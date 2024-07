FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker lässt sich vor Gericht von seinem Anwalt vertreten. APA/HANS KLAUS TECHT

"Ich sehe keine Angeklagten", stellte der Richter eingangs fest, nachdem er den Prozess rund um gefälschte Covid-Test-Zertifikate Dienstagvormittag um 10 Uhr eröffnet hatte. In der Tat waren die fünf Beschuldigten – unter ihnen FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und der ehemalige blaue Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein – der Verhandlung ferngeblieben und wurden durch ihre Verteidiger vertreten. Bei Verfahren vor einem Bezirksgericht müssen Angeklagte nämlich nicht persönlich erscheinen und können sich durch einen Verteidiger vertreten lassen, erläuterte der Richter.

Während Jenewein die Datenfälschung an sich angelastet wird, sollen vier weitere Angeklagte – einer von ihnen ist Hafenecker – Bestimmungstäter gewesen sein. Sie sollen Jenewein also angestiftet haben, Covid-Test-Zertifikate zu fälschen. Während der frühere FPÖ-Politiker laut seinem Verteidiger geständig ist, bekennen sich alle anderen nicht schuldig.

EM-Spiel in Budapest

Beschuldigt werden neben Hafenecker auch seine Gattin und ein Freund der Familie, der für die FPÖ als Gemeinderat tätig ist. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft (StA) Wien von Jenewein gefälschte Corona-Testzertifikate erhalten haben, um an einem Fußball-EM-Spiel am 23. Juni 2021 in Budapest teilnehmen zu können. Hafenecker soll kurzfristig Tickets für das Match erhalten haben.

Hafenecker selbst verteidigte sich im September 2022, als die Ermittlungen gegen ihn in der Sache bekannt wurden, damit, dass er für jenen Tag, um den es gehe, einen negativen PCR-Test von Lead Horizon habe, den er auch jederzeit vorlegen könne. Zwar hatten die Angeklagten sich für den Zutritt ins Stadion tatsächlich vorab auf Corona testen lassen, allerdings standen die Testergebnisse bei der Fahrt zum Mach noch aus, schilderte die Staatsanwaltschaft. "Es gab richtige Testergebnisse, die waren alle negativ, nichtsdestotrotz wurden trotzdem Testzertifikate gefälscht." Ein Mitarbeiter des FPÖ-Klubs soll bei Jenewein die gefälschten Covid-Zertifikate bestellt haben. Er hatte sich bereits vor der Verhandlung geständig gezeigt und eine Diversion erhalten.

Es gebe "keinen Beweis für Bestimmung oder Beitrag", erklärte Rechtsanwalt Christoph Völk, der Hafenecker, dessen Frau und den Freund der Familie vertritt. Er forderte – genauso wie Verteidiger Niki Haas, der den Fünftbeschuldigten vertritt – einen Freispruch.

Fund auf Smartphone

Insgesamt soll Jenewein laut Anklage im Zeitraum zwischen Mai und August 2021 20 Covid-Testzertifikate verfälscht haben. Teilweise für sich, teils für andere. "In seinem Repertoire waren verfälschte Antigen- und PCR-Tests", sagte der Staatsanwalt. Die vier Mitangeklagten, die sich nun vor Gericht verantworten müssen, sollen allerdings nur am Tag des EM-Spiels auf die Dienste Jeneweins zurückgegriffen haben. Dessen Anwalt ersuchte den Richter um eine Diversion. Hinweise, dass der frühere FPÖ-Politiker dafür Geld erhalten habe, gebe es nicht, erläuterte der Staatsanwalt. Die Ermittlungen wurden durch einen Zufallsfund auf dem Smartphone Jeneweins ausgelöst. Konkret sollen Chats den Verdacht nahegelegt haben.

Jeneweins Anwalt Rother schilderte, dass alles damit begonnen haben, dass sein Mandat Covid-Test-Zertifikate verfälscht habe, um bei Krankenhausbesuchen seiner inzwischen verstorbenen Frau immer ein gültiges Zertifikat vorweisen zu können. Jenewein hatte sich zwar regelmäßig testen lassen, die Ergebnisse aber oftmals nicht rechtzeitig erhalten. Nachdem er dies im Bekanntenkreis erzählt habe, wurde er gebeten, auch für andere verfälschte Zertifikate auszustellen. Die Fälschungen seien "unüberlegt" gewesen, Jenewein bedauere dies sehr, sagte der Verteidiger.

Die beiden Verteidiger der vier weiteren Angeklagten nahmen im Anschluss bei der Befragung durch Richter und Staatsanwalt von ihrem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch.

"Macht der Bilder"

Der Prozess ist für Dienstag und Mittwoch anberaumt. Dienstagnachmittag soll noch jener geständige Mitarbeiter der FPÖ als Zeuge befragt werden, der eine Diversion erhalten hatte. Offen ist, ob der Verhandlungstag am Mittwoch stattfinden wird. Für diesen Tag gelandene Zeugen werden nämlich nicht erscheinen.

Sollte der Verhandlungstag stattfinden, werden die Angeklagten auch an diesem Tag nicht persönlich erscheinen. Rechtsanwalt Völk verwies in seinem Eingangsstatement auf die "Macht der Bilder in einem Superwahljahr". Deshalb hätten seine Mandanten ihr Recht wahrgenommen, nicht persönlich zu erscheinen. "Zur Wahrheitsfindung tragen Bilder nicht bei", meinte dieser, "hier geht es nicht um einen politischen Prozess." Jenewein wiederum würde wegen eines bereits länger gebuchten Urlaubs nicht an der Verhandlung teilnehmen, sagte sein Verteidiger Rother.

Der Strafrahmen beträgt bis zu ein Jahr Haft. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. (Sandra Schieder, 16.7.2024)