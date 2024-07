Photovoltaikanlagen boomen. Das ist zwar eine Tatsache, aber sie boomen weit nicht so stark wie gedacht. Das bringt Hersteller wie Fronius in Not. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Der oberösterreichische Technologiekonzern Fronius hat erneut Mitarbeiter entlassen. 450 Jobs im Inland werden gestrichen, 200 im Ausland, vor allem in Deutschland und Tschechien. Es ist nicht der erste Jobabbau, den das Unternehmen heuer angekündigt hat. Bereits Anfang Juni hatte Fronius den Abbau von 350 Stellen bekanntgegeben. Schon Ende 2023 hatte Fronius Schichten gestrichen und sich von Leasingarbeitern getrennt. Für 1300 Beschäftigte der Solarfertigung wurde für 2024 innerbetriebliche Kurzarbeit eingeführt.

Eine Vielzahl an Problemen

Was ist los bei Fronius? Wie kann es sein, dass ein Unternehmen, das auf den Ausbau von Photovoltaikanlagen spezialisiert ist, derart kürzen muss – in einer Zeit, in der PV-Anlagen stark nachgefragt sind? Erst waren es Lieferkettenprobleme, die im startenden PV-Boom ausgelöst durch den Ukrainekrieg dazu führten, dass Fronius nicht so viel liefern konnte, wie bestellt worden war. Daher wurden 2022 und 2023 rund 420 Millionen Euro in den Ausbau der Fertigungslinien an den Standorten Sattledt und Krumau investiert und 2000 neue Mitarbeiter eingestellt.

Jetzt seien aber die Lager der Großhändler und Installateure voll, und deren Bestände würden deutlich langsamer als angenommen abgebaut, erklärt Fronius-Chefin Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß. Die gesamte Branche sei davon ausgegangen, dass sich die exponentiellen Wachstumsraten in den kommenden Jahren ungebrochen fortsetzen – das sei aber nicht eingetreten. Die Prognosen hätten nicht gehalten, gesunkene Energiekosten sowie Unsicherheiten bei den Förderungen hätten ebenso dazu geführt, dass der PV-Anlagen-Zubau in Österreich um 30 bis 40 Prozent niedriger sei als 2023. In Deutschland ht sich der Markt von Aufdachanlagen laut Engelbrechtsmüller-Strauß sogar halbiert.

Statt des erwarteten Wachstums im zweistelligen Prozentbereich sei der Markt bei den für Fronius relevanten privaten Kleinanlagen "in Österreich um 25 Prozent zurückgegangen und in Deutschland um 43 Prozent". Das verzögere auch den Abbau der vollen Lager. Hinzu komme das Problem, mit dem die gesamte europäische Solarindustrie zu kämpfen habe: "Dumpingpreise von Herstellern aus China, die den europäischen Markt mit Produkten teilweise unter Herstellungskosten überschwemmt haben".

Die europäische Politik habe immer noch nicht oder nicht entschlossen genug auf diese Wettbewerbsverzerrungen reagiert. "Dieses Versäumnis führt zu einem Wettbewerbsnachteil, der sich nun leider auch bei Fronius auf die Beschäftigung auswirkt", erklärt das Unternehmen. Seit Corona gleiche das Geschäft in der PV-Branche einer Berg-und-Tal-Fahrt. Nach der weltweit größten Solarmesse Intersolar in München habe sich gezeigt, dass heuer mit einem noch geringeren Wachstum zu rechnen sei als befürchtet und die Großhändler bis weit ins Jahr 2025 mit Wechselrichtern versorgt seien – das ist ein Feld, auf das auch Fronius spezialisiert ist.

Viele Branchen greifen zum Rotstift

Doch Fronius ist nicht das einzige Unternehmen, das aktuell mit dem Marktumfeld kämpft. Europas schwächelnde Wirtschaft hat dazu geführt, dass bereits viele namhafte Betriebe den Rotstift ansetzen mussten. Betroffen sind alle Branchen, wie ein Auszug aus den seit April angekündigten Maßnahmen zeigt:

TSB: Die britische Bank im Besitz der spanischen Sabadell will 250 Stellen streichen und 36 Filialen schließen, teilte sie am 8. Mai mit.

Metso: Der finnische Bergbauausrüstungshersteller verkündete am 6. Mai eine Umstrukturierung seines Mineralausrüstungsgeschäfts, was weltweit zu einem Abbau von rund 240 Stellen führen werde.

Thyssenkrupp: Der deutsche Stahlkonzern gab am 24. April bekannt, 450 Mitarbeiter in der Materialhandelsabteilung Schulte zu entlassen.

