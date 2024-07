Bundespräsident Alexander Van der Bellen beim Gassigehen mit seinem Hund in der Wiener Innenstadt, aufmerksam begleitet von seinen Personenschützern. Karl Schöndorfer / picturedesk.c

Wien – Wolfgang Schüssel spazierte als Bundeskanzler noch recht sorglos und ohne Personenschutz durch die Wiener Innenstadt, an seiner Seite Außenministerin Ursula Plassnik – wobei viele meinten, dass die einen Kopf größere Plassnik ohnedies genug Personenschutz wäre. Mit der Angelobung von Schwarz-Blau im Jahr 2000 verschärfte sich zwar das Klima, Schüssel und Plassnik wussten sich gegen Anfeindungen aus den Gastgärten in der City aber zu wehren. Karl Wlaschek, der Billa-Gründer, war zu seiner Zeit einer der reichsten Männer in Österreich, er schlenderte nach dem Mittagessen durch die Wiener Herrengasse, zehn Meter dahinter folgte ihm zu Fuß der Chauffeur, der wohl auch so etwas wie ein Leibwächter war. Entführungen gab es auch damals schon, die Unbekümmertheit von Wlaschek war auch einer gewissen Leichtsinnigkeit zuzuschreiben.

Permanenter Personenschutz

Dass ein Bundeskanzler oder auch der Bundespräsident ohne Personenschutz unterwegs ist, ist heute kaum mehr denkbar. Grundsätzlich haben in Österreich der Bundespräsident, der Bundeskanzler und der Innenminister permanenten Personenschutz, erklärt Bernhard Treibenreif im Gespräch mit dem STANDARD. Treibenreif leitet die Direktion für Spezialeinheiten im Innenministerium und ist auch übergeordneter Chef des Einsatzkommandos Cobra, bei dem der Personenschutz angesiedelt ist. Ein anlassbezogener Personenschutz kann auf weitere Personen ausgeweitet werden, etwa bei einer konkreten Drohung, ergänzt Treibenreif. Spätestens seit dem alkoholbedingten Unfall zweier Cobra-Beamte nach einem Umtrunk mit Katharina Nehammer ist bekannt, dass auch die Ehefrau von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) permanenten Personenschutz hat, der etwa auch beim Einkaufen sichtbar ist. Eine konkrete Bedrohungslage gab es auch bei Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), der 2021 und 2022 wegen der Corona-Maßnahmen in der Pandemie derart heftig angefeindet wurde, dass der Personenschutz auf die komplette Familie ausgeweitet werden musste.

Wer Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Heldenplatz vor der Hofburg in Wien beim Gassigehen mit seinem Hund begegnet, wird in seiner Nähe auch einen diskreten Personenschützer ausmachen können. Van der Bellen bewegt sich gerne frei, fährt gelegentlich auch mit der U-Bahn, wird aber immer dezent von zumindest einem Beamten des Innenministeriums begleitet.

Das Dilemma von Nähe und Distanz

"Unser zentrales Credo beim Personenschutz ist: So nah wie notwendig, so weit weg wie möglich", sagt Treibenreif, der damit auch das Dilemma der Leibwächter auf den Punkt bringt. Je näher der Personenschützer an der ihm anvertrauten Person dran sein kann, umso effektiver gestaltet sich der Schutz. Allerdings gilt es auch, die Privatsphäre und die Bewegungsfreiheit der Schutzperson zu respektieren und dieser nicht allzu sehr auf die Nerven zu gehen.

"Aktuell werden Personen in einem niedrigen zweistelligen Bereich beschützt, wobei sich die Maßnahmen in permanente und anlassbezogene Personenschutzdienste teilen", berichtet der Direktor der Einsatzkommandos. Die Zahl der Personenschutzeinsätze hänge in erster Linie von den nachrichtendienstlichen Gefährdungseinschätzungen ab. Kommt von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) eine Risikobewertung, die einen Personenschutz erforderlich macht, fällt die weitere taktische Planung und die operative Umsetzung in die Zuständigkeit der Cobra. Treibenreif: "Diese Einschätzungen werden laufend evaluiert und an die Umstände angepasst. Unsere Personenschutzeinsätze nehmen aber generell eher zu, und größere und häufige Veranstaltungen steigern unsere Einsatzdichte."

Schutz für Babler

Die SPÖ meldet alle öffentlichen Veranstaltungen, an denen Parteichef Andreas Babler teilnimmt, an den Verfassungsschutz. Dieser evaluiert das Gefahrenpotenzial und schickt bei Bedarf Beamte mit, die den SPÖ-Chef begleiten. Das ist etwa bei jeder dritten oder vierten Veranstaltung der Fall. Bei größeren Events heuert die SPÖ von sich aus Securitys an, die für die Sicherheit sorgen sollen.

In der FPÖ ist man nach dem Anschlag auf Trump alarmiert und versucht sich für die Wahlkampfveranstaltungen zu wappnen. "Termine und Formate mit Herbert Kickl werden aber wie geplant beibehalten", versichert FPÖ-Generalsekretär und Wahlkampfleiter Michael Schnedlitz. "Herbert Kickl wird weiter zu den Menschen gehen und bleibt wie gewohnt ein Politiker auf Augenhöhe im Schulterschluss mit den Menschen. Diese Verbindung zwischen Herbert Kickl und der Bevölkerung werden wir weiter intensivieren, und auch die jüngsten Ereignisse können diesen Weg nicht stoppen." Schnedlitz nutzt den Anlass gleich zu einem Rundumschlag gegen die anderen Parteien, die er abfällig als "Einheitspartei" zusammenfasst: Diese wäre "gut beraten, wenn sie ihre unseriösen und konstruierten Anpatzversuche überdenkt, deren einziges Ziel es ist, aus wahltaktischen Gründen den Hass gegen eine immer stärker werdende FPÖ weiter zu schüren".

400 Beamtinnen und Beamte einsetzbar

Die Cobra nimmt weltweit Vorfälle wahr, wie das Attentat auf Donald Trump vor wenigen Tagen oder den Anschlag auf den slowakischen Premierminister Robert Fico im Mai dieses Jahres, erläutert Treibenreif. "Wir werden die Ermittlungsergebnisse genau studieren und etwaige Erkenntnisse selbstverständlich in unsere Konzepte aufnehmen, wenn es für uns applikabel ist", sagt er zum STANDARD.

Bei der Cobra gibt es mehr als 400 Bedienstete, die Personenschutztätigkeiten durchführen können. Personenschützer durchlaufen eine eigene, gesonderte Ausbildung, die spezifisch auf die Erfordernisse im Personenschutz abgestimmt ist. (Michael Völker, 16.7.2024)