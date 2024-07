Der Start erfolgt am 24. Juli mit dem Olympischen Fußballturnier. Der ORF ist in Paris ist mit rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten

Paris/Wien - Insgesamt 490 Stunden wird der ORF von den Olympischen Spielen in Paris auf ORF 1 (von 9.00 bis 0.00 Uhr) und ORF SPORT + (von 9.00 bis 23.00 Uhr) übertragen. Die Eröffnungsfeier auf der Seine gibt es am 26. Juli ab 19.25 Uhr live auf ORF 1, gestartet wird aber bereits am 24. Juli mit dem zum Olympischen Fußballturnier zählenden Match Argentinien - Marokko. Tägliche Berichte sind aus dem Österreich-Haus im Pavillon Montsouris im Süden von Paris geplant.

Karoline Rath-Zobernig ist eine der Moderatorinnen, die durch die täglichen "Olympia Studio"-Sendungen führen wird. ORF/Hans Leitner

Zentrum der Berichterstattung wird aber laut ORF-Aussendung das neue ORF-Sportstudio in Wien sein. Die Wettkämpfe aller heimischen Olympia-Starterinnen und -Starter sollen ebenso live zu sehen sein wie alle Top-Sportarten, also etwa die Leichtathletik- und Schwimmbewerbe. Der ORF ist in Paris ist mit rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie acht Kamerateams vertreten. "Komplettiert wird das Angebot von Radio-Live-Einstiegen (etwa auf Ö3), von begleitender weiterführender Berichterstattung im Olympia-Kanal auf sport.ORF.at, Streams in ORF ON und von einem Blick 'Behind the Scenes' in den ORF-Social-Media-Angeboten", heißt es seitens des ORF.

Am 27. Juli ist auch ORF 3 dabei, wenn um 20.15 Uhr in der Dokumentation "Berlin 1936 - Olympia der Nazis" die damalige Kollaboration des IOC mit den Nationalsozialisten thematisiert wird. Nach den Olympischen Spielen (26. Juli bis 11. August) folgen von 28. August bis 8. September die Paralympischen Spiele in Paris, über die ebenfalls "umfassend" berichtet werden soll. (APA, 16.7.2024)