Das Wachstum in der Baubranche hat sich eingetrübt. Foto: Imago / Rainer Keuenhof

Die Baubranche hatte es in den vergangenen Jahren wahrlich nicht leicht. Erst hatte die Pandemie für Ausfälle gesorgt, durch diverse Lockdowns waren die weltweiten Lieferketten gestört. Was früher just in time bestellt wurde, war plötzlich nicht mehr verfügbar. Das hat die Preise für viele Baumaterialen rasch nach oben getrieben. Es folgten hohe Energiepreise und die rasant steigende Inflation. Mit dem Anheben der Zinsen wurde die Finanzierungslandschaft verändert – Kredite wurden sprunghaft teurer. Das wiederum hat Anbieter wie auch potenzielle Käufer getroffen. Der Immobiliensektor bekommt die Folgen gerade deutlich zu spüren. Einige Immobilienentwickler sind unter dieser Last bereits zusammengebrochen, teils gibt es strafrechtliche Ermittlungen. Die Signa-Pleite ist in Österreich das größte Beispiel.

Gebaut wird dennoch, denn der Bausektor beschränkt sich ja nicht nur auf Immobilien. Straßen und Infrastruktur gehören ebenfalls zur Branche. Weltweit betrachtet ging es dem Sektor im Vorjahr damit gar nicht so schlecht, wie einzelne Beispiele vermuten ließen. Weltweit betrachtet ist die Baubranche 2023 erneut gewachsen, wenn auch geringer als im Jahr davor.

Wachstum schwächt sich ab

Die Umsätze der 100 größten Baukonzerne haben im Vorjahr um 3,4 Prozent auf zwei Billionen Dollar (1,84 Billionen Euro) zugelegt. 2022 waren die Umsätze gegenüber dem Jahr davor noch um 6,3 Prozent gestiegen. Das zeigt die aktuelle Erhebung "Global Powers of Construction" des Beratungsunternehmens Deloitte. Demnach ist auch die Marktkapitalisierung der Top 100 nach einem Rückgang 2022 wieder um 25 Prozent gewachsen.

Getrieben wurde das Wachstum damals von chinesischen Baukonzernen, die auch 2023 wieder hauptsächlich für das Plus verantwortlich zeichneten. So werden die Ränge eins bis sechs ausschließlich von chinesischen Unternehmen belegt. Spitzenreiter ist die China State Construction Engineering Corp mit einem Umsatz von gut 320 Milliarden Dollar. Insgesamt ist China mit acht Unternehmen in den Top Ten und drei weiteren in den Top 100 vertreten. Diese erwirtschafteten 2023 zusammen 54 Prozent des gesamten Branchenumsatzes.

"Mehr als zwei Jahrzehnte lang hat China die Welt mit einer phänomenalen Wirtschaftsdynamik beeindruckt, mittlerweile sprechen viele Experten von einem stotternden Wirtschaftsmotor. Auch in der chinesischen Bauwirtschaft macht sich dieser Trend bemerkbar, blieben doch die Wachstumsraten – nach den Höhenflügen in der Vergangenheit – annähernd gleich", erklärt Gabriele Etzl, Partnerin und Head of Real Estate bei Deloitte Legal, die Entwicklung.

Zwei Österreicher an Bord

In Österreich steckt der Sektor seit längerem in der Rezession. Dennoch schafften es die heimischen Baukonzerne Strabag und Porr erneut unter die Top 100 und machten sogar Plätze gut. Mit einem Jahresumsatz von 19,109 Milliarden Dollar konnte die Strabag im Vergleich zum Vorjahr einen Platz gutmachen und belegt aktuell Rang 20. Für die Porr ging es im Ranking um vier Plätze nach oben: Sie findet sich auf Rang 51 wieder und erwirtschaftete einen Umsatz von 6,542 Milliarden Dollar. Das ist ein positives Zeichen für die gesamte Branche. Es bleibt laut Etzl zu hoffen, dass das vor kurzem geschnürte Konjunkturpaket für den Wohnbau Wirkung zeigt und dadurch die Bauwirtschaft angekurbelt wird.

Das umsatzstärkste europäische Unternehmen war im vergangenen Jahr die französische Vinci-Gruppe mit einem Umsatz von gut 74,5 Milliarden Dollar. Damit belegt die Gruppe im Ranking Platz sieben.

Dem Report zufolge wird die Baubranche weltweit ihre Wachstumsraten in den kommenden Monaten aber nicht auf diesem Niveau fortsetzen können. 2024 soll die Bauproduktion global um 1,6 Prozent wachsen. 2023 waren es noch 4,1 Prozent. (Bettina Pfluger, 16.7.2024)