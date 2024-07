Alexander Kukelka, vertieft in die eigene Notenwelt, in der Melancholie und Witz auf Erweckung warten. Hannah Kukelka

Czernowitz, die Hauptstadt der Bukowina, ist für Alexander Kukelka ein besonderer Erinnerungsort. Seit geraumer Zeit ist der in Wien lebende Komponist ein imaginärer Bewohner dieser Region, in der Traditionen verschmolzen, bis die Nazis das multikulturelle Gefüge auslöschten. Die Beziehung zu Czernowitz, jener heute in der Westukraine gelegenen Stadt, die man zur Zeit der Habsburger "Klein-Wien" oder "Jerusalem am Pruth" nannte, ist bei Kukelka biografisch nachvollziehbar. Sein Großvater väterlicherseits stammt aus Czernowitz.

Ein Hauch von Rätselhaftigkeit umweht das Interesse dennoch: "Mit der Geburt meiner Tochter Hannah ist in mir, heute würde man sagen: epigenetisch, die Erinnerung an eine Landschaft aufgetaucht, in der ich bis zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nie war: die Bukowina."

Auf den Spuren eines Westernhelden

Was Kukelka "Erinnerungsmusik" nennt, begann schließlich als Musiktheater Form anzunehmen. Am Anfang stand Die Reise nach Alt-Mamajestie oder Der beste Witz ist Czernowitz, ein Stück, das u. a. um Buffalo Bill's Wild West Show kreist. Deren "historisch verbürgtes letztes Gastspiel fand in Czernowitz statt", erzählt Kukelka, dessen – wie er es formuliert – "verzweifelte Suche nach meiner Biografie" fortan mit einem runden Dutzend Werke weiterging.

Melancholie, Witz und Aberwitz reichten einander in Kukelkas Werk dabei die Hände, denn die Illusion, einer perfekten Welt nachzuträumen, pflegt er nicht. "Pogrome und Antisemitismus gab es in der Geschichte der Bukowina zuhauf. Und das Miteinander der Ethnien war mehr von einem 'schlecht und recht' geprägt als ganz friktionsfrei. Dennoch war dieser Schmelztiegel ein einzigartiges, zu kurz aufblühendes, sprachliches und kulturelles Biotop mit Strahlkraft."

Gesamtschau der Dinge

Das Doppelalbum Aufruf zur höchsten Schau (Gramola) gibt per Werkschau Einblick in Kukelkas Gedanken und originelle, auch stilistische Vielseitigkeit. Der Niederösterreicher (Jahrgang 1963) blickt auf Theater- und Filmmusik zurück, er schreibt neben Musiktheater auch Kammermusik. Undogmatisch sucht er "für jedes Sujet die adäquaten Sprachmittel, wobei dies mit Polystilistik nicht wirklich etwas zu tun hat". Es gehe eher um "unterschiedlichste musikalische 'Dialekte'", die er subjektiv einfärbe, es gehe um eine "Gesamtschau der Dinge", eingefangen in Farben und Formen. Dabei werde "für mich wiederum das Modell 'Czernowitz' spürbar".

Klar, dass einem bei der Suche historisch Grauenvolles begegnet, das verstörende Gefühle erzeugt. Ignoriert man sie, transformiert man sie komponierend? "Es ist eher ein Transformationsprozess", sagt Kukelka. "Verstörende Gefühle lassen sich nicht verdrängen, ich kann sie aber benützen: Aus diesem Stoff ist nicht zuletzt das runde Dutzend meiner Musiktheaterwerke und Gesellschaftsopern gestrickt. Mich interessieren u. a. gesellschaftspolitische Entwicklungen. Zu diesen möchte ich Stellung beziehen, ohne Zuhörer in auswegloser Kakophonie zu ersticken."

So sei auch seine Neuheit Vom Zauber der Dinge zu verstehen, die am Donnerstag bei der Styriarte uraufgeführt wird. "Als Gegenentwurf zu den sich langsam real abzeichnenden, selbst auferlegten Dystopien." (Ljubiša Tošić, 16.7.2024)