Prüfung eines AfD-Verbots "unumgänglich". Sie findet: "Das Verbot vom rechten Hetzblatt darf nicht nur ein symbolischer Paukenschlag bleiben." Die AfD wird aktuell vom deutschen Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. Ob perspektivisch eine Einstufung der Gesamtpartei als gesichert rechtsextremistische Bestrebung durch den Inlandsgeheimdienst folgen könnte, ist momentan noch nicht absehbar.

Bundestag, Bundesrat und deutsche Regierung sind als einzige Verfassungsorgane jeweils berechtigt, einen Antrag auf ein Parteiverbot zu stellen. Die Entscheidung über einen solchen Antrag trifft das deutsche Verfassungsgericht. Eine Voraussetzung ist, dass man der jeweiligen Partei eine aggressiv-kämpferische Haltung nachweisen kann.

"Die da oben davonjagen"

Laut Taz soll Compact-Mastermind Elsässer kürzlich im Rahmen der "Blauen Welle"-Kundgebungstour davon gesprochen haben, dass Deutschland vor die Hunde gehen werde, wenn "die da oben" nicht "davongejagt" würden. Deutschland sei "ein besetztes Land", das unter Kontrolle der "Blutsauger im Westen" stehe. Er, Elsässer, wünsche sich, dass die Nato und die USA in der Ukraine "richtig einen auf den Sack kriegen". Mit jedem Kilometer, den die Russen vorrückten, rücke "der Tag der deutschen Freiheit näher".

Was ist verboten?

Verboten sind jetzt der Verkauf des Magazins, die Website sowie Symbole, die dem Magazin zugeordnet werden. Dazu gehört auch die "Blaue Welle". Dieses noch relativ neue Symbol hat Chefredakteur Elsässer für eine Kampagne gewählt, mit der er einen Regierungswechsel nach der nächsten Bundestagswahl im September 2025 befördern wollte. Blau ist die Farbe der AfD, deren Vertreter allerdings teilweise Bedenken gegen die Kampagne geäußert hatten, wohl weil man eine mögliche neue Parteispenden-Affäre befürchtete.

Medienverbot sehr selten

Dass Medien verboten werden, ist sehr ungewöhnlich. In solchen Fällen muss die Pressefreiheit abgewogen werden gegen die Argumente, die für ein Verbot sprechen. In seiner Zeit als deutscher Innenminister hatte Thomas de Maizière (CDU) 2016 die rechtsextremistische Internetplattform "Altermedia Deutschland" verboten. Ex-Innenminister Horst Seehofer (CSU) machte 2019 die Mezopotamien Verlag und Vertrieb GmbH und die MIR Multimedia GmbH als Teilorganisationen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) dicht. (APA, Reuters, red, 16.7.2024)