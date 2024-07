Alle vier Tage umkreist Exoplanet Wasp-39b seinen Stern, wie hier in künstlerischer Darstellung zu sehen ist. Dabei hat seine Atmosphäre große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted/STScI

Die derzeitige Hitze in weiten Teilen Österreichs bringt viele Menschen an ihre Belastungsgrenze. Ein schwacher Trost ist der Gedanke, dass es auf anderen Planeten viel schlimmer zugeht. Auf dem Exoplaneten Wasp-39b beispielsweise ist es auf jener Seite des Planeten, auf der ewiger Morgen herrscht, 600 Grad Celsius heiß. Erstaunlicherweise ist es in der Atmosphäre des ewigen Abends dieses Planeten nochmals um beachtliche 200 Grad heißer, wie ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung des Grazer Instituts für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) nun herausfand.

Wasp-39b befindet sich in 700 Lichtjahren Entfernung zur Erde. Die Temperaturen lassen bereits vermuten, dass es dort kein flüssiges Wasser gibt, mit dessen Hilfe potenziell Leben entstehen könnte. Der Gasriese war einer der ersten Planeten, die vom bahnbrechenden James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) genauer untersucht wurden. Überraschenderweise stellte sich heraus, dass es dort Schwefeldioxid gibt. Dessen Entstehung lässt sich angesichts der anderen nachgewiesenen Verbindungen auf dem Planeten nur schwer erklären. Das Forschungsteam vermutete: Die Schwefelverbindung bildete sich vielleicht doch, weil es dort Wasser gab – zumindest in Gasform.

Aufgeblähte Atmosphäre

Für den Planeten, der seinen sonnenähnlichen Stern alle vier Tage umkreist, ließ sich nun ein Phänomen bestätigen, das bisher nur durch Modelle vorhergesagt wurde: Der Exoplanet zeigt sich in der Abendzone um rund 200 Grad Celsius heißer als dort, wo Morgendämmerung herrscht. Die Forschenden gehen von einer unterschiedlichen Wolkenbedeckung aus, wobei die Morgenseite wahrscheinlich bewölkter ist als der Abend. Die jüngsten Auswertungen der Beobachtungen mit dem JWST wurden in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht.

Die Wissenschafterinnen und Wissenschafter haben mithilfe des Weltraumteleskops Planeten-Transits von Wasp-39b beobachtet, wie die ÖAW am Dienstag informierte. Bei solchen Transits zieht der Planet in einer Art Mini-Sternenfinsternis vor seinem Heimatstern vorbei und schwächt – aus der Perspektive des Teleskops – dessen Licht dabei leicht ab. "Wasp-39b ist zu einer Art Benchmark-Planet bei der Untersuchung der Atmosphäre von Exoplaneten mit Webb geworden", hob Néstor Espinoza, Hauptautor der Publikation und Exoplanetenforscher am Space Telescope Science Institute in Baltimore (USA), hervor. "Er hat eine aufgeblasene, aufgeblähte Atmosphäre, wodurch das Signal, das vom Sternenlicht kommt und durch die Atmosphäre des Planeten gefiltert wird, ziemlich stark ist."

Asymmetrie der Wolken

Unmittelbar vor und nach einer vollständigen Abdeckung (Totalität) gibt es auch immer eine partielle Finsternis, bei der sich die rechte beziehungsweise linke Hälfte des Exoplaneten vor dem Stern befindet. Dieser Zeitraum, in dem die dichte Atmosphäre der Morgen- beziehungsweise Abendseite von Wasp-39b quasi "durchleuchtet" wird, war für die Forschenden besonders interessant: Die Atmosphäre hinterlässt ihren chemischen "Fingerabdruck" im gemessenen Lichtspektrum des Sterns, was auf seine chemische Zusammensetzung schließen lässt. Nun gelang es erstmals mit einem Weltraumteleskop, die Zusammensetzung der Atmosphäre auf der Morgen- und Abendseite eines Exoplaneten separat aufzulösen.

Dabei offenbarten sich deutliche Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung: Die Morgenseite zeigt weniger CO2 als die Abendseite. Die detaillierten 3D-Klima-Wolken-Modelle des IWF legen laut den Grazer Forschenden nahe, dass die unterschiedlichen CO2-Werte von einer – im Vergleich zur Abendseite – stärker bewölkten Morgenseite herrühren könnte, die dadurch etwa 200 Grad Celsius kühler ist: So herrschen etwa 600 Grad Celsius am Morgen und 800 Grad Celsius in der Abendatmosphäre.

Ludmila Carone, die der Exoplaneten-Forschungsgruppe von IWF-Direktorin Christiane Helling angehört, hat diese "Wolkenasymmetrie" für Wasp-39b bereits 2023 vorhergesagt. "Das ist natürlich ein großer Erfolg für uns", so Carone. "Es ist sehr zeitaufwendig, solche 3D-Klima-Modelle zu bauen und sie dann auch noch mit einem vollständigen Wolkenmodell zu verbinden. Aber diese und weitere Messungen zeigen, dass sich der Aufwand gelohnt hat."

Winde mit 4000 km/h

Das James-Webb-Weltraumteleskop sammelt in einer Entfernung von 1,5 Millionen Kilometern geringste Mengen an infrarotem Licht und leitet es an höchstpräzise Messinstrumente weiter. Dem IWF ermöglicht das Teleskop, die Klima- und Wetterverhältnisse auf extrasolaren Planeten zu verstehen. Die physikalische Interpretation dieser Beobachtungsdaten forciert die Weiterentwicklung von komplexen Computermodellen.

Die Chemiemodelle ließen auch darauf schließen, dass die Morgenseite von Wasp-39b grundsätzlich kühl genug sein sollte, um im Vergleich zur Abendseite sehr viel Methan zu bilden. Die Daten zeigten aber, dass Methan sowohl auf der Abend- wie auch der Morgenseite fehlt. Eine Ursache könnte laut IWF die sehr dynamische Atmosphäre sein, in der ein gewaltiger Atmosphärenjet mit mehr als 4000 Kilometer pro Stunde von der heißeren Abendseite über die Nachtseite auf die Morgenseite und wieder zurück strömt und dabei die Methanproduktion in den kühleren Bereichen unterdrückt. Zudem könnte auch eine vertikale Durchmischung mit tieferen, heißen Atmosphärenschichten die Methanproduktion grundsätzlich überall auf dem Planeten reduzieren. Aktuell wird noch untersucht, welcher dynamische Effekt dabei wie stark ist. (APA, red, 16.7.2024)