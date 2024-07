Auf dem Yppenplatz in Wien-Ottakring gab es am Sonntagabend einen Großeinsatz der Polizei. APA/ALEX HALADA

Wien – Nach den Schüssen auf dem Yppenplatz in Wien-Ottakring vom Sonntagabend, bei denen ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger verletzt worden waren, hat die Polizei die beiden Opfer erstmals kurz befragt. Die offizielle Einvernahme stand allerdings am Dienstagvormittag noch aus. Bei der Erstbefragung erhärtete sich der Verdacht, dass es sich um eine Auseinandersetzung im Drogenmilieu gehandelt hat. Das ältere Opfer ist staatenlos, das jüngere ist ein syrischer Staatsbürger.

Gegen 18 Uhr war es am Sonntag zu einem Streit zwischen den zwei späteren Opfern und einer anderen kleinen Gruppe gekommen. Der 18-Jährige und der 22-Jährige wurden vermutlich aus einer Faustfeuerwaffe angeschossen und "von der Hüfte abwärts" getroffen. Patronenhülsen und weitere Spuren wurden gesichert, betonte eine Polizeisprecherin. Der Jüngere wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen.

Außerdem wurde im Bereich des Tatorts ein Rucksack mit einer zunächst unbekannten Menge Drogen gefunden, was den Verdacht nahelegte, dass es sich um eine Auseinandersetzung im Drogenmilieu gehandelt hat. Die Polizei bestätigte am Dienstag, dass in dem Rucksack Marihuana war, abgepackt in Baggies und damit offenbar bereits zum Straßenverkauf vorbereitet.

Verdächtige auf der Flucht

Die Verdächtigen befanden sich auch am Dienstag noch auf der Flucht. Die Ermittler des Landeskriminalamts befragten einerseits Zeugen, andererseits versuchten sie, Videoaufnahmen der Tat zu sichern. Die Fahndungsmaßnahmen seien vollumfänglich aufrecht. Zeugen wurden gebeten, sich unter der Telefonnummer 01-31310-33800 an das Landeskriminalamt zu wenden. (APA, 16.7.2024)