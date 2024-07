Bei Lehrgang in Lindabrunn werden 33 Perspektivspieler der Jahrgänge 2005 bis 2008 versammelt

Ralf Rangnick bei der Arbeit. REUTERS/Annegret Hilse

Lindabrunn – Rund ein Monat nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM in Deutschland bastelt Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick im wahrsten Sinne des Wortes bereits an der Zukunft. Zum dritten Mal bittet der Deutsche zum Perspektivspielerlehrgang, bei dem von 28. bis 31. Juli in Lindabrunn die ÖFB-Talente der Jahrgänge 2005 bis 2008 unter die Lupe genommen werden. 29 Feldspieler und vier Tormänner wurden einberufen.

"Die Europameisterschaft in Deutschland hat gezeigt, dass wir auf absolutem Top-Niveau bestehen können. Das Ziel des ÖFB ist es, alles zu unternehmen, damit das Nationalteam in naher und ferner Zukunft noch erfolgreicher wird", wird Rangnick in einer ÖFB-Aussendung zitiert. "Wir wollen den größten Talenten des Landes beim Perspektivspielerlehrgang zeigen, worauf es im Nationalteam ankommt, wollen sie fördern und fordern, damit sie bestmöglich für künftige Aufgaben vorbereitet sind."

Weniger Einsatzzeiten für Nachwuchs

Um für den Profifußball gerüstet zu sein, braucht es eine entsprechende Ausbildung und Spielpraxis, vor allem Letzteres kann ein Problem sein. "Gerade wenn wir sehen, dass in der Bundesliga und der 2. Liga die Einsatzzeiten für junge österreichische Spieler kontinuierlich zurückgehen, müssen wir noch mehr Wert auf die Entwicklung unserer Talente legen, damit sie bestmöglich auf den Profifußball vorbereitet sind", so Rangnick.

Neben Rangnick und seinem Team nehmen auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel, Günter Kreissl (Leiter Projekt12, Head of Goalkeeping) und alle ÖFB-Teamchefs am Lehrgang teil.

Für Schöttel hat sich das Konzept des Perspektivspielerlehrgangs in den vergangenen Jahren bewährt und etabliert. "Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass das Niveau bei diesem Lehrgang unheimlich hoch ist und unter den Burschen auch eine super Stimmung herrscht. Alle Spieler wollen sich dem Teamchef präsentieren und wissen es zu schätzen, dass sie dabei sein dürfen. Daher freuen wir uns sehr, dass es auch heuer wieder gelungen ist, diesen Lehrgang zu organisieren", so Schöttel. (APA, red, 16.7.2024)

Der Kader des Perspektivlehrgangs

TOR: Salko HAMZIC (FC Liefering; JG 2006), Kenan JUSIC (FK Austria Wien; JG 2005), Marcel KURZ (AKA St. Pölten NÖ; JG 2007), Christian ZAWIESCHITZKY (FC Liefering; JG 2007)

ABWEHR: Magnus DALPIAZ (FC Bayern München/GER; JG 2007), Arjan MALIC (SK Puntigamer Sturm Graz; JG 2005), Jakob POKORNY (Red Bull Fußballakademie; JG 2008), David PUCZKA (FC Juventus Turin/ITA; JG 2005), Eaden ROKA (SK Rapid; JG 2007), Jannik SCHUSTER (FC Liefering; JG 2006), Oliver SORG (SK Puntigamer Sturm Graz; JG 2007), Valentin ZABRANSKY (FC Liefering; JG 2007)

MITTELFELD: Tare EKEREOKOSU (AKA SK Rapid; JG 2008), Thierry FIDJEU-TAZEMETA (Borussia Dortmund/GER; JG 2007), Jacob HÖDL (SK Puntigamer Sturm Graz; JG 2007), Mücahit IBRAHIMOGLU (SK Rapid; JG 2005), Zeteny JANO (FC Liefering; JG 2005), Johannes MOSER (Red Bull Fußballakademie; JG 2008), Kenan MUHAREMOVIC (SK Rapid; JG 2006), Ensar MUSIC (SK Rapid; JG 2007), Christopher OLIVIER (VfB Stuttgart/GER; JG 2006), Tristan OSMANI (FC Schalke 04/GER; JG 2005), Yanik SPALT (VfB Stuttgart/GER; JG 2007), Tim TRUMMER (FC Liefering; JG 2005)

STURM: Oghenetejiri ADEJENUGHURE (FC Liefering; JG 2007), Oluwaseun ADEWUMI (Floridsdorfer AC; JG 2005), Furkan DURSUN (SK Rapid; JG 2005), Leon GRGIC (SK Puntigamer Sturm Graz; JG 2006), Florian MICHELER (TSG 1899 Hoffenheim/GER; JG 2005), Sanel SALJIC (FK Austria Wien; JG 2005), Phillip VERHOUNIG (FC Liefering; JG 2006), Nikolaus WURMBRAND (SK Rapid; JG 2006), Jovan ZIVKOVIC (SK Rapid; JG 2006)