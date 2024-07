Es ist gerade einmal zwei Tage her, dass Thomas Matthew Crooks versuchte, den Ex-US-Präsidenten und nunmehr nominierten republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu ermorden. Umsetzen konnte er das Vorhaben nicht, doch die Schüsse sorgten nicht nur für einen Toten im Publikum, sondern auch für ikonische Fotos von Trump mit potenziell massiven politischen Implikationen.

Die Öffentlichkeit beschäftigen derweil verschiedene Fragen. Eine davon ist, aus welchem Antrieb Crooks, ein eingetragener Republikaner, gehandelt hat. Der Beantwortung könnten die Behörden nun einen großen Schritt näher sein – denn das FBI meldet, dass es das Handy des vom Secret Service erschossenen Täters geknackt hat.

Ein FBI-Mitarbeiter hält ein Smartphone (Symbolbild). Getty Images

Bemerkenswert schnell

Wie genau man es geschafft hat, sich Zugriff auf die Inhalte zu verschaffen, darüber schweigt sich das Federal Bureau of Investigation aus. Zunächst hatten Mitarbeiter in Pennsylvania versucht, das Gerät zu entsperren. Nachdem sie daran gescheitert waren, wurde das Mobiltelefon zu den Spezialisten im Sicherheitslabor in Quantico (Virginia) geschickt, die erfolgreich waren.

Das Bemerkenswerte daran ist aber nicht unbedingt der Umstand, dass das Smartphone geknackt wurde, sondern dass es in lediglich zwei Tagen gelungen ist. Die US-Polizei verfügt laut Cooper Quintin von der Electronic Frontier Foundation fast flächendeckend über ein Gerät des israelischen Herstellers Cellebrite, das vor allem für Datenextraktion gedacht ist, aber auch limitierte Entsperrmöglichkeiten bietet.

US-Behörden haben flächendeckend Zugriff auf Entsperrtools

Es gibt aber auch einige andere Anbieter, und rund 2000 Behördenstellen in allen 50 Bundesstaaten sowie Washington, D.C., haben laut Untersuchung des Nonprofits Upturn Zugriff auf ein Mobile Device Extration Tool (MDTF). Quintin geht davon aus, dass das FBI auch über selbstentwickelte Werkzeuge verfügt. Er hatte schon vor der Überstellung des Handys nach Virginia erklärt, dass er sich sicher sei, dass der Zugriff dort gelingen werde, schreibt The Verge.

Die Hersteller werben auch öffentlich mit den Kapazitäten ihrer Lösungen. Grayshift, das mit Graykey ein bis zu 30.000 Dollar teures (rund 27.500 Euro) Tool mit umfangreichen Möglichkeiten anbietet, meldete erst im März die Unterstützung für neue Geräte. Demnach kann man damit nun iPhones mit iOS 17 und auch Samsungs aktuelle Spitzengeräte der Galaxy-S24-Serie entsperren.

Hersteller gegen Hintertüren

Hersteller wie Apple oder Google können den Behörden nur limitierte Auskünfte geben, da sie nach eigenen Angaben selbst die Geräte oder Konten gar nicht entschlüsseln können. Sie lehnen auch die Implementierung von Hintertüren in die Verschlüsselung ab, da solche die Sicherheit aller Nutzer kompromittieren würden.

Derlei Backdoors für Messenger waren jüngst auch als Teil der sogenannten Chatkontrolle ein Thema auf EU-Ebene. Das Vorhaben stieß in einigen Ländern – darunter auch Deutschland und Österreich – auf Widerstand und war im Juni zumindest vorläufig gescheitert. Es wird allerdings erwartet, dass es unter der nunmehr ungarischen Ratspräsidentschaft einen erneuten Anlauf geben wird. (gpi, 16.7.2024)