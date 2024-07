Jahrzehntelang ließ Deutschland sein Schienennetz verkommen, nun beginnt eine Phase der Sanierung, die unter dem Motto "Augen zu und durch" stehen könnte: Seit Montag verkehren auf der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt am Main keine Züge mehr; innerhalb von fünf Monaten soll die 70 Kilometer lange Strecke vollständig saniert sein.

Die Deutsche Bahn startet ein gigantisches Sanierungsprogramm. Schon jetzt wird bezweifelt, dass es 2031 abgeschlossen werden kann. IMAGO/Peter Henrich / HEN-FOTO

Die Riedbahn gilt als wichtigste Trasse im deutschen Schienennetz: Bis zu 300 Züge am Tag fuhren dort bisher durch; als Teil des Korridors Rhein–Alpen zählt die Strecke zur bedeutendsten Güterverkehrsachse Europas. Betriebsstörungen waren in den letzten Jahren an der Tagesordnung; die Stellwerkstechnik stammte teilweise aus den Siebzigerjahren. Die Auswirkungen waren enorm, denn auf der Riedbahn holten sich die Züge oft Verspätungen, die dann das ganze System durcheinanderbrachten.

Die 16.000 Berufspendler, die bisher zwischen Mannheim und Frankfurt unterwegs waren, werden in den nächsten Monaten auf Busse umsteigen müssen, für deren Betrieb 400 Fahrer eingestellt wurden. Der Fernverkehr wird für die Zeit der Bauarbeiten umgeleitet; wer mit dem ICE etwa aus Stuttgart nach Berlin fährt, wird voraussichtlich 20 Minuten länger brauchen, wer von Stuttgart nach Hamburg unterwegs ist, 40 Minuten.

Sorge um Lieferketten

Aus der Güterverkehrsbranche ertönen bereits besorgte Stimmen: Das Funktionieren von Lieferketten, so heißt es, könnte gefährdet sein. Vertreter der Bauindustrie bezweifeln unterdessen, dass die Arbeiten tatsächlich wie geplant bis Mitte Dezember abgeschlossen werden können.

Die Operation am offenen Herzen des deutschen Bahnnetzes ist Teil eines gigantischen Sanierungsprogramms, das 2031 abgeschlossen sein soll: Insgesamt 42 sogenannte Hochleistungskorridore sollen bis dahin auf den neusten Stand der Technik gebracht werden; nach der Riedbahn sollen 2025 die Strecke Hamburg–Berlin und die Trasse Emmerich–Oberhausen in Nordrhein-Westfalen ertüchtigt werden. Saniert werden jene Strecken, die von großer Bedeutung für das Gesamtnetz sind; alles in allem geht es um 4000 der insgesamt 34.000 deutschen Schienenkilometer.

Kostenlawine

Was das gesamte Programm schließlich kosten wird, weiß wie so oft bei Projekten dieser Größenordnung niemand; wie sich die Ausgaben entwickeln könnten, zeigt die Riedbahn: Für deren Sanierung waren einst 500 Millionen Euro eingeplant, nun ist bereits von 1,3 Milliarden die Rede. Die Bahn verweist auf die Inflation und gestiegene Personalkosten, doch scheint auch die Industrie die Gelegenheit zu nutzen, bei Arbeiten und Material die Preise zu diktieren.

Wie nötig die Generalüberholung weiter Teile des deutschen Schienennetzes ist, hat sich auch bei der Fußball-EM gezeigt, die am Sonntag zu Ende ging: Österreichische Fans blieben auf der Strecke, die niederländische Mannschaft musste eine Pressekonferenz absagen und stieg schließlich auf das Flugzeug um. "All das kratzte heftig am Image Deutschlands als perfekt geölter Maschine", schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wobei man sich fragt, ob das Blatt damit den Ruf des eigenen Landes nicht überschätzt: Neu sind die Probleme schließlich nicht.

Letztes Jahr steckte Deutschland 115 Euro pro Einwohner in die Schieneninfrastruktur, dieses Jahr sollen es 174 bis 215 Euro werden. In Österreich sind es 336 Euro pro Kopf. IMAGO/Peter Henrich / HEN-FOTO

Zwischen dem deutschen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und der Bahn führten die Zwischenfälle während der EM zu einem Krach: Die Bahn habe sich übernommen, sagte der Politiker. Deren Vorstand Berthold Huber will "das Maximum aus dem System herausgeholt" haben. Die Möglichkeiten seien jedoch "durch eine veraltete und überlastete Infrastruktur beschränkt".

Dass die Bahn mit dem gigantischen Sanierungsprogramm von der Politik überfordert werde, wie der christdemokratische Oppositionsführer Friedrich Merz sagt, will Wissing nicht gelten lassen. Merz solle vor seiner eigenen Tür kehren; er, Wissing, habe von einer CDU-Regierung eine marode Infrastruktur übernommen. Die Regierung aus Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen habe dafür gesorgt, dass im Haushalt der nächsten Jahre genug Geld vorgesehen sei, um "maximale Sanierungsleistungen" zu ermöglichen.

Ob die Investitionen, die nun getätigt werden sollen, genug sind, ist allerdings umstritten: Letztes Jahr habe Deutschland für den Erhalt sowie Neu- und Ausbau seiner Schieneninfrastruktur 115 Euro pro Einwohner ausgegeben, schreibt der Lobbyverband Allianz pro Schiene. Zwar sollen es dieses Jahr 174 bis 215 Euro werden, doch von den 336 Euro pro Kopf, die Österreich in sein Schienennetz steckt, ist die Bundesrepublik damit noch immer weit entfernt – und das trotz eines sehr viel größeren Sanierungsstaus. (Hansjörg Müller aus Berlin, 16.7.2024)