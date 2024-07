Es sind prinzipiell sehr gute Nachrichten, die die Marktforscher von IDC für Smartphone-Hersteller parat haben. Der Markt wächst derzeit nicht nur, auch der Trend zu Premiumgeräten – also jenen im obersten Preissegment – hält weiter an. Schlecht ist die Entwicklung eigentlich nur für jene Hersteller, die auf die Mittelklasse abzielen, diese verschwindet nämlich zusehends.

Aktuelle Smartphones werden immer teurer – oder erheblich günstiger, je nachdem, wo am Markt man schaut. AP/Lee Jin-man

Zahlen, Zahlen, Zahlen

Aber der Reihe nach: Im zweiten Quartal 2024 wurden weltweit 285,4 Millionen Smartphones verkauft, das ist ein Plus von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. An der Spitze steht dabei einmal mehr Samsung mit einem Marktanteil von 18,9 Prozent, mit 15,8 Prozent folgt dahinter Apple, dem Xiaomi bereits knapp (14,8 Prozent) auf den Fersen ist.

Angesichts dessen, dass Apple vor einigen Monaten noch die Nummer eins am Smartphone-Markt war, könnte man daraus nun eine Gegenbewegung konstruieren – läge damit aber falsch. Es handelt sich nämlich um die gewohnten saisonalen Schwankungen, die sich durch die unterschiedlichen Veröffentlichungszyklen der Hersteller ergeben. Apple ist etwa durch den Launch neuer Geräte im September traditionell im letzten Quartal des Jahres besonders stark.

Es ist alles relativ

Wichtiger ist also der Blick auf die relative Entwicklung, und die dürfte Samsung schon weniger gefallen. Im Vorjahresquartal lag man nämlich noch bei 20 Prozent Marktanteil, das ist ein Minus von 1,1 Prozentpunkten. Apple verliert zwar auch 0,8 Prozentpunkte, in Relation aber eben etwas weniger. Der größte Gewinner bleibt aber ohnehin Xiaomi, der mit einem Plus von 2,4 Prozentpunkten am stärksten zugelegt hat.

Samsung vor Apple und Xiaomi: So weit, so bekannt, die Trends sind aber interessant. IDC

Auch diese Zahlen gilt es wieder mit Kontext anzureichern, Stückzahlen sind nämlich immer nur ein Teil der Geschichte. So agieren die genannten Firmen zum Teil in komplett anderen Preisregionen. Während Apple eigentlich nur den High-End-Markt abdeckt, hat Samsung ein breites Produktportfolio, die chinesischen Anbieter generieren hingegen fast alle Einnahmen mit Geräten im Niedrigpreissegment. Anders gesagt: Apple macht pro verkauftem Gerät erheblich mehr Gewinn als etwa Xiaomi oder Vivo.

Die Mitte bricht weg

Diese Zuspitzung beobachtet auch IDC. So fokussieren sowohl Apple als auch Samsung auf immer höhere Preisregionen – und das durchaus mit Erfolg. Die chinesischen Hersteller suchen ihr Heil hingegen zunehmend bei noch günstigeren Smartphones, um die Verkaufszahlen anzukurbeln, attestieren die Marktforscher. Das bedeute wiederum, dass die Mittelklasse zunehmend verschwinde.

Interessant ist natürlich auch immer, wo das Wachstum erfolgt, auch hier zeigt sich eine zunehmende Spaltung. So seien die Zuwächse von Xiaomi vor allem auf ein starkes Absatzplus in China und anderen aufstrebenden Märkten zurückzuführen. Bei Oppo beobachtet man hingegen stärkere Erfolge außerhalb Chinas.

Ausblick

Bei IDC sieht man die nähere Zukunft des Smartphone-Marktes jedenfalls positiv. So geht man davon aus, dass der steigende Einsatz von generativer KI die Hardwareverkäufe im zweiten Halbjahr 2024 weiter ankurbeln wird. (Andreas Proschofsky, 16.7.2024)