Paul Kagame ist seit genau 30 Jahren in Ruanda an der Macht, die ersten sechs Jahre als Vizepräsident und Verteidigungsminister eines Staatschefs, den er kontrollierte, seit April 2000 als Präsident. Seither hat er sich vier Mal in Pseudo-Wahlen wiederwählen lassen. Anfangs reichten ihm 93 Prozent der Stimmen, dann wurden es mehr als 98 Prozent. Bei der Wahl am Montag stieg der Wert auf 99 Prozent – ein Traumergebnis, das nur Saddam Hussein oder Kim Jong-un übertreffen konnten.

Die 98 Prozent vom letzten Mal waren Paul Kagame nicht genug. Diesmal ließ er sich mit 99 Prozent als Präsident Ruandas wiederwählen. EPA/DANIEL IRUNGU

Oppositionelle lässt Kagame im eigenen Land und sogar im Ausland verfolgen, die Presse ist strikt zensuriert. Und seine ständigen Interventionen in der Demokratischen Republik Kongo haben entscheidend zur Destabilisierung des riesigen Nachbarlandes beigetragen und andauernde humanitäre Katastrophen ausgelöst.

Eigentlich müsste der 66-Jährige international geächtet und mit Sanktionen belegt sein. Stattdessen wird er von den USA und europäischen Staaten hofiert und mit großzügiger Entwicklungshilfe belohnt. Seit 2022 ist er Vorsitzender des Commonwealth – und das, obwohl Ruanda keine britische, sondern eine belgische Kolonie war. Für die abgelöste britische Regierung von Rishi Sunak war er der Mann, der das eigene Migrationsproblem lösen sollte.

Machtübernahme nach dem Völkermord

Dieser Widerspruch liegt auch an den Umständen, unter denen Kagame an die Macht kam. Als Mitglied der Tutsi-Minderheit musste er schon als Kind aus seiner Heimat nach Uganda flüchten und baute dort eine Miliz auf, die gegen das Mehrheitsvolk der Hutus kämpfte. 1994 kam es in Ruanda zum Völkermord an den Tutsi, dem rund 800.000 Menschen zum Opfer fielen. Bald darauf gewann Kagames Ruandische Patriotische Front (RPF) den Bürgerkrieg und übernahm die Kontrolle über das 13-Millionen-Einwohner-Land.

Dann machte sich Kagame daran zu beweisen, dass auch im Herzen von Afrika wirtschaftliche Entwicklung möglich ist. Er bekämpfte die Korruption, erleichterte Unternehmensgründungen, investierte in Bildung und forcierte die Gleichberechtigung von Frauen. Ruandas Hauptstadt Kigali bietet heute eine glitzernde Skyline und ein pulsierendes Geschäftsleben. Für viele gilt Ruanda nun als großes wirtschaftliches Vorbild.

Kagame hat vier erwachsene Kinder, seine Frau Jeanette betreibt als First Lady viel soziales Engagement. Beobachter sind überzeugt, dass er auch eine freie Wahl haushoch gewinnen würde. Wegen seiner autoritären Ader steht er jedoch allen Erfolgen zum Trotz für die dunkle Seite der afrikanischen Politik. (Eric Frey, 16.7.2024)