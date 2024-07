Reisen mit der U-Bahn aus Wien nach Vorarlberg an: Leftovers. Der Vierer gastiert am Mittwoch beim Poolbar-Festival. Anna Francesca

Eine Art All-inclusive-Festival ist das jährliche Poolbar in Feldkirch. Fast jeden Tag mehrere lässige Programmpunkte – vom Kino bis zum Konzert, das Ganze in einem immer noch angenehm überschaubaren Rahmen, Ländle-Style. Diesen Donnerstag spielt etwa die vor zwei Jahren mit ihrem Hit abcdefu aufgetauchte Gayle. Mit dem Abrechnungssong war sie Nummer eins in Österreich, obwohl sie damals gerade erst 17 Jahre alt war.

Am Mittwoch geben sich Leftovers die Ehre – in gewohnter Fuck-you-Attitüde, wie es sich gehört. Auf der Wiese Reichenfeld bietet sich parallel dazu der eher nicht so erbauliche, dennoch großartige Film Zone of Interest als Alternative an.

Film im Kopf

Am Freitag geben sich temperaturadäquat die Wüstenrocker Calexico ein weiteres Stelldichein. Ihre US-amerikanisch-mexikanische Grenzlandmusik ist seit 30 Jahren ein Evergreen und passt in den Hochsommer wie wenig sonst. Am selben Tag wütet das deutsche Duo Milliarden mit Stromgitarre und Haudrauf durch den Beschwerdekatalog.

Am Samstag folgt in der Nacht eine Mischung aus Live-Event und Party. Der Japaner DJ Krush wird Turntable-Kunst vollführen. Krush hat als früher Mo-Wax-Act in den letzten 30 Jahren nichts falsch gemacht: eine Bank und ein Meister der Atmosphäre, selbst wenn Feldkirch nicht mit den Stadtschluchten von Tokyo mithalten kann, der Film im Kopf, der schafft das schon. Dafür, dass der mit Sicherheit läuft, sorgt DJ Krush. (flu, 17.7.2024)