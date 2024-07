Zwar nicht mehr der letzte Schrei, werden sogenannte "Undercuts" vielfach getragen. Man sieht sie mit und ohne Vollbart meist bei Hipstern oder sonstigen Besuchern der vielen Barber Shops. Dieses Hairstyling ist dabei eine Art Hommage an die Haarmode der 30er und 40er Jahre. In Deutschland und Österreich erreichte diese Männerfrisur damals den höchsten Grad an Perfektion und Strenge, war aber auch in anderen Ländern in gemäßigterer Form up to date. Wie also steht ihr zu dieser Männerfrisur?

