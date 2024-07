Gut möglich, dass J. D. Vance, der mögliche nächste Vizepräsident der USA, mittlerweile bereut, wie er 2016 über seinen nunmehrigen Chef gesprochen hat: Donald Trump sei ein "Idiot", den er "noch nie gemocht" habe und der für ihn "niemals infrage" komme. Vance soll sogar überlegt haben, ob der damals als Außenseiter ins Rennen um die Präsidentschaft gegangene Republikaner nicht "Amerikas Hitler" sei.

Möglich ist aber auch, dass Trump, eben erst von den Folgen des Schussattentats vom Samstag genesen, den heute 39-Jährigen gerade deshalb als seinen Stellvertreter auserkoren hat: Die Geschichte des J. D. Vance ist aus Sicht der Trump-Fans auch die Geschichte eines Geläuterten, eines Mannes aus der Provinz, der erst wie so viele US-Amerikanerinnen und -Amerikaner gegen den New Yorker Immobilienmogul und Rechtspopulisten war und danach zu seinem größten Fan wurde. Einen "Trump-Klon" nennen ihn Kritiker heute.

Ärmliche Verhältnisse

Das Leben des J. D. Vance war aber schon zuvor reich an Wendungen. Sein Lebenslauf zeichnet die Umbrüche nach, die Amerika im Großen und Kleinen in den vergangenen Jahrzehnten geprägt haben. Geboren wurde Vance 1984 in Middletown im Südwesten Ohios, einer verarmten Stahlstadt im Rust Belt, dem mittlerweile großteils heruntergekommenen Industriecluster der USA. Wer dort Stimmen holt, hat gute Chancen auf die Präsidentschaft.

J. D. Vance beim Parteitag in Milwaukee, bei dem er offiziell als Running Mate präsentiert wurde. IMAGO/Gordon Annabelle/CNP/ABACA

Es ist aber auch eine Gegend, die mit sich selbst zu kämpfen hat: Arbeitslosigkeit, fehlende Perspektiven, Drogen und Medikamente raffen ganze Familien dahin, auch Vances Mutter kämpfte gegen die Sucht an. Der Bub war sechs Jahre alt, als sein biologischer Vater die Familie verließ und ihn zur Adoption an den neuen Mann der Mutter freigab. Aus James Donald Bowman, wie sein Geburtsname lautet, wurde James David Vance, kurz J. D. Seine Großmutter, so erzählt es Vance in seinem 2016 erschienenen Bestseller Hillbilly Elegy, bewahrte den Teenager davor, es seiner Mutter gleichzutun und in den Sumpf aus Suff und Drogen abzurutschen. Bei Besuchen in Kentucky, wo "Mamaw" lebte, machte diese dem Jugendlichen mit drastischen Drohungen klar, dass sie seine damaligen Freunde, die mit Drogen hantierten, nicht akzeptiere: "Hör zu, J. D., entweder hörst du auf, dich mit denen abzugeben, oder ich überfahre sie mit meinem Auto."

Karriere beim Militär

Die nächste große Häutung im Leben des J. D. Vance trug sich zu, als er sich nach seinem Highschool-Abschluss beim US-Militär einschrieb. Fünf Jahre diente er bei den Marines, ein halbes Jahr davon im Irak. Aus dem "Hillbilly", dem "Hinterwäldler", wie er sich nicht ohne Stolz selber nannte, wurde schließlich der Elitestudent J. D. Vance: 2013 schloss er das Jusstudium an der Yale University im Ostküstenstaat Connecticut ab. Dort traf er auch seine heutige Ehefrau, die indischstämmige Anwältin Usha Chilukuri, die für den ultrakonservativen Höchstrichter John Roberts und dessen heutigen Kollegen Brett Kavanaugh gearbeitet hat. Gemeinsam haben Vance und Chilukuri drei kleine Kinder. Mitte der 2010er-Jahre arbeitete Vance in San Francisco schließlich bei Mithril Capital, der Investmentfirma des Deutsch-Amerikaners Peter Thiel. Der "Hillbilly" aus dem Rust Belt war im Kreis der US-Elite angekommen. Nur links, das wollte er nie sein.

Er wolle so viele Babys retten wie möglich, begründet Vance seinen Standpunkt beim Recht von Frauen auf Geburtenkontrolle: Abtreibungen sind für ihn Teufelszeug, sogar dann, wenn die Schwangerschaft aufgrund von Vergewaltigung oder Inzest passiert ist, wie er 2021 erklärte. Ein Jahr später, als der damals vor allem wegen seines Buches bekannte Vance erstmals erfolgreich für den Senat kandidierte, schloss er sich aber Trump in dessen Position an, in Fragen des Abtreibungsrechts dem Urteil der Bundesstaaten zu vertrauen.

Wer ist Trumps Vizekandidat J. D. Vance?

AFP

Auch bei einem weiteren heißen Eisen der US-Politik, der Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression, ist Vance ganz auf Linie seines Herrn: Kiew solle keine Hilfe mehr von den USA erhalten, weil diese einerseits selbst nicht genügend Waffen produzieren, um die Ukraine schlagkräftig zu machen, und andererseits, weil er ohnehin nicht daran glaubt, dass die Grenzen von 1991 wiederherzustellen sind, wie es Kiews Ziel ist. "Es ist nicht in unserem nationalen Interesse", fasst er sein Nein zur Ukraine-Hilfe zusammen.

Ein Vorbild sieht der mögliche US-Vizepräsident hingegen in Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán: So wie in Ungarn sollten auch in den USA die Universitäten auf Kurs gebracht werden, um "woke" Standpunkte, etwa zum Thema Gazakrieg, nicht laut werden zu lassen. An seiner Unterstützung für Israel lässt Vance hingegen keinen Zweifel.

Von "Amerikas Hitler" zum "besten Präsidenten"

Zweifel am rechtmäßigen Ausgang der Präsidentenwahl 2020 äußert Vance hingegen regelmäßig. Seitdem er 2021 selbst als Politiker durchstartete, bedient er die bei rechten US-Verschwörungserzählern so beliebte Mär, Trump sei die Wahl von den Demokraten gestohlen worden. Wohl auch deshalb, weil der ehemalige – und vielleicht nächste – US-Präsident ihn im Wahlkampf in Ohio so tatkräftig unterstützt hat, dass er gleich beim ersten Versuch in den Senat gewählt wurde. "Trump ist der beste Präsident, den ich je erlebt habe. Er hat wie kein anderer die Korruption in den USA aufgedeckt", erklärte er seinen Sinneswandel.

Das Attentat auf Donald Trump (links), bei dem er am Ohr verletzt wurde, ist für J. D. Vance die Schuld der Demokraten. REUTERS/Elizabeth Frantz

Dass sein Chef nun Opfer eines Schussattentats wurde, ist für Vance das Machwerk von Joe Bidens Demokraten: Diese hätten ihren Wahlkampf schließlich einzig darauf ausgelegt, Trump als "autoritären Faschisten" darzustellen, schimpfte er auf X. Ob er den Ausgang der kommenden Wahl akzeptieren werde, ließ Vance im Interview mit dem Sender NBC vielsagend offen: "Wenn es eine freie und faire Wahl ist, werden wir die Ergebnisse respektieren." (Florian Niederndorfer, 16.7.2024)