Das Leitungsduo der 'Klima Biennale Wien', Claudius Schulze und Sithara Pathirana. APA/EVA MANHART

Die erste Ausgabe der Klima Biennale Wien ist am Sonntag (14. Juli) zu Ende gegangen. Laut Aussendung wurden mehr als 225.000 Besucherinnen und Besucher bei den angebotenen 30 Ausstellungen und 780 Veranstaltungen an insgesamt 87 Schauplätzen begrüßt - für die Veranstalter ein "großer Erfolg", der "maßgeblich auf der Zusammenarbeit mit mehr als 100 Partnerinstitutionen und Unterstützer*innen aus Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung und dem Sozialbereich" beruhe.

"Zahle, was es dir wert ist"

Die 30 Ausstellungen in Kooperation mit der Klima Biennale Wien – darunter 5 Eigenproduktionen – verzeichneten den Angaben zufolge rund 200.000 Besuche, an den 780 Veranstaltungen nahmen insgesamt rund 25.000 Personen teil, Während beim Biennale Programm im KunstHausWien (darunter etwa die Ausstellung "Into the Woods") rund 41.000 Besuchende gezählt wurden, fanden an den 100 Tagen seit der Eröffnung am 5. April nur rund 19.000 Menschen auf das Festival-Areal am Nordwestbahnhof-Gelände.

Einige weitere Zahlen: Für den Biennale Festivalpass, der nach dem Prinzip "Zahle, was es dir wert ist" erhältlich war, wurden durchschnittlich 10 Euro gezahlt. Der höchste freiwillig entrichtete Preis betrug 120 Euro. Mehr als 600 nationalen Medienberichten standen 45 internationale Berichterstattungen gegenüber. Die Klima Biennale Wien wurde mit 1,5 Millionen Euro seitens der Stadt Wien unterstützt, hinzu kamen Sponsoring- und weitere Fördereinnahmen von 300.000 Euro. (APA, 16.7.2024)