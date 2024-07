Das Attentat auf Donald Trump hat die USA verändert – und es wird auch den Parteitag der Republikaner verändern. Das jedenfalls hat Trump selbst in ersten Interviews nach dem Schussangriff in befreundeten Medien verlauten lassen und dabei Mäßigung angedeutet. Seine Rede, eigentlich als "sehr guter" Frontalangriff auf die Demokraten und die Regierung von Präsident Joe Biden geplant, werde nun eine andere sein. Es gehe ihm und seiner Partei nun um das Thema "Einheit" im Land – und darum, die politische Temperatur zu senken.

Was Trump selbst sagen wird, das kann erst seine tatsächliche Ansprache am Donnerstag zeigen. Zu Beginn des Republikaner-Parteitags am Montag wurden allerdings ganz andere Töne angeschlagen als die versöhnlichen, die der Ex-Präsident in Aussicht gestellt hatte. Trumps Auswahl von Senator J.D. Vance als Kandidat für die Vizepräsidentschaft, die er laut Medienberichten erst Stunden zuvor endgültig beschlossen hatte, deutet nicht in Richtung Einheit des Landes und auch nicht in Richtung einer ruhigeren Politik.

"Fight, figth, fight", sagte Donald Trump nach dem Attentat zu seinen Anhängern. Die Geste mit der erhobenen Faust wird beim Parteitag übernommen. AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Neben dem Senator aus Ohio hatte Trump mehrere Kandidaten in der engeren Auswahl, die aus dem Zentrum der Partei kommen und ein Signal zur inhaltlichen und rhetorischen Entspannung gewesen wären. Nicht so Vance. Dessen Wandlung vom Trump-Kritiker zu seinem fanatischsten Anhänger im Senat ist mittlerweile so weit gediehen, dass er seinen nunmehrigen Chef in Sachen extreme Positionen fast schon überholt hat.

Einig hinter Trump

Ausgebuht wurde unterdessen vom Publikum der einstige republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, zu dessen Leistungen für die Partei unter anderem die Aushöhlung des US-Justizapparats zugunsten konservativer juristischer Positionen zählt. Nun aber gilt der 82-Jährige den Trump-Anhängern fast schon als Verräter, weil er nach dem 6. Jänner 2021 Kritik am damaligen Präsidenten geübt hat und der Anerkennung des Wahlergebnisses nicht im Weg gestanden ist. Wenn derartiges Verhalten schon einem verdienstvollen Parteifreund entgegenschlägt: Wie weit kann es mit der Einheit des Landes dann her sein?

Der Tenor vieler Republikaner, nicht zuletzt von Neo-Kandidat Vance, nach dem Attentat war simpel: Die Demokraten hätten Trump heftig kritisiert, daher seien sie für das aufgeheizte Klima und den Angriff verantwortlich – auch wenn das Motiv des Täters nach wie vor unklar ist. Mit Einheit ist in dieser Erzählung dann eher eine einseitige Mäßigung gemeint: Wer Kritik an Trump, am rechtsautoritären Programm Project 2025 oder extremistischen Forderungen seiner Anhänger übt, der verstößt gegen sie. Die Einheit hat hinter Trump stattzufinden. Es ist eine Falle für alle Kritiker.

Es gehören zwei dazu

Nun ist es natürlich wahr, dass die USA ein Problem mit der Polarisierung, dem aufgeheizten Klima und auch mit Gewaltbereitschaft haben. Auch die Demokraten sind sicher nicht frei von Schuld. Und von Trump nun zu erwarten oder gar zu verlangen, seine Meinung und sein Verhalten deshalb zu ändern, weil er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist, verbietet sich.

Genauso wenig aber befreien ihn die Geschehnisse vom Samstag von der Verantwortung, die er als Präsidentschaftskandidat vorher trug und auch seither weiterhin trägt. Einheit und Mäßigung bedeuten nicht Gehorsam. Es kann sie nur geben, wenn beide Seiten mitmachen. (Manuel Escher, 16.7.2024)