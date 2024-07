Erkrankt man an Influenza, ist das Risiko für einen Herzinfarkt massiv erhöht – vor allem dann, wenn man grundsätzlich keine Herzprobleme hat

Influenza kann, wie auch viele andere Virusinfektionen, aufs Herz gehen. Wie groß das Risiko für einen Infarkt ist, zeigt eine aktuelle Studie. Getty Images/iStockphoto

Schwere Virusinfektionen tun der Gesundheit nicht gut. Ganz abgesehen von der unmittelbaren Infektion gibt es auch viele weitere Risikofaktoren. So weiß man etwa, dass im Zuge einer Covid-19-Infektion das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Lungenembolie für eine Weile stark erhöht ist.

Und auch die Influenza ist in Bezug auf Komorbiditäten alles andere als harmlos, zumindest das ist im Zuge des verbesserten Gesundheitsbewusstseins durch die Pandemie immer mehr Menschen bewusst. Welche Risiken die Virusinfektion konkret birgt, dazu gibt es immer mehr Studien. Eines davon ist ein deutlich erhöhtes Herzinfarktrisiko.

Während einer Influenza-Infektion haben Menschen, die an sich keine relevante Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, ein deutlich erhöhtes Herzinfarktrisiko, nämlich um den Faktor 16,6. Das ist das alarmierende Ergebnis einer niederländischen Studie, die vor kurzem in New England Journal – Evidence publiziert wurde.

Ohne Vorerkrankung

Dass eine Influenza akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen kann, ist dabei seit langem bekannt. Doch Annemarijn de Boer von der University Medical Center Utrecht und ihre Co-Autoren haben erstmals den Zusammenhang zwischen einer Influenza und der Herzinfarktwahrscheinlichkeit ganz exakt bei Menschen belegen können, deren Infektion in 16 medizinischen Labors in den Niederlanden eindeutig per PCR-Test belegt worden war.

Als Kontrollperiode zur Risikoabschätzung zog man den Zeitraum von einem Jahr vor und einem Jahr nach der Influenza-Erkrankung heran, diese wurde verglichen mit der Risikoperiode, die man auf bis zu sieben Tage nach dem positiven Labortest festlegte. "Zwischen 2008 und 2019 identifizierten wir in der beteiligten Studienpopulation 158.777 PCR-Tests auf Influenza, von denen 26.221 positiv ausfielen und 23.405 einzelnen Influenza-Erkrankungen entsprachen. (...) Die relative Häufigkeit eines akuten Herzinfarkts während der Risikoperiode, also der akuten Influenza-Infektion im Vergleich zur Kontrollperiode lag bei dem Faktor 6,16", schreiben die Forschenden. "Und die relative Häufigkeit eines akuten Herzinfarkts bei Menschen ohne vorherigen Spitalsaufenthalt wegen einer koronaren Herzkrankheit lag beim 16,60-Fachen."

Risiko Virusinfektion

Menschen mit einem vorangegangenen Krankenhausaufenthalt wegen einer Erkrankung der Herzkranzgefäße hatten hingegen "nur" eine um den Faktor 1,43 erhöhte Infarktgefährdung. Möglicherweise schützt sie die bei solchen Patienten oft vom Arzt verordnete Einnahme von blutgerinnungshemmenden Medikamenten. Auch bei Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) oder anderen viralen Atemwegserkrankungen zeigte sich eine höhere Infarktgefährdung.

Die britische Epidemiologin Raina MacIntyre schreibt dazu in einem Kommentar, dass die Ergebnisse mit der Beobachtung übereinstimmten, dass in der Grippesaison bei zehn Prozent der Infarktpatienten auch eine Influenza diagnostiziert wird. Man solle deshalb die Influenza-Impfung auch als Möglichkeit sehen, die mit einer solchen Erkrankung einhergehende Infarktgefahr zu verringern. (APA, red., 16.7.2024)