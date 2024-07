Anne Teresa De Keersmakers "Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione". Anne Van Aerschot

Die Zahl der Themen, die wir schon nicht mehr hören können, wächst. Für manche gehört auch die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel dazu. Immerhin scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass es nichts bringt, Augen, Ohren und Mund zu verschließen. Ebenso sinnfrei könnte es sein, den Künsten die Aufgaben ständigen Mahnens aufzuzwingen oder zu fordern, sie müssten permanent die ungelösten Krisen der Welt aufzeigen, um ihre Legitimation zu beweisen.

In ihrem Stück Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione (Der Wettstreit zwischen Harmonie und Erfindung) hat Anne Teresa De Keersmaeker zusammen mit dem marokkanischen Choreografen Radouan Mriziga einen Weg gefunden, sich ohne erhobenen Zeigefinger auf das Klimadesaster einzulassen. Der Titel des Stücks entspricht dem eines Konzert-Zyklus von Antonio Vivaldi, dessen erste Werke Die vier Jahreszeiten zu den populärsten im Kanon der klassischen Musik gehören. Wer hört da nicht gerne zu!

Stille und flackernde Leuchtstoffröhren

Vor allem, wenn diese Musik bei De Keersmaeker und Mriziga – wie derzeit im Volkstheater bei Impulstanz – in einer großartigen Aufnahme (2015) von der französischen Starviolinistin Amandine Beyer und ihrem Ensemble Gli Incogniti gespielt wird. Bei Il Cimento… sind Vivaldis "vier Jahreszeiten" allerdings dekonstruiert. Vor allem zu Beginn des Stücks herrscht über weite Passagen hin Stille, und die Jahreszeiten beginnen in durch flackernde Leuchtstoffröhren zerrissenem Dunkel mit dem Herbst.

Ein Mann betritt die Bühne, beginnt zu gestikulieren und ein Solo zu tanzen. Sobald das Flackern endet, glimmt schwaches oranges Licht auf, das die Haut des Tänzers grau wirken lässt. In die Stille stehlen sich drei weitere Tänzer. Vier Männer bewegen sich in einer zunehmend vitalen Choreografie durch diesen Herbst, in den schließlich doch vereinzelte Musikpassagen eindringen. Vielleicht stellen die vier Figuren Allegorien der Jahreszeiten dar, ganz sicher aber sind Boštjan Antončič, Nassim Baddag, Lav Crnčević und José Paulo dos Santos hervorragende Tänzer.

Was auf dieses Vorspiel folgt, sind die Jahreszeiten in Vivaldis Reihenfolge. Das Männer-Quartett spielt und tanzt vom Frühling weg durch Stimmungen, Launen, emotionale Höhen und Sinkflüge, arbeitet gegen Beklemmungen an, wird zuweilen übermütig, wagt witzige Zwischenspiele. Keersmaekers und Mrizigas choreografische Ideen verbinden sich und necken einander, Breakdance poppt auf wie ein Echo der Popkultur von heute, die mit jener Vivaldis aus dem 18. Jahrhundert ein wenig flirtet.

Eislaufend in den Winter

Immer wieder stockt die Dynamik, reißt die Musik ab und bricht wieder herein, wie um das Publikum anzufeuern. Nassim Baddag baut seine Breakdance-Headspins im Sommer aus und dimmt sie im (zweiten) Herbst zu einer atemberaubend anzusehenden Zeitlupen-Akrobatik herunter, nachdem die Männer sich wie Monster gebärdet haben. Dieser Herbst folgt auf einen Sommer, bei dessen Ausklang das Quartett in einen schlafwandlerischen Zustand gerät, und, in rostrotes Licht getaucht, zu Boden geht.

Als Eisläufer schließlich gleiten die Tänzer in den Winter und enden im Gegenlicht wie Schattenexistenzen in den Worten des aus dem Off mit dunkler weiblicher Stimme gelesenen Gedichts Wir, die Rettung der somalischen Künstlerin Asmaa Jama, in dem es heißt: "Es ist mitten im Winter und die Sonne geht nicht unter / sie versengt den Boden, / jeder Tag ist so lang wie hundert Tage, und ich sitze auf der Erde / und warte auf die Nacht."

Am Ende ist klar, dass Il Cimento… ein Meisterwerk geworden ist, in dem Tanz, Dramaturgie, Choreografie, die Musik, die Lichtkomposition und das Gedicht über die Erde, dieses "leere Ding" so perfekt ineinandergreifen, dass dabei die in unseren Friktionen zerriebenen menschlichen Potenziale in einer Schönheit sterben dürfen, wie man sie selten zu Gesicht bekommt. Das Publikum reagierte mit Begeisterung. (Helmut Ploebst, 16.7.2024)