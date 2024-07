Trotz aller Kritik soll Joe Biden im Juli als Kandidat bestätigt werden, nicht erst am Parteitag im August. Sein Team will die Rhetorik gegenüber Trump nicht verändern

Joe Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung in Detroit, im Swing State Michigan, vergangenen Freitag. Er will an seiner Kandidatur festhalten. REUTERS/Rebecca Cook

Jetzt könnte alles schnell gehen: US-Präsident Joe Biden soll noch im Juli als Präsidentschaftskandidat der demokratischen Partei bestätigt werden. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen. Am Freitag wird der Mandatsprüfungsausschuss des demokratischen Parteitags virtuell zusammenkommen, gefolgt von einer weiteren Parteigruppe am Sonntag. Die mehr als 4000 Delegierten sollen am Montag mit der Stimmabgabe beginnen, der Prozess werde dann etwa eine Woche dauern.

Kurz darauf kommt es laut New York Times wohl zur namentlichen Abstimmung – normalerweise findet diese auf dem Parteitag statt, diesmal aber schon vorab virtuell. Damit soll wohl die auch innerparteilichen Debatte rund um einen Kandidatentausch nach Bidens desaströsen Auftritt beim TV-Duell beendet werden, seine Kandidatur bei der Wahl am 5. November wäre formell fixiert.

Bereits im Mai hatte die Partei angekündigt, dass der offizielle Bestätigungssprozess nicht beim Parteitag Mitte August, sondern schon zuvor stattfinden soll, der genaue Termin stand damals noch nicht fest. Anfang Juli berichtete dann Bloomberg über Überlegungen den 21. Juli betreffend.

Widerstand aus den eigenen Reihen

Doch nicht alle in der Partei unterstützen diesen Plan: Jared Huffman, Abgeordneter aus Kalifornien, hat einen Brief an die Demokraten im Repräsentantenhaus in Umlauf gebracht, in dem er die Partei auffordert, Bidens Nominierung zu verschieben, bis die Delegierten auf dem Parteitag persönlich zusammenkommen. In dem Schreiben heißt es laut New York Times, die Unterzeichnenden hätten "ernsthafte Bedenken" gegen die Pläne, die virtuelle Abstimmung bereits so früh abzuhalten. Öffentlich äußerte sich Huffman nicht direkt zu dem Brief, erklärte aber, die Partei sollte die Diskussion über Bidens Eignung als Kandidat länger laufen lassen, bevor sie ihn nominiert.

Der US-Präsident hat trotz wochenlanger Kritik wiederholt erklärt, an seiner Kandidatur festhalten zu wollen. "14 Millionen Menschen haben für mich als Kandidaten der Demokratischen Partei gestimmt", sagte er zuletzt in einem Interview auf NBC am Montag. "Ich höre auf sie." Zuletzt wurden in den Reihen der Demokraten auch besorgte Stimmen laut, dass Biden auf eine immer kleinere Anzahl von Beratern hört, die die Daten, die er zum Wahlkampf erhält, limitieren bzw. teilweise verzerren.

Bidens Position wird tatsächlich durch das Schusswaffenattentat auf seinen Konkurrenten Donald Trump vom Wochenende bestärkt. Einen Kandidaten mitten in einer nationalen Krise austauschen – das ging auch für viele einstige Kritikerinnen und Kritiker zu weit. Auch Fachleute zeigen sich skeptisch: "In unsicheren, aufgewühlten Zeiten Kandidaten, die kaum bekannt sind und noch wenig Autorität haben, aufzustellen, könnte deplatziert wirken", gab Christoph Hofinger vom Institut Foresight unmittelbar nach dem Attentat zu bedenken.

Debatte über Rhetorik

Was klar ist: Die Rhetorik in den Reihen der Demokratinnen und Demokraten hat sich verändert – und wird wohl auch noch in den nächsten Wochen immer wieder angepasst werden. Direkt nach dem Attentat auf Trump stoppte Bidens Team zunächst alle Wahlwerbespots, versendete kurzzeitig auch keine Massen-Mails an potenzielle Wählerinnen und Wähler. Nachdem bekannt wurde, dass Donald Trump den teils noch extremeren J. D. Vance als Vizekandidaten ausgesucht hatte, war der ursprüngliche Takt aber Berichten zufolge wiederhergestellt.

