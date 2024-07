iOS 18 bringt einige Quality-of-Life-Verbesserungen. Apple

Am Montagabend hat Apple seine neuen Betriebssysteme zum Testen bereitgestellt. Darunter finden sich iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18 und watchOS 11, wie der Konzern auf der offiziellen Public-Beta-Website verrät. Für den smarten Lautsprecher Homepod hat das Unternehmen ebenfalls die Vorabversion freigegeben. Airpod-Besitzerinnen und -Besitzer kommen nicht in den Genuss neuer Features: Die neue Vorab-Firmware ist für Privatleute nicht verfügbar. Apropos Genuss: Alle Vorabversionen sind mit Vorsicht zu genießen, denn die Betaversionen können auch noch schwere Bugs enthalten und zu Datenverlust führen. Apple übernimmt hier auch keine Haftung.

Mehr Quality of Life

Apple schmückt sich damit, das eigene iPhone "auf mehr Arten denn je" an die eigenen Bedürfnisse anpassen zu können. Besonders mit Apple Intelligence würden alltägliche Tätigkeiten "umso magischer". Dabei ist das KI-Paket jetzt noch gar nicht zum Testen verfügbar, sondern erst im Herbst. In iOS 18 stecken jedenfalls einige Features, die die alltägliche Nutzung erleichtern dürften.

Das neue Betriebssystem erlaubt es, den Homescreen stärker zu personalisieren, und zwingt Nutzerinnen und Nutzern kein starres App-Raster mehr auf. Wie bei Android kann man App-Icons beliebig platzieren und sogar das Farbschema anpassen. Auch das Kontrollzentrum bietet mehr Anpassungsmöglichkeiten. Ebenfalls neu: Den Sprachassistent Siri kann man nun auch per Text um Hilfe bitten.

Wer neugierige Blicke vermeiden will, kann Apps nun "verstecken" oder beim Öffnen ein Passwort verlangen. "Versteckte" Apps scheinen auch nicht mehr in Suchen auf und verschicken keine Benachrichtigungen. Android 15 soll mit "Private Space" ein sehr ähnliches Feature bieten. Sind neugierige bis neidische Blicke gewünscht, nutzt man die neu designte Fotos-App: Schnappschüsse organisiert diese nun von selbst in Kategorien wie "Tagesausflüge" oder "Haustiere". Die App soll ein Herzeigebeispiel für Apple Intelligence werden. Erstere soll unter anderem eine Bildsuche bieten und mit "Clean Up" Hintergründe entfernen können.

SMS-Nachfolger unterstützt

Eine der meisterwarteten Funktionen erwähnt der Tech-Konzern nur am Rande: iOS 18 unterstützt den SMS-Nachfolger RCS (Rich Communication Services). RCS bietet de facto alle Features von Messaging-Apps wie Whatsapp. So sind damit etwa Gruppenchats, Lesebestätigungen und das Verschicken von Videos möglich. Zwischen Android-Smartphones ist dieser Austausch bereits möglich – abhängig vom Mobilfunkanbieter.

Der Vorsprung von Android liegt daran, dass Google stark in die Förderung und Implementierung des RCS-Standards involviert war. Apple verhielt sich lange Zeit zurückhaltender und kündigte erst letztes Jahr an, dass iMessages RCS-Support bekommen soll. Unterstützen soll das neue iOS auch das Nachrichtenversenden per Satellit ab dem iPhone 14.

Gemischtes

Apple will auf allen Betriebssystemen einen Passwortmanager anbieten, der Passwörter über sämtliche Geräte hinweg synchronisiert. Das neue iPad OS soll fast alle Features von iOS 18 erhalten. Dazu kommen Verbesserungen wie "Smart Script", das die eigene Handschrift aufhübscht, oder die (Taschen-)Rechner-App, die für das iPad erscheint.

MacOS 15 erhält viel Apple Intelligence. Es kommen auch neue Möglichkeiten zum Fenstermanagement und eine iPhone-Mirroring-Funktion (noch nicht in der EU verfügbar). Daneben hat Apple an den Systemeinstellungen geschraubt und einige Programme wie Safari und Fotos verändert. TvOS 18 bietet Shareplay-Funktionen und mehr Kamera-Unterstützung für Videochats und liefert mehr Informationen über Filme – unter anderem. Die finalen Versionen der Betriebssysteme sollen im Herbst erscheinen.

Verfügbarkeit

Die gute Nachricht: Alle iPhones, auf denen iOS 17 läuft, sind auch für die iOS-18-Beta geeignet. Einige Features sind allerdings nicht für alle Modelle verfügbar. Apple Intelligence ist etwa auf das iPhone 15 Pro limitiert. Die Kompatibilität bei iPads ist unübersichtlicher: Unterstützt sind iPads ab der 7. Generation, das iPad Mini ab der 5. Generation, das iPad Air ab der 3. Generation, das iPad Pro mit 11 Zoll ab der 1. Generation und das iPad Pro mit 12,9 Zoll ab der 3. Generation. Anweisungen, wie man die Vorabversionen auf dem eigenen Gerät installiert, finden sich auf Apples Website. (jsa, 16.7.2024)