Korruptionsexperte Martin Kreutner sagt, dass die mögliche Einmischung von Ministern in Strafverfahren gegen EU-Standards verstößt. Die Aussage ist umstritten, Reformbedarf sehen aber viele

Der Leiter der Pilnacek-Untersuchungskommission, Martin Kreutner, kritisiert, dass im österreichischen System die Justizministerin den Anklagebehörden der Justiz Weisungen erteilen darf. APA/MAX SLOVENCIK

Um griffige Aussagen ist der Korruptionsexperte Martin Kreutner nicht verlegen. Der Leiter der justizinternen Pilnacek-Kommission, die von Ministerin Alma Zadić (Grüne) zur Untersuchung von politischen Interventionen eingesetzt worden war, formulierte bereits bei der Präsentation von deren Ergebnissen am Montag harte Worte: In Österreich gebe es eine "Zweiklassenjustiz", weil für Strafverfahren gegen prominente Personen andere Regeln als für Normalbürger gelten – mit langwierigen Überprüfungsschritten bei Ermittlungen, die von mehreren hohen Justizbehörden abgesegnet werden müssen.

Am Abend legte Kreutner dann im Interview mit der ZiB 2 nach. Aufgrund des strukturellen Aufbaus des österreichischen Justizsystems "wären wir heute nicht mehr EU-aufnahmefähig", sagte der Jurist, der einst Chef der Antikorruptionsbehörde war. Doch wieso sollte Österreich – immerhin drei Jahrzehnte nach dem Beitritt im Jahr 1994 – nun nicht mehr in die Europäische Union hineindürfen?

Gewaltenteilung durchbrochen

Im STANDARD-Gespräch erläutert Kreutner seine Diagnose mit einer altbekannten Eigentümlichkeit der hiesigen Verflechtung von Politik und Justiz, die in der Funktion der jeweiligen Justizministerin als "Weisungsspitze" gipfelt. Das heißt: Ein Politiker oder eine Politikerin, der oder die in der Regierung sitzt und üblicherweise einer Partei angehört, darf einer Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren letztgültige Weisungen erteilen – also etwa einer Staatsanwaltschaft auftragen, bestimmte Maßnahmen zu setzen oder zu unterlassen.

Selbst wenn einschneidende Weisungen der Justizministerin in der Praxis ausbleiben, kann diese Konstruktion den Anschein einer politischen Einflussnahme auf Verfahren befeuern. Insbesondere dann, wenn Politiker von den Verfahren betroffen sind.

Das Prinzip der Gewaltenteilung zwischen der regierenden Exekutive und der Judikative, zu der auch die Staatsanwaltschaften zählen, wird so jedenfalls durchbrochen. Für Kreutner ist die Regelung "mit internationalen Standards der Gewaltenteilung nicht vereinbar".

Tatsächlich handelt sich Österreich in den Rechtsstaatlichkeitsberichten der EU-Kommission seit einigen Jahren regelmäßige Kritik am Weisungsrecht der Justizministerin ein. Im heurigen Bericht fordert die EU Österreich erneut auf, die Anklagebehörden – "gemäß europäischen Standards" – von politischen Eingriffsbefugnissen unabhängig zu machen und die Weisungsspitze innerhalb der Justiz anzusiedeln.

EU-Kriterien für Justiz wurden strenger

Der Wiener Politikwissenschafter Hubert Sickinger stimmt Kreutners Sicht zu. Sickinger forscht seit langem zum Thema Korruption und hat auch Erfahrung mit den Inhalten und Abläufen der internationalen Staatengruppe gegen Korruption (Greco). Er sagt: "Das österreichische System entspricht nicht den Kriterien für eine unabhängige Justiz, die von neuen EU-Mitgliedsländern verlangt werden."

Allerdings wurden die entsprechenden "Kopenhagener Kriterien" für EU-Aspiranten erst ein Jahrzehnt nach Österreichs Beitritt schlagend. Sie wurden im Hinblick auf die 2004 erfolgte Aufnahme vieler osteuropäischer Staaten festgeschrieben, die damals nach Jahrzehnten realsozialistischer Regimes noch keine rechtsstaatliche Tradition vorzuweisen hatten.

Bestehende Mitgliedsländer mussten und müssen freilich keine Sanktion fürchten, wenn sie die nunmehrigen Aufnahmekriterien nicht erfüllen. Rein faktisch hat die Frage, ob Österreich 2024 durchfallen würde, daher keinerlei Folgen – sie ist mehr als politisch-juristisches Gedankenspiel spannend. Auf dieser Ebene regte sich am Dienstag Widerspruch des Innsbrucker Europarechtlers Walter Obwexer gegen Kreutners Darstellung. Zwar seien die EU-Aufnahmekriterien seit Österreichs Beitritt strenger geworden, sagte Obwexer der Kleinen Zeitung, "aber sie sind noch nicht so streng, dass es einen Generalstaatsanwalt braucht".

Keine Einigung auf Generalstaatsanwalt

Eine Generalstaatsanwaltschaft ist diejenige Art von Weisungsspitze, die es in sonst nahezu allen EU-Ländern gibt. Nach Wunsch der EU-Kommission und vieler Fachleute sollte solch eine Institution auch in Österreich installiert werden. Das generelle Konzept: Anstelle des Justizministers wäre die Generalstaatsanwaltschaft – mitunter auch "Bundesstaatsanwaltschaft" genannt – die oberste Instanz, die über die untergeordneten sonstigen Staatsanwaltschaften wacht und ihnen Berichte abverlangen sowie Weisungen erteilen darf.

Nachdem die ÖVP vorher immer dagegen war, bekundete sie 2021 – im Sog der Ermittlungen gegen prominente Türkise – plötzlich doch, für die Einführung einer Generalstaatsanwaltschaft zu sein. Eine Einigung mit den Grünen schlug allerdings fehl, weil die Koalition sich nicht auf ein konkretes Modell einigen konnte.

Die Grünen wollen, dass Senate zu je drei Personen gemeinsam über Weisungen entscheiden, um Machtkonzentration vorzubeugen. Bestellt werden sollen die Mitglieder – aus justizinternen Vorschlägen – vom Bundespräsidenten. Die Grünen stützen sich dabei auf eine Gruppe juristischer Fachleute, die das Justizministerium versammelt hatte. Die ÖVP hingegen pocht auf eine Einzelperson, die vom Parlament mit großer Mehrheit gewählt werden und dort auch Rechenschaft ablegen soll.

Der Karren steckt seit zwei Jahren fest, eine Reform ist – wenn überhaupt – erst nach der Nationalratswahl im Herbst denkbar. (Theo Anders, 16.7.2024)