Umicore: Der belgische Metallrecyclingkonzern plant bis 2027 den Abbau von 14 Prozent aller Stellen in seinem deutschen Autokatalysatorgeschäft, teilte er am 19. Juni mit.

PKP Cargo: Polens größtes Frachtunternehmen teilte am 3. Juli mit, bis zu 30 Prozent seiner Mitarbeiter zu entlassen.

Die französische Supermarktkette Casino ist in finanziellen Schwierigkeiten. Mehr als 3000 Jobs sollen gestrichen werden. Foto: Reuters / STEPHANE MAHE

Casino: Die französische Supermarktkette teilte am 24. April mit, dass sie zwischen 1293 und 3267 Stellen abbauen werde, um ihre finanzielle Situation zu verbessern.

Haleon: Das britische Konsumgüterunternehmen teilte am 30. April mit, dass es seinen britischen Produktionsstandort in den nächsten zwei Jahren schließen werde, was 435 Arbeitsplätze betreffe.

Ted Baker: Der Einzelhändler teilte am 8. April mit, dass er 15 Geschäfte in Großbritannien schließen werde, was zu einem Verlust von fast 250 Arbeitsplätzen führen werde.

Unilever: Der Konsumgüterriese plant, bis Ende 2025 ein Drittel aller Büroarbeitsplätze in Europa abzubauen, wie aus einer unternehmensweiten Telefonkonferenz hervorging.

Telenor: Der Telekommunikationskonzern gab am 3. April bekannt, dass seine norwegische Tochtergesellschaft rund 100 Mitarbeiter entlassen und Zeitarbeitskräfte abbauen werde.

Vodafone Spanien: Die ehemalige Vodafone-Tochter, die kürzlich von Zegona Communications übernommen wurde, wird bis zu 1200 Stellen oder etwas mehr als ein Drittel ihrer Belegschaft abbauen, teilte sie am 12. Juni mit.

Dyson: Der Staubsaugerhersteller wird im Rahmen einer globalen Umstrukturierung rund 1000 Stellen in Großbritannien abbauen.

Indivior: Der Arzneimittelhersteller gab am 9. Juli bekannt, dass er nach der Einstellung des Verkaufs seines Schizophreniemedikaments Perseris rund 130 Stellen abbauen werde.

Bayer: Ein hochrangiger Pharmamanager von Bayer sagte am 26. Juni, dass der Konzern auch in diesem Jahr den Abbau von Führungspositionen fortsetzen werde und im Rahmen der internen Reorganisation Kürzungen in Deutschland, Japan, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden geplant seien.

Curevac: Das in Deutschland ansässige Pharmaunternehmen erklärte am 3. Juli, dass es im Zuge der Umstrukturierung etwa 30 Prozent seiner Belegschaft entlassen werde.

Novartis: Der Schweizer Arzneimittelhersteller wird bis zu 680 Stellen in seiner Entwicklungsorganisation abbauen, teilte er am 9. April mit.

Manchester United: Der englische Premier-League-Klub schlägt vor, im Rahmen eines vereinsweiten Entlassungsprogramms etwa 250 Stellen abzubauen, teilte eine dem Unternehmen nahestehende Quelle Reuters am 3. Juli mit.

BASF: Das deutsche Chemieunternehmen verkündete am 11. April, dass es Entlassungen an seinem Standort in Harjavalta in Finnland erwäge.

Bouygues Immobilier: Der Immobilienzweig von Bouygues wird 225 Stellen in seiner Immobilienentwicklungseinheit in Frankreich abbauen, teilte er am 8. April mit.

BP: Der Ölkonzern hat in seinem Geschäft für das Laden von Elektrofahrzeugen mehr als ein Zehntel der Belegschaft – über 100 Stellen – abgebaut, teilten Unternehmensquellen am 15. April mit. BP äußerte sich nicht zur genauen Zahl der Stellenstreichungen.

Intrum: Der schwedische Schuldeneintreiber teilte am 24. April mit, dass seine Kostensenkungsmaßnahmen eine Reduzierung von "mehreren Hundert" Mitarbeitern umfassen würden.

Siemens Gamesa: Die Windturbinensparte von Siemens Energy plant, 4100 Stellen oder rund 15 Prozent der Belegschaft abzubauen, teilte der CEO der Sparte Ende Mai in einem internen Brief an die Mitarbeiter mit, der Reuters vorliegt.

UPM-Kymmene: Der finnische Forstkonzern teilte am 29. Mai mit, dass er eine Zeitungspapierfabrik und eine Feinpapiermaschine in Deutschland schließen werde, 345 Stellen sind davon betroffen. (Reuters, bpf, 16.6.2024)