Die Meinung zu den Protesten der Klimaaktivisten ist zweigeteilt: Während die einen darin legitimen Aktionismus sehen, ... APA / AFP / JOE KLAMAR

Wien – Für die einen sind sie engagierte Aktivistinnen und Aktivisten, die die Bevölkerung zur Verhaltensänderung im Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel aufrütteln wollen. Für die anderen, etwa Niederösterreichs Frau Landeshauptmann Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), dagegen nicht "normal denkende" Straftäterinnen und Straftäter, gegen die härtere Gesetze nötig sind: die von Medien gerne als "Klimakleber" bezeichneten Demonstrierenden. Die Gedanken der Frau Landeshauptmann finden im Land unter der Enns offenbar einen fruchtbaren, aber illegalen Boden: Herr H., ein 54-jähriger Mostviertler, findet sich nämlich in diesem Zusammenhang mit einer Anklage wegen "Gutheißung einer mit Strafe bedrohten Handlung" vor Richterin Nicole Baczak wieder.

Er besuchte am 10. November die Facebook-Seite des Onlinemediums exxpress.at und postete unter einem Artikel, in dem von einem Doppelmord an Klimaaktivisten in Panama berichtet wurde. In der nüchternen und seriösen Sprache von exxpress.at liest sich die Sache so: "Er zieht eine Pistole, droht kurz den Klima-Chaoten, die eine Straße blockieren – und feuert dann: Ein pensionierter Anwalt (77) erschießt zwei der Aktivisten und räumt dann die Barrikade auf der Straße in Panama weg. Wenig später wird der Täter verhaftet."

"Bitterböse, aber schwarzer Humor"

H.s schriftliche Reaktion darauf: "Kann man den auch Buchen?? Frage für einen Freund....!!!!", aus Sicht der Staatsanwaltschaft eine Gutheißung der Selbstjustiz. "Warum haben Sie das geschrieben?", will Richterin Baczak vom Angeklagten wissen. "Ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht", antwortet der unbescholtene Berufskraftfahrer zunächst. "Es ist zwar bitterböse, aber schwarzer Humor. Sarkasmus", argumentiert er dann. Warum sein Kommentar eine Gutheißung der Tötungen sein soll, versteht er gar nicht: "Es kann maximal eine Abschreckung sein, bevor sich die Nächsten wo hinkleben."

"Mögen Sie die Klimakleber nicht?", fragt die Richterin. "Ich glaube, die mag niemand. Fast niemand", demonstriert der Vertreter der normal denkenden Mitte, dass er überzeugt ist, für die Allgemeinheit zu sprechen. "Mich persönlich stört es eigentlich überhaupt nicht", schränkt der Angeklagte dann aber ein, er sei auch beruflich noch nie betroffen gewesen, da er hauptsächlich in der Nacht unterwegs sei. "Sinnvoll finde ich die Aktionen aber auch nicht."

... fordern andere wie das selbsternannte Sprachrohr der "normal denkenden Mitte der Gesellschaft", Niederösterreichs Frau Landeshauptmann Johanna Mikl-Leitner (ÖVP, links), härtere Strafen. IMAGO / Isabelle Ouvrard

"Finden Sie das in Ordnung, was Sie geschrieben haben?", gibt Baczak dem Angeklagten die Chance zur Reue. "Im Nachhinein nicht. Weil es zu zynisch war", gesteht er zu. "Was machen wir mit Ihnen, Herr H.?", scheint die Richterin ein wenig ratlos. "Gute Frage", gibt der Familienvater zurück. Die Richterin tendiert zu einer diversionellen Erledigung, hat aber noch eine Überraschung für den Angeklagten: "Das Landesgericht St. Pölten sucht Sie. Wegen des Verbotsgesetzes." – "Ah, dann weiß ich schon", zeigt er sich informiert. Auch da gehe es um eine Äußerung auf Facebook.

"Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat Ihnen eine Diversion mit 300 Euro Geldbuße angeboten. Warum haben Sie die nicht akzeptiert?", wundert Baczak sich. Er habe für einen "Scherz" – den Kommentar "Der Adi wäre mit denen schon abgefahren" unter dem Bild Homosexueller – nicht zahlen wollen. "Ich wollte schauen, ob die das wirklich anklagen", gibt sich der im Privatkonkurs befindliche Angeklagte, der auch gegen die staatlichen Maßnahmen gegen die Covid-19-Pandemie virtuell aktiv war, kämpferisch. "Ja, die haben sich getraut, das anzuklagen", informiert ihn die Richterin.

Richterin warnt zum Abschied

In ihrem Fall fragt Baczak den ohne Verteidigerin erschienenen Niederösterreicher, ob er mit Bewährungshilfe und der Absolvierung des Coachings "Dialog statt Hass" einverstanden wäre. Dann wäre eine diversionelle Erledigung möglich. H. ist es ebenso wie die Staatsanwältin, 150 Euro muss er noch pauschal an Verfahrenskosten zahlen. "Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg in St. Pölten. Da ist es nicht so nett wie bei mir", warnt die Richterin ihn noch zum Abschied. (Michael Möseneder, 16.7.2024)