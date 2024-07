Die individuellen Daten der Nutzer werden nun anonymisiert abgespeichert. Proschofsky / STANDARD

Heute vor einer Woche hat Mozilla die Version 128 seines Browsers Firefox freigegeben. Neben einigen neuen Features bringt diese aber auch eine Datenschutzkontroverse mit sich: Der Browser sammelt nun Daten zur anonymisierten Messung von Werbung und ihrer Performance. Das sorgt für Widerstand von Nutzerinnen und Nutzern, die dem Unternehmen, das sich eigentlich mit seinem Datenschutz brüstet, eine bewusste Täuschung der eigenen Anwenderinnen und Anwender vorwerfen.

Zwischen Werbeanbietern und Anwendern

Konkret geht es um das Ausspielen einer Privacy Preserving Attribution (PPA). Hier wird zwischen die Anwender und den Werbeanbieter ein Aggregationsserver geschaltet. Dieser anonymisiert die Daten der individuellen Webbrowser und stellt sie erst anschließend den teilnehmenden Werbekunden zur Verfügung. Diese können dementsprechend also keine Rückschlüsse mehr auf die einzelne Person ziehen. Nichtsdestotrotz verlassen die Daten jedoch den privaten Rechner und liegen fortan auf besagtem Server, was Kritikern wie dem Blogger Jonah Aragon missfällt.

Genauso wie der Fakt, dass Mozilla den Aggregationsserver nicht als Teil des Werbenetzwerkes ansieht. Aragon sieht diese Umdeutung als bewussten Trick an, viele andere Nutzerinnen und Nutzer betrachten es zumindest als kritisch. Hinter der PPA steckt der Anbieter "Anonym", den Mozilla erst vor wenigen Wochen übernommen hat. Die Online-Analysefirma bietet Dienste für Werbekunden an, um herauszufinden, wie gut ihre Schaltungen funktionieren. Schon damals wurden Bedenken geäußert, ob dies nicht das Vertrauen in die Mozilla-Stiftung untergrabe.

Umstritten ist auch die Art und Weise, in der die Neuerung eingeführt wurde: Zum einen wird die PPA trotz des Labels "experimentell" automatisch im Zuge des Updates auf die neue Version ausgeliefert. Zum anderen aktiviert Mozilla das Feature direkt selbstständig, was für noch größeren Unmut sorgt. Anwenderinnen und Anwender, die hiermit nicht einverstanden sind, müssen die PPA also händisch per Opt-out wieder deaktivieren. Um dies zu tun, müssen sie jedoch logischerweise (vorher) davon Kenntnis erlangen.

Vertrauenssache?

Ob dies gewährleistet wurde, ist ein Punkt, an dem sich die Geister scheiden. Aragon etwa stellt die These auf, dass sich an dem Fakt, dass das Unternehmen die Neuerung nicht öffentlich breit vorgestellt hat, ablesen lasse, dass ihm die Skepsis der Firefox-Nutzenden durchaus bewusst ist. Darüber, wie weit dies getan oder nicht getan wurde, lässt sich diskutieren, zumindest gibt es seit einem Monat einen Support-Eintrag bei Mozilla darüber, was die PPA ist.

Der technische Leiter für Performance, Bas Schouten, erklärte allerdings parallel, dass ein Opt-in nur sinnvoll sei, wenn der Einzelne eine informierte Entscheidung treffen könne, und sprach Nutzerinnen und Nutzern diese Fähigkeit ab. Hiermit, und mit den Worten "Ich denke, ein System wie PPA zu erklären, wäre eine schwierige Aufgabe. Und die meisten Nutzer beschweren sich sehr über diese Art von Unterbrechung", sorgte er für Verärgerung. Jonah Aragon betont, dass gerade Firefox-Anwenderinnen und -Anwender aufmerksame Erwachsene seien und keine uninformierte Masse.

Die besagte Gruppe ist außerdem eine, die Firefox mitunter bewusst aufgrund Mozillas Datenschutzversprechen nutzt. Die neuen Entwicklungen passen nicht zum Image des Unternehmens, das kürzlich noch davon sprach, für eine verbesserte Privatsphäre einfach weniger oder gar keine Daten zu sammeln. Kritiker stellen fest, dass die auf dem Server gesammelten Daten im weiteren Verlauf nur noch durch das Wort Mozillas geschützt wären – technisch könnte ein Zugriff leicht gewährleistet werden. Dieses Wort wird jedoch geschwächt, wenn Schouten erklärt, dass "man ohnehin ständig ungefragt neue Features aktivieren würde". (hlk, 16.7.2024)