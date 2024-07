Die Wahl zur Präsidentin des Europäischen Parlaments war für Roberta Metsola ein Heimspiel. Die aus Malta stammende Christdemokratin wurde am Dienstag im Plenum in Straßburg bereits im ersten Wahlgang mit 562 von 623 abgegebenen Stimmen bei 76 ungültigen wiedergewählt. Es gibt insgesamt 720 Abgeordnete. Sie hatte diese Position nach dem überraschenden Tod des Italieners David Sassoli bereits im Dezember 2021 übernommen.

Roberta Metsola darf sich über die Wiederwahl als Parlamentspräsidentin freuen. EPA/RONALD WITTEK

An diesen und an sein wichtigstes Prinzip hatte sie in ihrer Bewerbungsrede auch prominent erinnert: "Er hat die Würde des Menschen über alles gestellt." Sie habe versprochen, dieses Erbe zu bewahren, erklärte Metsola, und erntete dafür spontan Applaus. Die Rolle des Parlaments müsse lauten, ein "politisches Kraftzentrum" für ein starkes gemeinsames Europa zu sein.

Überraschend ist das nicht. Mit Nadine Morano von der Fraktion der Linken, mit 46 Abgeordneten die kleinste Gruppe, gab es nur eine Gegenkandidatin. Sie spulte bei ihrer Bewerbung ihr Parteiprogramm ab, von der Forderung nach einem sofortigen Kriegsende in der Ukraine über das Recht auf Abtreibung bis hin zur Anerkennung Palästinas. Ihr Ergebnis blieb mit 61 Stimmen bescheiden.

Absprachen und Koalitionen entscheidend

Das hat auch mit Inhalten zu tun, vor allem aber damit, dass es zwischen den nach der EU-Wahl mittlerweile acht Fraktionen seit langem ausgehandelte Deals um Personal und das Arbeitsprogramm der künftigen EU-Kommission gibt. Metsola war Teil eines Personalpakets, das die 27 Staats- und Regierungschefs, von denen die meisten zu Hause auch Parteichefs sind, beim EU-Gipfel Ende Juni ausgehandelt hatten.

Wie berichtet steht der Portugiese António Costa als künftiger Ständiger Präsident des Europäischen Rates fest. Er tritt sein Amt am 1. Dezember an. Die estnische Premierministerin Kaja Kallas wird demnach neue EU-Außenbeauftragte, wenn Josep Borrell Ende des Jahres nach fünf Jahren in Pension geht. Da sie gemäß EU-Vertrag gleichzeitig auch Vizepräsidentin der Kommission ist, muss sie sich – so wie alle Kandidatinnen und Kandidaten für die 26 Posten eines EU-Kommissars – im September einer Anhörung im Parlament stellen. Die neue Kommission tritt ihr Amt voraussichtlich im Dezember an.

Bleibt also die Frage, wie die einzelnen Kommissarinnen und Kommissare ins Amt kommen, insbesondere aus Österreich. Weil die Grünen sich nicht mehr an eine Vereinbarung mit der ÖVP gebunden sehen, wonach der ÖVP-Kanzler ein Vorschlagsrecht dazu hat, hat ein wildes Gerangel mit vielen Intrigen im Hintergrund begonnen. Die Oppositionsparteien SPÖ, Neos und FPÖ spielen dabei genüsslich mit.

So gelten die bisherigen Topkandidaten, Finanzminister Magnus Brunner und Europaministerin Karoline Edtstadler, nicht mehr als absolute Favoriten. Neos und Grüne brachten offensiv den bisherigen EU-Abgeordneten Othmar Karas von der ÖVP ins Spiel. Der wirbt inzwischen für sich auf Social Media mit Videos samt Empfehlungen etwa der grünen Klimaministerin Leonore Gewessler. Auch der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, wurde bereits als Kommissarskandidat genannt. Er war Kurzzeitinnenminister der Übergangsregierung Brigitte Bierlein.

Wiener Lobbying

Aber wie läuft das konkret ab? Welche Chancen hat Österreich bei der Zuteilung eines Kommissarspostens in Brüssel und dessen Kompetenzen? Das hängt vor allem von der Präsidentin Ursula von der Leyen ab. Sie wird sich, wie berichtet, am Donnerstag erst einmal selbst der Wahl durch das Plenum des EU-Parlaments stellen müssen. Von den Staats- und Regierungschefs wurde beim EU-Gipfel Ende Juni bereits sie für eine zweite Amtszeit nominiert.

Ist bzw. bleibt sie im Amt, wird von der Leyen sofort damit beginnen, mit den Regierungschefs der 26 übrigen Mitgliedsstaaten (aus Deutschland ist sie selbst) zu konsultieren, welche nationalen Kandidatinnen und Kandidaten sie nominieren wollen. Die Gespräche laufen im Hintergrund bereits seit längerem, diskret. Und naturgemäß sichern sich die großen, einflussreichen Staaten die gewichtigsten Posten in der EU-Zentralbehörde.

Österreich hat dabei angesichts der Kleinheit des Landes seit dem EU-Beitritt immer sehr gut und erfolgreich Lobbying betrieben. So wurde Franz Fischler bereits im Sommer 1994 als mächtiger Agrarkommissar ausgedealt, als der damalige Kommissionschef Jacques Santer in Salzburg Urlaub machte und von Vizekanzler Erhard Busek (ÖVP) kontaktiert wurde. Ähnlich war das 2004 mit Benita Ferrero-Waldner, die EU-Außenkommissarin wurde. Sie war zuvor als Bundespräsidentschaftskandidatin angetreten, was ihr über die Grenzen hinaus Reputation verlieh.

Erst reden, dann nominieren

2009 kam dann der heutige Budgetkommissar Johannes Hahn zum Zug. Eigentlich war Ex-ÖVP-Chef und Vizekanzler Wilhelm Molterer in Gesprächen mit José Manuel Barroso ausgemacht. Aber Kanzler Werner Faymann (SPÖ) wollte ihn, der die Koalition mit der SPÖ im Juli 2008 beendet hatte, verhindern. Dass Hahn sogar drei Amtszeiten bekam, lag unter anderem daran, dass die Übergangskanzlerin Bierlein 2019 keine andere Kandidatin durch den Hauptausschuss gebracht hätte. Sie hätte "gerne eine Frau nominiert", sagte sie vor zwei Jahren rückblickend, aber dafür gab es keine Zustimmung.

Was von der Leyen diesmal Kanzler Karl Nehammer anbieten wird (oder bereits angeboten hat), ist nicht bekannt. In Brüssel hieß es vor Wochen, Brunner könnte eventuell ein Dossier im Bereich Finanzen bekommen. Aber das ist allein nicht entscheidend. Die Regierung in Wien muss zuerst einstimmig jemanden nominieren, und der Nationalrat muss im Ausschuss zustimmen. Erst dann kann in Brüssel offiziell eine Kandidatin oder ein Kandidat avisiert werden. Von der Leyen zieht es vor, dass Regierungen zwei Leute, einen Mann und eine Frau, anmelden, damit sie selbst ihr Team zusammenstellen kann. Diese Macht ist ihr vorbehalten. (Thomas Mayer aus Straßburg, 16.7.2024)