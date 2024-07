Wegen Viktor Orbáns "Friedensmission" kracht es nicht nur in Europa. Auch in Österreich zeichnet sich ein Regierungskonflikt über einen Boykott Ungarns ab. Bericht aus Straßburg

Der von den baltischen Staaten gemeinsam mit Polen, Finnland und Schweden angekündigte Boykott der ungarischen Ratspräsidentschaft auf Ministerebene war vom aktuellen Ratsvorsitzland noch mit Grummeln hinuntergeschluckt worden. Als sich am Montagabend aber auch die um ihre Wiederwahl kämpfende Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einschaltete, gingen in Budapest und Straßburg die Wogen hoch. Von der Leyen kündigte dabei an, keine Kommissarinnen oder Kommissare, sondern nur ranghohe Beamte an den Ministertreffen unter ungarischer Leitung teilnehmen zu lassen.

Zu Viktor Orbáns Sitzungen kommen auf EU-Ebene nun weniger hochrangige Besucher. IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias

Ein typisches "Erpressungs- und Druckmittel" der deutschen Kommissionspräsidentin, die wieder einmal die europäischen Institutionen für ihre politische Agenda missbrauche, sei das, sagte Kinga Gál, die Vorsitzende der Fidesz-Delegation im Europaparlament. Man sei das als Ungarin aber mittlerweile gewohnt, gab sie sich trotzig.

Orbán "überall willkommen"

Pál Zsigmond Barna, seines Zeichens parlamentarischer Staatssekretär im ungarischen Europaministerium, schlug in dieselbe Kerbe: Die linken und liberalen "Kriegstreiber" wollten Ungarn aus parteipolitischen Motiven erpressen, damit man sich auf ihre Seite stelle. Dabei sei doch nur Ministerpräsident Viktor Orbán "überall willkommen" und bereit zum Dialog mit allen.

Es war die als Friedensmission verkaufte, mit der EU nicht abgesprochene Reise nach Kiew, Moskau, Peking und zu Donald Trump, mit der der ungarische Premier wieder einmal die Wut vieler europäischer Politiker auf sich zog und einen weiteren Spaltpilz in der europäischen Gemeinschaft züchtete.

Debatte über Boykott auch in Österreich

Auch in Österreich diskutiert man mittlerweile, ob man Orbán seine diplomatischen Alleingänge durchgehen lassen will. Zwar gab Orbán niemals an, im Rahmen der EU unterwegs zu sein. Bei zahlreichen Beobachterinnen, Bürgern und Nicht-EU-Politikern hinterließ es aber genau diesen Eindruck. Nicht zuletzt bei Putin selbst, der Orbán als Vertreter der EU begrüßte, zuvor aber regelmäßig EU-Politiker in vermeintlicher Friedensmission ins Propagandamesser laufen ließ, etwa auch Kanzler Karl Nehammer oder Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP).

Der nächste Regierungskrach scheint jedenfalls vorprogrammiert. Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen wird sich dem Boykott anschließen, er wolle "klare Kante" zeigen". "Ich halte nichts davon, EU-Räte der Regierungschefs oder Fachminister zu boykottieren", sagte hingegen Nehammer. Orbán habe einen Tabubruch begangen, "über den man diskutieren muss", diesen solle man aber nicht mit einem weiteren Tabubruch beantworten.

Kickl verteidigt Orbán

Nachdem sich die ÖVP-Minister Magnus Brunner (Finanzen), der immer noch auf einen Kommissarsposten schielt, und Martin Kocher (Arbeit und Wirtschaft) vorher eher verhalten geäußert hatten, erklärte Nehammers Presseteam, dass deren Haltung jene der gesamten ÖVP spiegle. Für Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) war ein Boykott Ungarns ohnehin kein Thema. Zumindest noch am Dienstag sah Klima- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) von einem Boykott eines informellen Rats der EU-Energieminister in Budapest ab.

Riho Terras, ehemaliger estnischer Armeechef und nunmehr Abgeordneter zum EU-Parlament, hatte noch am Montag einen von 63 Abgeordneten unterzeichneten Brief an die EU-Spitzen geschickt, mit dem der Entzug von Ungarns Stimmrecht im Rat der EU gefordert wird. FPÖ-Abgeordnete fanden sich darunter freilich nicht, hat FPÖ-Chef Herbert Kickl doch seinen neuen Parteifreund Orbán wieder einmal verteidigt. Er forderte gar die ÖVP auf, nun gegen die EVP-Spitzenkandidatin von der Leyen zu stimmen. (Fabian Sommavilla aus Straßburg, 16.7.2024)