Wer ist Trumps Vizekandidat J.D. Vance?

AFP

Vance hatte die Demokraten für das Attentat auf Trump mitverantwortlich gemacht: "Die zentrale Prämisse der Biden-Kampagne ist, dass Präsident Donald Trump ein autoritärer Faschist ist, der um jeden Preis gestoppt werden muss", schrieb er auf X. "Diese Rhetorik hat direkt zum Mordversuch auf Präsident Trump geführt." 2016 hatte Vance allerdings noch selbst in den Raum gestellt, Trump könnte "Amerikas Hitler" sein.

Balanceakt

Joe Biden hatte unmittelbar nach dem Attentat zu einer "Senkung der Temperatur" in der Politik aufgerufen, hochrangige Demokraten, etwa Senator Chris Coons aus Delaware, sagten öffentlich, sie würden im Wahlkampf nun zum Teil vorsichtigere Formulierungen wählen. Der US-Präsident selbst bezeichnete eine eigene Formulierung von vergangener Woche als "Fehler": Vor seinen Anhängern hatte Biden gesagt, er wolle Trump "ins Fadenkreuz nehmen" ("in a bull's-eye"), was metaphorisch gemeint war, aber nachdem auf Trump sehr direkt gezielt wurde, eher geschmacklos wirkte. Die demokratische Partei will aber auch nach dem Attentat bei ihrer Kernbotschaft bleiben, dass Donald Trump eine Gefahr für die Demokratie sei und bei der Wahl am 5. November die Zukunft der USA auf dem Spiel stehe.

Staatsmännisch hatte Joe Biden nach dem Schusswaffenattentat auf Donald Trump zu einer "Senkung der Temperatur" in der Politik aufgerufen. Ob es auch dazu kommen wird, ist unklar. AP/Erin Schaff

"Die schockierenden Ereignisse vom Samstag ändern nichts an Trumps gewalttätiger Rhetorik in seinen Reden, inklusive der Anstachelung der Menge am 6. Jänner", sagt die demokratische Strategin Margie Omero der New York Times mit Bezug auf den Sturm auf das Kapitol Anfang 2021. "Es steht weiterhin so viel auf dem Spiel wie nie, und wir sollten das auch weiterhin kommunizieren." Auch Karine Jean-Pierre, Pressesprecherin des Weißen Hauses, verneinte, dass eine Veränderung der Rhetorik von Biden geplant sei.

Spekuliert wird aber auch, ob eine veränderte Rhetorik der Biden-Kampagne nicht auch eigene Vorteile bringen könnte: Trump als Bedrohung für die Demokratie zu bezeichnen sei zwar angemessen, aber "vielleicht nicht effektiv", sagt etwa Matt Bennett von der Denkfabrik Third Way, die mit den Demokraten zusammenarbeitet. Die Basis der Demokraten glaube das bereits, und unentschlossene Wähler scheint das Argument nicht zu beeindrucken. Bennett schlägt in der New York Times "eine Vision einer ruhigeren, hoffnungsvolleren Zukunft" vor. Trump sei nicht in der Lage, diese zu vermitteln, "während Biden dafür gut geeignet ist".

Kein Vergleich

Auch wenn Biden bei der bisherigen Wortwahl bleibt: Seine Rhetorik ist mit Trumps Formulierungen aus der Vergangenheit ohnehin nur schwer vergleichbar. Jener Mann, der gerne Diktator "nur am ersten Tag" wäre, hat bereits öffentlich zur Gewalt gegen Demonstrierende, Journalisten, Ladendiebe und Migranten aufgerufen. Er hat gewarnt, dass es zu "Krawallen" kommen werde, wenn ihm die Nominierung 2016 verweigert werde, und zu einem "Blutbad für das Land", wenn er die Wahl im kommenden November verliere.

Nach der Hammerattacke auf den Ehemann von Nancy Pelosi, damals Sprecherin des Repräsentantenhauses, machte sich Trump über das Opfer lustig. Den rechten Mob der Kapitol-Stürmer, die seinen damaligen Vize Mike Pence per Galgen ermorden wollten, verklärt er regelmäßig als "politische Gefangene". Vor einigen Monaten veröffentlichte Trump ein Video, das ein Bild von Biden, liegend und mit den Händen auf dem Rücken gefesselt, zeigt. (Noura Maan, 16.7.2024)