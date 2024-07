Nachdem in Südafrika vier Robben, die sich sehr ungewöhnlich verhalten hatten, getestet wurden, haben sich drei als Tollwut-positiv herausgestellt. (Symbolbild) AFP/SANKA VIDANAGAMA

Kapstadt – An Stränden um die südafrikanische Touristenmetropole Kapstadt sind nach Angaben der Stadtverwaltung acht Menschen von tollwütigen Robben gebissen worden. Die Stadt habe bisher elf Fälle von Tollwut bei braunen Kap-Pelzrobben (Arctocephalus pusillus) in der Westkap-Provinz bestätigt, sagte Gregg Oelofse, der Manager für Küsten- und Umweltmanagement im Westkap, der Deutschen Presse-Agentur.

Laut der Stadtverwaltung gibt es bisher keine Hinweise, dass eine der gebissenen Personen an Tollwut erkrankt ist. Alle Betroffenen seien angewiesen worden, sich nachträgliche Prophylaxe spritzen zu lassen. Diese sei nahezu 100-prozentig effektiv.

Laut Oelofse handelt es sich um den weltweit ersten nachgewiesenen Ausbruch von Tollwut bei mehreren Meeressäugern. Zuvor sei demnach 1980 nur ein Fall bei einem einzelnen Tier in Norwegen registriert worden. Südafrikanische Behörden seien im Mai auf das Problem aufmerksam geworden. "Wir hatten einige Robben beobachtet, die sich sehr ungewöhnlich verhielten, und so haben wir vier getestet. Drei von ihnen waren positiv", sagte Oelofse.

Rabid seals | Carte Blanche | M-Net

𝗧𝗵𝗶𝘀 𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗮𝗶𝗿𝗲𝗱 𝗼𝗻 𝟯𝟬 𝗝𝘂𝗻𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰. Cape fur seals are generally curious and friendly sea mammals. They are often found lazing around in Western Cape harbours and diving sites, and they’ve become a common sight on o Carte Blanche

Eigener Untersuchungsausschuss

Obwohl "es keinen Grund zur Panik" gebe, sollten sich Strandbesucher von Robben und Robbenkadavern fernhalten, hieß es in einer Mitteilung der Stadt Kapstadt. Wer von einer Robbe gebissen werde, solle umgehend ärztliche Hilfe aufsuchen und die örtlichen Behörden benachrichtigen.

Der erste Tollwutfall bei einer Kap-Pelzrobbe war vom Veterinärdienst des regionalen Landwirtschaftsministeriums sowie von einem staatlichen Tierarzt am 7. Juni bestätigt worden. Das Tier war im Mai mit Bissen im Gesicht tot an den Strand gespült worden. Die Stadt gründete daraufhin einen Untersuchungsausschuss aus Regierungsvertretern, der Nationalparkbehörde, Tierschutzorganisationen, Forschern, Veterinärexperten und Pathologen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt derzeit eine vorbeugende Tollwutimpfung bei einer Reise in Gebiete, in denen die Tollwut verbreitet ist, beispielsweise Afrika.

Tollwut ist eine durch Tiere übertragene Erkrankung des zentralen Nervensystems, die in der Regel tödlich verläuft. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts können verschiedene Säugetiere Tollwutviren in sich tragen, darunter in erster Linie Hunde, Füchse und Fledermäuse. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben weltweit jährlich rund 59.000 Menschen an Tollwut, wobei die Dunkelziffer in Afrika und Asien erheblich höher sein soll. (APA, red, 16.7.2024)