Rom – Die modebewussten Italiener achten auf den Dresscode, insbesondere in den Urlaubsorten. Immer mehr Badeortschaften führen ein Oben-ohne-Verbot auch für Männer ein. Der renommierte Küstenort Santa Margherita Ligure in Ligurien verbietet jetzt das Spazieren in der Stadt in Badekleidung. Das gilt auch für Männer, die "oben ohne" durch die Ortschaft flanieren.

Die Maßnahme sei von vielen Bürgern gefordert worden, heißt es in einem Vermerk der Gemeinde. Außerdem wurde ein Verbot des Konsums alkoholischer Getränke außerhalb von Lokalen in der Zeit von 21 bis 6 Uhr verhängt. Wer Alkohol aus Flaschen auf der Straße trinkt, wird bestraft.

Anstand fördern

"Diese Verordnungen haben den Zweck, Ordnung und Anstand in der Sommersaison zu fördern, wenn unsere Gemeinde, die in der Winterzeit circa 10.000 Einwohner zählt, auf 50.000 Personen anwächst – mit nachvollziehbaren Auswirkungen auf die Gemeinschaft", teilte die Gemeinde mit.

Auch in Portofino möchte man keine Touristen in Strandmontur mehr in der Stadt sehen. Getty Images

Auch die Badeortschaften Portofino in Ligurien und Chioggia bei Venedig verbieten inzwischen das Spazieren in der Stadt im Badegewand. "Portofino ist ein Juwel, und man muss sich hier dementsprechend verhalten", sagte Bürgermeister Matteo Viacava. (APA, 16.7.2024)