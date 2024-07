Gibt es eine Frage, die Sie einer Moderationsperson immer schon einmal stellen wollten? Haben Sie Fragen zum Beruf des Community-Moderators, der Community-Moderatorin oder zum Team? Verbleiben auch nach Lesen der FAQs noch offene Fragen zu Moderationsprozessen? Wie stellen Sie sich den Arbeitsalltag in der Forenmoderation vor? Was glauben Sie ist am belastendsten für uns in der Moderation, was am schönsten?



Die Forenmoderation möchte mit diesem MeinForum gerne einen Kommunikationskanal aufmachen, um offene Fragen aus der Community zu sammeln und zeitnah einige davon zu beantworten. Ideal wären Fragen, deren Beantwortung auch für andere interessant ist. Wir freuen uns auf Ihre Fragen!



