Wenn es Hund oder Katze nicht gutgeht, kann der Gang zum Arzt angesagt sein. Immer mehr Tierbesitzer vertrauen mittlerweile aber auch auf "Dr. Google". Getty Images/iStockphoto

Es ist spätabends, es zieht und sticht im Unterleib, und man denkt sich: "Oh Gott, muss ich jetzt sterben?" So oder eventuell nicht ganz so dramatisch – oder hypochondrisch – ist es wohl schon den meisten schon einmal ergangen. Und da nicht alle einen Experten oder eine Expertin im unmittelbaren Umfeld haben, befragt man, richtig, "Dr. Google".

Ob das so eine gute Idee ist, sei dahingestellt. Denn je nach persönlicher Filterungskompetenz der Ergebnisse und individuellem Dramafaktor bekommt man hier oft eine sehr einschlägige Antwort: Potenziell muss man sterben. Oder hat zumindest Krebs. So eine ungesicherte und ungeprüfte Information kann durchaus ein Stimmungsdämpfer sein spätabends – und auch zu jeder anderen Tageszeit.

Mittlerweile ist das Phänomen schon so weit gediehen, dass Ärztinnen und Ärzte immer öfter beklagen, dass Patientinnen und Patienten mit einer bereits von "Dr. Google" erstellten Diagnose zu ihnen in die Ordination kommen. Die Entwicklung macht aber nicht bei Menschen halt – immer öfter suchen auch Tierbesitzer online Rat für ihre Vierbeiner. Das hat eine Studie ergeben, die in Österreich, Großbritannien und Dänemark durchgeführt wurde. Sie ist soeben im Journal Frontiers in Veterinary Science erschienen.

Gefahr der Falschinformation

"Heute nutzen Besitzer von Hunden und Katzen zunehmend Internetquellen, um Informationen über Fragen in Sachen Tiergesundheit zu bekommen", schreiben Svenja Springer vom Messerli Forschungsinstitut der Universität für Veterinärmedizin in Wien und ihre Co-Autoren. "Der Zugang zu den Online-Informationen kann das Wissen der Tierbesitzer über die veterinärmedizinische Versorgung verbessern und zu einem informierten Gespräch mit ihrem Tierarzt führen. Aber es besteht auch das Risiko, dass sie diese Online-Informationen falsch interpretieren oder eine falsche Einschätzung von den aktuellen Standards der Veterinärmedizin bekommen."

Die Forschenden führten deshalb eine Online-Umfrage unter Besitzern von Hunden und Katzen in Österreich, Dänemark und in Großbritannien durch. Rund 5200 Personen ab 17 Jahren wurden in Österreich angefragt, rund 6000 in Dänemark und rund 6500 in Großbritannien. Nun wurde die Auswertung der Daten aus 800 Fragebögen von österreichischen, 626 dänischen und 691 britischen Teilnehmenden präsentiert.

Am häufigsten suchten die Tierbesitzer mit 35 Prozent Rat auf Websites von Tierärzten, 24 Prozent setzen auf veterinärmedizinische Vereinigungen. 55,2 Prozent verließen sich auf "andere" Websites mit veterinärmedizinischen Informationen. Und nur 26,8 Prozent der Teilnehmenden aus Österreich gaben an, dass sie "niemals" das Internet zur Diagnosefindung nutzen. Bei den Briten sind das immerhin 30,2 Prozent, unter den Dänen sogar 35,3 Prozent.

Offene Diskussion

Nach dem Tierarztbesuch ist die Ratschlagsuche im Netz offensichtlich etwas seltener. Immerhin 32,9 Prozent in Österreich vertrauen auf das ärztliche Urteil und suchen nie nach weiteren Informationen. Ähnlich ist die Lage in Großbritannien, in Dänemark dagegen scheint das Vertrauen in die Spezialisten geringer, dort suchten 47,4 Prozent online weiteren Rat. Umgekehrt war nur ein kleiner Prozentsatz gar nicht einverstanden mit den Spezialisten-Ratschlägen. In Österreich waren das 13,6 Prozent, in Dänemark gar nur 4,9 Prozent.

"Dr. Google" ist auf jeden Fall ein Faktor, auf den sich Veterinärmediziner einstellen müssen, weil eben viele Tierhalter sich schon vor der Arztkonsultation informieren. Und auch im Anschluss an die Untersuchung passiert das oft – vor allem, wenn man sich wegen der Behandlungsempfehlung nicht sicher ist oder sich noch nicht entscheiden will.

"Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Veterinärmediziner die Tierbesitzer aktiv nach dem Benutzen von Internet-Ressourcen fragen sollten, damit eine offene Diskussion über die von dort bezogenen Informationen möglich wird", schreiben die Forschenden. Und da rund ein Drittel der Haustierfreunde Praxis-Websites von Tierärzten konsultiert, sollten Veterinärmedizinerinnen und -mediziner diesen Service mit fundierten und seriösen Informationen weiter ausbauen. (APA, red, 16.7.2024)