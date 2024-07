Der 53-Jährige musste zuletzt viel Kritik einstecken, dabei hat er mit den Three Lions zweimal in Folge das EM-Finale erreicht

Gareth Southgate und seine Three Lions hatten zweimal die EM-Trophäe vor Augen, am Ende staubten diese aber Italien (2021) und Spanien (2024) ab. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Zwei Tage nach der EM-Finalniederlage ist Gareth Southgate als Teammanager der englischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. Das teilte der englische Verband FA am Dienstag mit, nachdem die Three Lions das Endspiel am Sonntag in Berlin gegen Spanien 1:2 verloren hatten. Southgates Vertrag wäre am Jahresende ausgelaufen.

"Es ist Zeit für einen Wechsel und für ein neues Kapitel. Das Finale am Sonntag in Berlin gegen Spanien war mein letztes Spiel als englischer Nationaltrainer", wurde Southgate, der das Team seit 2016 betreut hatte, in einer Aussendung zitiert: "Als stolzer Engländer war es die Ehre meines Lebens, für England zu spielen und England zu managen. Es hat mir alles bedeutet, und ich habe alles gegeben."

Der 53-Jährige hatte mit den Three Lions bei der Europameisterschaft zum zweiten Mal nach 2021 ein Finale erreicht – und erneut eine Niederlage kassiert. Vor drei Jahren hatte England im eigenen Land mit 2:3 im Elfmeterschießen gegen Italien das Nachsehen. Der Verband wollte Southgate trotz aller Kritik an der Spielweise dem Vernehmen nach gerne behalten und den Vertrag verlängern.

"Wir blicken mit großem Stolz auf Gareths Amtszeit zurück – sein Beitrag zum englischen Fußball, einschließlich einer bedeutenden Rolle in der Spielerentwicklung und im kulturellen Wandel, war einzigartig", sagte FA-Chef Mark Bullingham. Southgate habe "das Unmögliche möglich gemacht und ein starkes Fundament für zukünftige Erfolge gelegt".

Erfolge und Kritik

Bullingham hob vor allem die Turnierbilanz des früheren Nationalspielers hervor. Unter Southgates Regie zogen die Three Lions in zwei Finale ein. Vor dessen Amtszeit war dies den Engländern bei großen Turnieren überhaupt nur einmal gelungen (1966). Dazu führte er die Briten 2018 ins WM-Halbfinale. Während der EM musste sich Southgate aufgrund der schwachen Auftritte Englands aber auch viel Kritik gefallen lassen.

In 102 Spielen unter Southgate holten die Three Lions 64 Siege und 20 Remis, mussten aber auch 18 Niederlagen einstecken.

Nachfolgekandidaten

Als Kandidaten für Southgates Nachfolge gelten Eddie Howe von Newcastle United, der ehemalige Chelsea-Trainer Graham Potter sowie der frühere Weltklassespieler Frank Lampard. Auch der Argentinier Mauricio Pochettino und der Deutsche Thomas Tuchel sollen Kandidaten sein, die vom Verband geprüft werden. Der frühere Nationalspieler Gary Lineker hat zuletzt auch Jürgen Klopp ins Gespräch gebracht, der 57-Jährige gönnt sich allerdings aktuell nach neun Jahren bei Liverpool eine Pause vom Trainergeschäft. (sid, APA, red, 16.7.2024)