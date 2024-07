Wer schon vom Frühverkehr auf der Wiener Tangente genervt ist, der sollte sich mit dem Auto besser nicht in die folgenden Städte wagen: Dort geht es auf den Straßen oftmals noch deutlich chaotischer zu als hierzulande.

Paris, Frankreich: Kreiseln in der Stadt der Liebe

Hat's in sich: der Kreisverkehr rund um dem Arc de Triomphe in Paris. Adobe Stock

Rund 20.000 Kreisverkehre gibt es in Frankreich – die herausforderndsten davon befinden sich sicherlich in der Hauptstadt Paris. Besonders der Kreisel rund um den weltberühmten Arc de Triomphe hat es in sich: Der das Monument umrahmende Place de Charles de Gaulle beeindruckt mit 240 Metern Durchmesser, zwölf sternförmig zusammenlaufenden Straßen und einer nicht genauer definierten Anzahl an Fahrspuren.

Tausende Verkehrsteilnehmende versuchen hier täglich, sich einen Weg durchs Getümmel zu bahnen, was den Kreisverkehr zum mit Abstand belebtesten des Landes macht. Bewährter Geheimtipp: Um den Kreisel ohne Blechschaden zu überstehen, nehmen die einheimischen Fahrerinnen und Fahrer oft Blickkontakt mit den Nachbarn auf, bevor sie die Spur wechseln.

Rom, Italien: Verkehrschaos mit Charme

Malerische Gassen, die Autofahrern schon mal zum Verhängnis werden, gibt es in Rom. Adobe Stock/Nicola Forenza

Die italienische Hauptstadt Rom genießt auf der ganzen Welt Bekanntheit für ihre Geschichte und die zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten. Der außergewöhnliche Kulturreichtum der Stadt und ihrer Infrastruktur machen die Metropole allerdings zu einer großen Herausforderung für Berufspendelnde und Autoreisende: Viele der alten Straßen und Gassen bieten einfach zu wenig Platz für heutige Fahrzeugmodelle und eignen sich damit einfach nicht für den modernen Verkehr. Die Folge: massive Staus oder – im schlimmsten Fall – Sackgassen, in denen Fahrende schlichtweg steckenbleiben. Dieses Problem gibt es übrigens nicht nur in Rom: In ganz Italien finden sich zahlreiche größere und kleinere Ortschaften mit so charmanten wie unpraktischen Gässchen und verkehrsbeschränkten Zonen, in die sich Autofans lieber nicht verirren.

London, Großbritannien: Stauhauptstadt an der Themse

Mehr Zeit einplanen sollte man im Londoner Stadtverkehr. Adobe Stock

Bei der englischen Metropole London denken die meisten Reisenden in Bezug auf Herausforderungen im Straßenverkehr sofort an das geltende Linksfahrgebot. Doch das Fahren auf der "falschen" Straßenseite stellt sich als das geringste Problem in der Neun-Millionen-Einwohner-Stadt heraus: London zählt nicht nur zu den kosmopolitischsten Städten Europas, sondern war 2023, nach Istanbul in der Türkei, auch die zweitmeistbesuchte Stadt der Welt.

So kommt es, dass die Metropole an der Themse regelmäßig im Stauchaos versinkt. Sage und schreibe 148 Stunden Zeitverlust pro Jahr und Auto machen London zur weltweiten Stauhauptstadt. Zur Veranschaulichung: Für zehn Kilometer Strecke brauchen Wagenbesitzerinnen und -besitzer hier durchschnittlich 37,2 Minuten – internationaler Rekord.

Buenos Aires, Argentinien: Stadtautobahn XXL

16 Fahrspuren auf 140 Meter Breite bietet die Avenida 9 de Julio in Buenos Aires. Adobe Stock

Die argentinische Hauptstadt Buenos Aires bietet nicht nur Tango, Theater und gute Steaks, sondern beheimatet auch eine der breitesten Straßen der Welt. Die Avenida 9 de Julio, zu Deutsch: Allee des 9. Juli, bildet die pulsierende Hauptverkehrsader der 13-Millionen-Metropole. Sie verfügt über unglaubliche 16 Fahrspuren auf 140 Metern Breite. Und nicht nur Autofahrenden fällt es schwer, in diesem Gewimmel den Überblick zu behalten – auch für Fußgängerinnen und Fußgänger stellt die "Stadtautobahn XXL" durchaus eine Herausforderung dar. Den Weg über alle Spuren zu gehen gelingt nämlich auch bei schnellerem Schritttempo nicht in einer einzigen Grünphase. Daher dauert es meist mehrere Minuten, um die Straßenseite zu wechseln.

Hanoi, Vietnam: Mut gewinnt

Verkehrsregeln sind auf Hanois Straßen eher Empfehlungen, es gilt das Recht des Stärkeren. Adobe Stock

Um sich in den wuseligen Straßen Vietnams ans Steuer zu trauen, gehört generell einiges an Überwindung dazu. Wer sich allerdings in der Hauptstadt Hanoi auf die Straße wagt, sieht sich einer waschechten Mutprobe gegenüber. Hier dienen die gängigen Verkehrsregeln bestenfalls als lose Empfehlungen, die nur die wohlwollendsten Einheimischen einhalten. Dazu kommen Abertausende von Rollerfahrenden, die jeden freien Zentimeter Straßenbelag einnehmen und die in ihrer Fahrweise alles andere als zimperlich agieren. Es gilt das Recht des Stärkeren beziehungsweise des Mutigeren – wer zuerst fährt, gewinnt.

Singapur: Warten auf den günstigsten Moment

In Singapur kostet der gefahrene Kilometer umso mehr, je dichter der Verkehr ist. Adobe Stock/whitcomberd

Der südostasiatischen Stadtstaat überrascht Reisende mit einer verkehrstechnischen Besonderheit, die sich auf das Geldbörserl schlägt. In der Millionenmetropole, die übrigens zu den sichersten und saubersten Städten weltweit zählt, gilt das sogenannte Electronic Road Pricing. Die Regelung besagt, dass Reisende mit dem Auto beim Auffahren auf die Straßen eine Gebühr entrichten. Diese variiert jedoch je nach Verkehrsaufkommen: je dichter der Verkehr, umso höher der Preis. Diese Maßnahme trägt erfolgreich dazu bei, den Verkehr vor allem zu Stoßzeiten zu regulieren und Staus effizient zu reduzieren. (red, 16.7.2024)