Pro: Klimaanlage statt Hitzeleid

Wer in diesen Tagen in Wien oder einer anderen großen Stadt ausharrt und keine Grünfläche unterm Fenster oder Klimaanlage in der Wohnung hat, merkt: Hitze nervt und schwächt.

Drei, vier Tage schwitzen und nachts schlecht schlafen ist mit Durchlüften und Abdunkeln ja noch auszuhalten. Aber ganze Wochen mit Tagestemperaturen um 32 Grad plus und nachts nie weniger als 27 Grad, weil es in einer Betonwüste nur wenig abkühlt: Das geht an die Substanz.

Es wird noch schlimmer

Nun sagt die Klimawissenschaft voraus, dass es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten häufiger zu länger anhaltenden Hitzeperioden kommen wird, wie wir derzeit eine erleben. Wirksame Kühlmaßnahmen für alle wiederum – Bäume pflanzen, wo jetzt Parkplätze sind, oder für Luftschneisen aus dem grünen Umfeld in die Citys sorgen – dauern lange. In der Umsetzung stoßen sie meist auf Widerstände.

Wer also des Sommers in der City wohnt und arbeitet, ein kleines Kind hat oder mit älteren Menschen zusammenlebt, wird sich über kurz oder lang zur Anschaffung eines Klimageräts durchringen müssen. Das ist unökologisch und es vermittelt die falsche Botschaft, die Folgen der menschengemachten Klimaerhitzung seien mit Technik beherrschbar.

Doch vor die Wahl zwischen schlechtem Klimagewissen und wochenlangem Hitzeleid gestellt, werden die meisten wohl das Schuldgefühl in Kauf nehmen. So wie es schon jetzt in südlicheren Gefilden ist. (Irene Brickner, 16.7.2024)