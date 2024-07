In einem Onlinevoting sucht die Naturschutzorganisation "den größten Betonschatz" des Landes. Zur Abstimmung stehen Chaletdörfer, Fachmarktzentren und zubetonierte Plätze

Angelehnt an die ORF-Sendung 9 Plätze, 9 Schätze, bei der die schönsten Orte Österreichs gesucht werden, hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace einen Aufruf gestartet, um nicht die schönsten, sondern auch die hässlichsten Orte des Landes zu finden. Damit soll ein Bewusstsein für unnötige Bodenversiegelung geschaffen werden. Bis Ende Juni wurden 411 Bausünden eingereicht – darunter riesige Parkplätze, leerstehende Fachmarktzentren oder Chaletdörfer in Naturschutzgebieten.

Aus allen eingesendeten Projekten habe man nun die fünf schlimmsten Beispiele für Bodenverbrauch pro Bundesland ausgewählt. Bis zum 22. Juli kann nun via Online-Publikumsvoting über "den größten Betonschatz" abgestimmt werden. Gemeinsam mit den Stimmen einer Fachjury, die sich aus Expertinnen und Experten für Raumplanung, Architektur und Bodenschutz zusammensetzt, wird dann am Ende ein Negativgewinner pro Bundesland gekürt. Am 30. Juli werden die Preisträger verkündet.

"Überdimensionierte Logistikzentren auf der grünen Wiese, dutzende Fachmarktzentren am Ortsrand, enorme Verkehrsprojekte und fragwürdige Luxusunterkünfte auf besonders schützenswerten Naturflächen – die Einreichungen für Österreichs 9 Betonschätze sind äußerst divers", stellte Greenpeace-Bodenschutzexpertin Melanie Ebner fest. Zur Abstimmung stehen bekannte und weniger bekannte Orte, hier einige Beispiele:

Sonnenweiher Grafenwörth, Niederösterreich

Das Projekt erlangte im Vorjahr wegen Grundstücksdeals des damaligen Gemeindebund-Chefs Alfred Riedl Bekanntheit. Die Luxus-Ferienhaussiedlung an einem künstlich angelegten See verbraucht 130.000 Quadratmeter Boden. Mitja Kobal Greenpeace

Schwarzenbergplatz, Wien

Greenpeace bezeichnet den 23.000 Quadratmeter großen Wiener Schwarzenbergplatz als "trostlose Hitzeinsel". Mitunter wurden auf dem Asphalt schon 50 Grad Celsius gemessen. APA/GEORG HOCHMUTH

XXXLutz-Lager Zurndorf, Burgenland

Das Projekt wird laut Greenpeace als eine der größten Baustellen Europas bezeichnet. Das Areal liegt neben einem Schutzgebiet und wird aktuell auf 390.000 Quadratmeter erweitert. Matjaz Krivic

Hatric-Einkaufspark Hartberg, Steiermark

Das eingeschoßige Fachmarktzentrum erstreckt sich auf 45.000 Quadratmetern, der Großteil davon sind versiegelte Parkplatzflächen. Matjaz Krivic

Six Senses Residences Kitzbühel Alps Mittersill, Salzburg

Das Luxusprojekt entsteht direkt an einem Naturschutzgebiet, zwei Hektar Wald wurden bereits gerodet. Laut Greenpeace fehlt eine Pufferzone, und daher erwarten Expertinnen und Experten eine Entwässerung des dortigen Moores. Mitja Kobal Greenpeace

Viele der Projekte verbrauchen wertvolle Ackerflächen, grenzen an Naturschutzgebiete oder versiegeln die darunterliegenden Böden komplett. Oft sind die Areale öffentlich schwer erreichbar, was den Autoverkehr zusätzlich intensiviert. Beton- und Asphaltflächen heizen die Umgebung auf, vor allem im städtischen Raum. Manche der Areale stehen sogar leer oder werden teilweise gar nicht genutzt.

Zusätzlicher Kritikpunkt: Viele der Projekte wurden einstöckig errichtet, wodurch wertvolle Flächen verschenkt werden. So könnten auf manchen Gewerbebauten Wohnungen entstehen, und sogar für Parkplätze gibt es umweltfreundlichere Lösungen: Sie könnten zumindest versickerungsfähig errichtet werden. Dann läuft Wasser ab und Pflanzen können durchwachsen. (Bernadette Redl, 16.7.2024)