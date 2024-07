Ultra Ice Challenge

Bei den aktuellen Temperaturen in Wien kommt jede Möglichkeit zur Abkühlung gelegen. Umso besser, wenn sie mit einem wohltätigen Zweck verbunden ist: Am 18. Juli will Samsung den Rekord im kollektiven Eisbaden brechen. Der liegt derzeit bei 200 Personen. Ziel ist es, für die Veranstaltung im Museumsquartier 300 Menschen zu finden, die gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander ins Eiswasser gehen. Für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer spendet Samsung 100 Euro, mit denen die Talent Days des paralytischen Vereins Österreich unterstützt werden, damit jungen Menschen mit Behinderung der Zugang zum Sport ermöglicht wird. Wer mitmachen will, kann sich hier anmelden.

Die Samsung Galaxy Watch Ultra wurde vor kurzem lanciert. Bei dem Charity-Event gibt es die Möglichkeit, sie aus Eisblöcken zu schlagen und mit nach Hause zu nehmen. Samsung

Community-Table in der "Markterei"

Wo früher das Wasserbaulabor des Ministeriums für öffentliche Arbeiten war, befindet sich seit einigen Wochen die Markterei. Im Herbst soll unter diesem Namen ein Kulinarik- und Kreativcluster im neunten Bezirk entstanden sein. Aber schon jetzt wird die Location in der Severingasse 7 vielfältig bespielt. Unter anderem kocht Spitzenköchin Parvin Razavi (&flora) mit Freunden oder alleine an ausgewählten Terminen groß auf. Die fünf Gänge des Dinners entsprechen dem "Omakase Style". Das heißt, die Köchin entscheidet, was sie serviert. Wer dabei sein will, hat das nächste Mal am 18. Juli (Razavi und Oberwasser) und am 25. Juli (Razavi & Karma Food) die Möglichkeit dazu. Im August und September gibt es weitere Termine (1. 8., 22. 8., 5. 9.). Anmelden kann man sich zum Beispiel hier.

Spitzenköchin Parvin Razavi gastiert zurzeit in der Markterei. Florence Stoiber

Aperol Spritz Piazza

Während des Wiener Filmfestivals öffnet auf dem Rathausplatz wieder die Aperol Spritz Piazza. Täglich ab 11 Uhr geöffnet, gibt's hier nicht nur den knallorangefarbenen Drink aus Italien, sondern auch ein breites Musikprogramm: DJ-Sets, Live-Acts (zum Beispiel am 18. Juli von Kamrad) und Auftritte von Nachwuchsbands in Kooperation mit dem Bandsupport-Projekt von Oeticket (28. Juli, 1. September). "Für Nachwuchstalente kann jeder Auftritt die Chance ihres Lebens sein. Deshalb freuen wir uns sehr, gemeinsam mit der Campari Group erstmals die Aperol SUNday Vibes zu veranstalten. Damit geben wir Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne und dem Publikum ein Line-up, das die Vielfalt österreichischer Popmusik widerspiegelt", sagt Christoph Klingler, Geschäftsführer Eventim Austria (Betreiber von Oeticket).